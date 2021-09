Pelastuslaitos sai tiedon palosta noin iltayhdeksän maissa.

Yksi ihminen on loukkaantunut rivitalon tulipalossa Helsingin Tapulikaupungissa. Pelastuslaitoksen mukaan palo on levinnyt rivitalon kattorakenteisiin. Sammutustyöt ovat käynnissä ja asukkaat on evakuoitu ulos rakennuksesta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Porvarinkujalla hieman iltayhdeksän jälkeen. Paikalle on hälytetty noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä.

Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Uutinen päivittyy.