Itäväylällä kuvatun sähköpotkulautailijan nopeudeksi arvioitiin noin 75 kilometriä tunnissa.

Autojen seassa Itäväylällä sukkuloinut sähköpotkulauta on kummastuttanut ihmisiä Facebookin Laajasalo-ryhmässä.

Videolla nuori henkilö viilettää sähköpotkulaudan päällä. Nuoren ohi autolla ajanut videon kuvaaja arvelee, että sähköpotkulaudalla oli vauhtia noin 75 kilometriä tunnissa.

Kuvaaja kertoo HS:lle, että nuori ampaisi liikennevaloista Itäväylälle ja kiihdytti täyteen vauhtiin. Sähköpotkulautailija oli havainnon mukaan myös aikeissa vaihtaa kaistaa näyttämättä suuntamerkkiä ja oli vähällä jäädä henkilöauton alle.

HS on nähnyt videon.

Ylikomisario Heikki Porola Helsingin poliisista kertoo, että nopeakulkuisista viritetyistä sähköpotkulaudoista on tullut joitakin ilmoituksia poliisille.

Porolan mukaan viritetyt sähköpotkulaudat ovat vaarallisia.

”Pienipyöräinen kone lähtee kovassa vauhdissa nopeasti alta. Siinä on lentoon lähtö lähellä. Se on vaarallista itselle ja matkustajalle, jos sellainen on kyydissä.”

Porola suosittelee ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätäkeskukseen.

Kyseessä on todennäköisesti ostettu ja viritetty sähköpotkulauta. Kuluneena kesänä pääkaupunkiseudulla puhuttaneet vuokrattavat sähköpotkulaudat kulkevat enimmillään noin 20 kilometrin tuntivauhtia.