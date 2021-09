Pieniä lapsia tai täysin rokotettuja 12 vuotta täyttäneitä ei enää tarvitse useimmissa tapauksissa viedä koronatestiin.

Laajoille, koko koululuokkaa koskeville karanteeneille ei enää Helsingissä ole samalla lailla tarvetta kuin aiemmin. Näin arvioi Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi viime maanantaina aiempaa lievemmän ohjeen alle 12-vuotiaiden koronatestauksesta ja tartunnanjäljityksestä kouluissa ja päiväkodeissa.

Nyt oireileva lapsi kannattaa testata, jos hän on altistunut laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle kahden edellisen viikon aikana. Testiä suositellaan myös, jos lapsen perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai ihmisiä, joiden immuunisuoja on puutteellinen. Lasta hoitava lääkäri voi arvioida testin tarpeelliseksi muissakin tapauksissa.

Perusohje siis on, että useimmissa tapauksissa lievästi oireilevaa lasta ei enää tarvitse lähteä viemään testiin. Sairastuneen lapsen pitää jäädä aluksi kotiin ja välttää muiden kuin oman perheen tapaamista.

”Tämähän siis koskee kaikkia muitakin viruksia. Jos lapsi alkaa oireilla, hänen pitää saada levätä, oli taudin aiheuttaja sitten mikä tahansa”, Isosomppi sanoo.

Hän toivookin, että tässä ei siinä mielessä palattaisi vanhaan aikaan ennen pandemiaa. Lapsen toipumisen ja erilaisten muiden tartuntojen leviämisen kannalta on fiksua, että oireiden alkuvaiheessa pysytään kotona.

THL ohjeistaa, että kun oireet alkavat selvästi lieventyä, kouluun tai päiväkotiin saa palata. Ei siis tarvitse jäädä odottamaan, koska lapsen yskä tai nuha menevät kokonaan ohi.

”Kun lapsi on selvästi virkeämpi ja jaksaa osallistua päiväkotipäivään tai seurata opiskelua, kouluun tai päiväkotiin saa mennä”, Isosomppi selventää.

Tämä ohje siis koskee alle 12-vuotiaita. Oireileva 12 vuotta täyttänyt on hyvä viedä koronatestiin, jos hänellä ei ole rokotusta lainkaan tai rokotuksia on vasta yksi.

Helsinki on torstaina aloittanut kouluissa toisen kierroksen 12–15-vuotiaiden koronarokotuksissa.

Kun toisesta piikistä on kulunut viikko, nuorenkin kanssa voi toimia samoin kuin aikuiset toimivat nyt. Heidänkään ei siis tarvitse enää mennä testattavaksi lievien oireiden vuoksi ellei ole tietoa korona-altistumisesta.

Isosomppi arvelee, että uusi ohje tarkoittaa käytännössä, että karanteeneja määrätään enää harvoin koko koululuokalle tai päiväkodin ryhmälle kerrallaan.

”Karanteeneja määrätään yhä. Jos lapsella tai nuorella todetaan tartunta, niin karanteeniin voivat päätyä ne hänelle läheisimmät ihmiset. Oma perhe ja lähimmät kaverit, joiden kanssa ollaan paljon yhdessä.”

THL perustelee muuttunutta testauskäytäntöä myös sillä, että laajoista altistumisista huolimatta jatkotartuntoja on sittenkin ollut Suomen kouluissa vähän.

Viime lukuvuonna varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 95 000 ihmistä katsottiin jossain kohtaa altistuneiksi, mutta vain 1,9 prosenttia heistä sai tartunnan.