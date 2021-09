Poliitikot päättävät keskiviikkona setelin vakinaistamisesta Espoossa.

Espoossa suunnitellaan, että hammashoitoa tarvitseva kaupunkilainen voisi tulevaisuudessa aina halutessaan ostaa hoitonsa yksityiseltä palvelusetelillä.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää keskiviikkona, muuttuuko tähän asti kokeeksi käytössä ollut vakituiseksi osaksi espoolaisten terveydenhoitoa vuodenvaihteessa.

Palveluseteliä on testattu aluksi Matinkylän alueella ja tämän vuoden ajan koko Espoossa.

Seteli toimisi vuonna 2022 kaupunkilaisen kannalta suunnilleen samoin kuin nyt kokeilun aikana. Sitä voidaan tarjota espoolaiselle, jonka lasketaan näin pääsevän nopeammin hoitoon.

Seteliä ei kuitenkaan ole pakko ottaa vastaan eikä sen vakinaistamisen myötä ole tarkoitus karsia Espoon omia palveluja.

Lue lisää: Koronavuosi jätti suun terveyden­huoltoon valtavan hoitovelan – hoidon lykkääntyminen voi aiheuttaa pahimmillaan vakaville sairauksille altistavan tulehduksen

Espoossa kuten monissa muissakin kunnissa koronapandemia on aiheuttanut hoitovelkaa. Esimerkiksi oikomishoitoon on ollut ennätyspitkiä jonoja, lasten ja nuorten tarkastuksia on jäänyt tekemättä ja aikoja on ylipäätään ollut hyvin hankala saada, jos syy käynnille ei ole kiireinen.

Jos osa aikuisista ottaa palvelusetelin vastaan, suun terveydenhuolto pystyy paremmin purkamaan hoitovelkaa.