Pääkaupunkiseudulla julkaistavat erilliset painetut paikallislehdet lakkaavat vuodenvaihteessa. Sisältö rikastuu HS.fi:ssä ja painetussa Hesarissa.

Helsingin Sanomat keskittää ensi vuoden alusta lähtien pääkaupunkiseudun paikallissisältönsä verkkopalvelu HS.fi:hin ja päivittäin ilmestyvään painettuun runkolehteen. Erillisten painettujen paikallislehtien ilmestyminen lakkaa, mutta paikallissisältöä vahvistetaan niin digikanavissa kuin printissäkin.

HS Paikalliset -toimitus jatkaa paikallisen journalismin tekemistä entistä verkkolähtöisemmin. Jatkossa paikallinen uutisointi on yhä kiinteämpi osa myös HS:n kantalehden uutiskattausta. Muutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia.

Suunniteltu uudistus vauhdittaa sekä uutismedian että mainosmyynnin digitaalista transformaatiota.

”Helsingin Sanomat vahvistaa digiotettaan myös paikallisesti, koska uutismedian kulutus on digitalisoitunut nopeasti. Jatkuvasti kasvavan lukijakunnan ja nopeasti kehittyvän kohdennuksen avulla tavoitamme tehokkaasti myös paikallisten mainostajan haluamat yleisöt”, kertoo HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

”Painetun HS:n tilaajat ja lukijat – myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella – saavat osansa HS Paikallisten toimituksen parhaasta osaamisesta”, Mukka lupaa.

HS Helsinki, HS Espoo ja HS Vantaa -lehtiä on julkaistu pääkaupunkiseudulla vuoden 2019 alusta lähtien. Lehtiä on jaettu ilmaisjakeluna alueen talouksiin keskiviikkoisin sekä Helsingin Sanomien pääkaupunkiseudun tilaajille torstaisin painetun lehden välissä.

Vuodenvaihteen jälkeen HS Helsinki, HS Espoo ja HS Vantaa jatkavat lukijoille tuttuina nimikkeinä HS:n digikanavissa. Parin vuoden ajan paikallissisällöt ovat lukeutuneet HS:n suosituimpien juttujen joukkoon viikoittain. Jatkossa muun muassa digikerronnan kehitykseen pystytään suuntaamaan enemmän huomiota.

”HS Paikalliset on tärkeä osa Helsingin Sanomien sisältökattausta. Toimitus on tekemällään työllä osoittanut, että kaupunki- ja kaupunginosatason paikalliset uutiset, ihmiset ja ilmiöt kiinnostavat lukijoita. Nyt meillä on näyttöä myös siitä, että paikallisuus voi olla nuorillekin tärkeä syy ryhtyä HS:n tilaajaksi”, Mukka toteaa.

Helsingin Sanomat on viime vuosina pystynyt vahvistamaan lukija- ja tilaajamäärän kasvuaan. Merkittävä osa kasvusta on tullut digitilaajista. Vuodesta 2017 lähtien lehden vuosittain mitattava levikki on ollut kasvussa.

HS.fi-uutispalvelun käyttö on kasvanut tasaisesti. Parin viime vuoden aikana erityisesti koronapandemia on lisännyt kansalaisten tarvetta ajantasaiselle ja luotettavalle uutissisällölle. Paikallissisällöillä pyritään jatkossakin tavoittamaan mahdollisimman suuri osa HS:n ydinalueen asukkaista.