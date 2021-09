Poliitikoille esitetään, että sote-uudistuksesta huolimatta perhekeskukset eivät voi odottaa.

Espoossa suunnitellaan kolmen perhekeskuksen perustamista nopealla aikataululla.

Poliitikoille ehdotetaan, että suurta perhekeskusta varten pitäisi etsiä uudet tilat sekä Leppävaaraan, Espoonlahteen että Matinkylän, Tapiolan ja Olarin alueille.

Nämä kolme tilaa pitäisi löytää ja vuokrata ennen kuin nykyisten neuvoloiden ja muiden perheiden palveluiden vuokrasopimukset näillä alueilla päättyvät vuosina 2023–2024.

Perhekeskukseen koottaisiin saman katon alle useita perheitä koskevia palveluita.

Espoolaispoliitikot ovat alkaneet käsitellä kymmenen vuoden rakennushankkeista linjaavaa investointiohjelmaa. Siitä päättää lopullisesti valtuusto joulukuussa ensi vuoden budjetin yhteydessä, mutta Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee asiaa omalta osaltaan tällä viikolla.

Poikkeukselliseksi tilanteen tekee se, että sote-uudistuksen vuoksi vastuu Espoon terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy uudelle Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle vuonna 2023. Espoon omistamat neuvolat, terveyskeskukset ja vastaavat tilat omistaa yhä kaupunki, mutta hyvinvointialueen on pakko vuokrata niitä vain muutaman ensimmäisen vuoden ajan.

Tästä syystä Espoo ja monet muutkin kunnat lykkäävät tällä hetkellä isoja sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennushankkeita tulevaisuuteen.

Valmisteilla olevassa investointisuunnitelmassa tähän on yksi selkeä poikkeus eli Espoonlahden terveysasema, joka on viime vuonna sattuneen mittavan vesivahingon vuoksi jouduttu sulkemaan. Sen peruskorjaukseen on varattu rahaa vuosille 2022–2024.

Kahta perhekeskusta ei sen sijaan vielä suunnitelmassa mainita ja kolmannen eli Matinkylää, Tapiolaa ja Olaria palvelevan keskuksen osalta mainitaan, että keskuksen voisi sijoittaa Matinkylän terveysaseman tiloihin remontin jälkeen vuonna 2026.

Tämä ei virkamiesten mielestä onnistu siksi, että alueen perheiden palvelujen nykyiset vuokrasopimukset loppuvat jo muutama vuosi aiemmin.

”Ajatuksena on nyt, että perhepalveluille haetaan näillä kaikilla kolmella alueella sopivat tilat mahdollisimman hyviltä paikoilta”, kuvaa peruspalvelujohtaja Sanna Svahn.

Näin nopealla aikataululla tämä tarkoittanee, että Espoo vuokraa tilat. Tarkkoja paikkoja ei vielä tiedetä.

Poliitikoille ehdotetaan myös, että Espoo jatkaa edelleen Leppävaaran ison sote-keskuksen sekä Espoonlahden, Tapiolan ja Matinkylän seniorikeskusten valmistelua.

Näiden suunnitelmat ovat niin alkuvaiheessa, että ei ole vielä selvää mihin, milloin ja millä rahalla näitä mahdollisesti rakennettaisiin.