Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) nykyinen toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski on nousemassa Helsingin kaupunki­ympäristön toimialajohtajaksi.

Kyseessä on merkittävä pesti, sillä toimialajohtaja on Helsingin kaupunki­suunnittelun ylin virkamies. Hän on myös osa kaupungin johtoryhmää yhdessä pormestariston ja muiden toimialajohtajien kanssa.

Lehmuskoski seuraisi tehtävässä nykyistä toimialajohtaja Mikko Ahoa, joka jää eläkkeelle lokakuun alussa.

Toimialajohtaja vastaa kaupunkiympäristön toimialan uudistumisesta ja strategisesta johtamisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja talouden hallinnasta.

Hänen vastuullaan on organisaation henkilöstön johtaminen ja toimintakulttuurin kehittäminen. Toimialajohtaja toimii myös kaupunkiympäristölautakunnan, jaostojen sekä toimialan apulaispormestarin eli Anni Sinnemäen (vihr) esittelijänä. Suorina alaisina hänellä on kolme palvelukokonaisuuden johtajaa ja toimialan hallintojohtaja.

Kaupunkiympäristön toimialalla työskentelee noin 1 600 työntekijää.

Lehmuskoski on toiminut ennen HKL:n toimitusjohtajan työtään erilaisissa liikennesuunnittelun tehtävissä Helsingin kaupungilla ja Helsingin seudun liikenteessä (HSL) sekä Länsimetro-yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri.

Tausta on siis hyvin erilainen kuin Mikko Aholla, joka on koulutukseltaan arkkitehti.

Lehmuskosken vahvuuksina pidetään syvällistä ja monipuolista substanssiosaamista kaupunkiympäristöön liittyen. Vahvan liikenneasioiden osaamisen lisäksi hänellä on koulutustaustansa ja työkokemuksensa kautta osaamista kaupunkisuunnittelun, rakentamisen, rakennuttamisen ja omaisuudenhallinnan alueilta.

Lehmuskosken valintaa ei ole vielä vahvistettu, vaan asia sinetöidään aikanaan kaupunginvaltuustossa. Tiistaina hänen valintaansa käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa ja sen jälkeen vielä kaupunginhallituksessa.