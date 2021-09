Helsingin kaupungin aikeet kaataa puurivistö Kaisaniemen kannakselta surettavat osaa kaupunkilaisista. Kaupungin puuasiantuntija näkee suunnitelmassa myös hyvää.

Kunnianarvoisa lehmusrivi reunustaa pyöräilijöiden ja kävelijöiden suosimaa kulkuväylää Eläintarhanlahden ja Helsingin pääratapihan välissä. Väylä yhdistää Kaisaniemen ja Linnunlaulun, ja puiden katveeseen veden rajaan jää erillinen kävelypolku.

Nämä lehmukset saattavat joutua väistymään rakentamisen tieltä, sillä kaupungilla on suunnitteilla puurivistön uusiminen. Kaisaniemen kannas on määritelty osaksi Helsingin jalankulun ja pyöräilyn pääreitistöä, ja siksi lehmusten on määrä väistyä uuden baanan tieltä.

Mutta onko puut todella pakko kaataa?

Tämä kysymys on herännyt muun muassa Facebookissa Lisää kaupunkia Helsinkiin -ryhmässä.

Keskustelun ryhmässä aloittanut Jukka Suomela ihmettelee, eikö kaupunki voisi muokata uusien pyörä- ja jalankulkuväylien sijoittelua niin, että puutkin mahtuisivat paikalleen.

”Näistä puista osa on monta kymmentä vuotta vanhoja. Niissä ei ole käsittääkseni mitään erityistä vikaa. Ne vain eivät ole ihan niissä kohdissa, mikä sopii uuden pyörätien ja jalkakäytävän suunnitelmaan, joten ne kaikki saavat mennä. Uusia puita istutettaisiin kyllä, mutta kestää vuosikymmeniä ennen kuin ollaan lähelläkään nykytilaa”, Suomela kirjoitti.

HS kysyi asiaa Helsingin kaupungilta.

Lopullista päätöstä suunnitelmasta ei ole, viestittää kaupungin projektinjohtaja Kaija Laine.

Helsinki pitää puistokokonaisuutta historiallisesti arvokkaana, ja nimenomaan ”puustoisena puistona”. Niin todetaan suunnitelmassa, jossa tosin myös korostetaan nimenomaan liikennejärjestelyjen ja baanaverkoston kehittämistä sekä sujuvia yhteyksiä päärautatieasemalta Linnunlauluun.

Puiden säilyttämistä on toivottu myös vuorovaikutusmuistiossa, jonka kaupunki on julkaissut kesäkuussa. Kaupungin näkemyksen mukaan baanan ja jalkakäytävän on kuitenkin kummankin oltava 3,5-metrisiä. Uusien puiden istutuskaista on suunnitelmassa 2,5-metrinen.

Muu kuin rantaviivan vetäminen suoraksi ja vanhan puurivistön kaataminen olisi kaupungin mukaan liian kallista ja vaikeaa toteuttaa.

Yksi mahdollisuus saada lehmuksille tilaa voisi olla radan ja väylän välisen aidan siirtäminen. Aita rajaa pääratapihan omaksi alueekseen. Silloin ratapengertä reunustava pöpelikkö väistäisi, eivät lehmukset.

Näin ehdottaa Suomela ryhmässä esittelemässään vaihtoehtoisessa suunnitelmassa.

Kannaksen ja ratapihan välissä kulkee kaupungin ja valtion maiden raja. Siksi ratapihasta vastaavan Väyläviraston ja Helsingin kaupungin tulisi sopia aidan siirrosta.

Lisätilaa uusille pyöräily- ja jalankulkuväylille voisi saada siirtämällä Helsingin pääratapihaa reunustavaa aitaa. Kaupunki ja rataa hallinnoiva Väylävirasto eivät ole neuvotelleet maiden vaihdosta.

Maiden vaihto ei kuitenkaan ole ollut esillä, viestittävät sekä Helsingin kaupungin Laine että Väyläviraston viestintäpäällikkö Hanna Ackley.

Väyläviraston osalta muutos edellyttäisi, että pitäisi tutkia paitsi aidan sijoittamisen ohjemittaa, myös esimerkiksi lumen sijoituspaikkoja sekä turvalaitteita ja -kaappeja.

Lehmukset eivät sittenkään ehkä ole niin vehmaita kuin ensivaikutelma antaa ymmärtää. Kaupungin puuasiantuntijan Juha Raision arvio onkin nuiva. Hän kertoo kulkeneensa useasti lehmusten ali, vaikka Raisio ei työnsä puolesta olekaan mukana uudistuksessa.

”En sanoisi niitä huippupuiksi. Ne on perustettu louhikkoiselle rannalle, ja osa maasta niiden alta on saattanut liueta lahteen”, Raisio sanoo.

Kaisaniemen kannakselle Kluuvin kaupunginosaan istutetut lehmukset kasvavat kaupungin puuasiantuntijan mukaan huonolla alustalla louhikkoisessa maaperässä.

Puut voisi Raision mukaan säilyttää, ellei kaupungilla olisi rakennustarvetta alueella. Kaupunkipuuston kannalta rakennussuunnitelmaa voi pitää Raision mukaan hyvänäkin asiana: nyt tarjoutuu tilaisuus saada perustettua uusi puukujanne – vaikka puista täydessä mitassaan pääsevätkin nauttimaan vasta myöhemmät sukupolvet.

”Meillä ylläpidossa ei todellakaan ole varaa uusia mitään, vaan kaikki Helsingissä tehdään rakentamisen ehdoilla”, Raisio sanoo.

Mistä puuasiantuntija sitten näkee, etteivät kannaksen lehmukset voi hyvin? Kauniiltahan ne näyttävät.

”Se on ammattitaitoon liittyvää, me puiden hoitajat näemme sen hyvin”, hän vastaa.

Versojen kasvu on lyhyttä, ja on kuivia oksia. Lehmukset eivät projektinjohtaja Laineen mukaan ole kasvaneet normaalisti osin siksi, että ne on istutettu liian syvään.

Jos haluaa vertailukohdan muualta Helsingistä, voi käydä esimerkiksi Kaivopuistossa Kaivohuoneelle johtavalla Isolla Puistotiellä. Siellä on yhtä notkelmaa lukuun ottamatta lehmusrivistö, joka Raision mukaan voi hyvin.

