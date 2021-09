Kuivakäymälöitä tullaan Helsingin mukaan rakentamaan ulkoilualueille ja paikkoihin, joihin vesivessan rakentaminen ei ole mahdollista.

Helsinki ottaa käyttöön uuden julkisen kuivakäymälän. Ensimmäinen niin sanottu Helsinki-huussi avataan Vanhankaupungin Pornaistenniemeen.

Syyskuun lopussa avattava huussi palvelee vilkkaan ulkoilualueen kävijöitä. Lähellä olevan Lammassaaren laskurin mukaan alueella liikkuu vuosittain yli 300 000 ulkoilijaa.

Apulaispormestari Anni Sinnemäki avaa huussin torstaina 30. syyskuuta kello 15 ja pitää avajaispuheen. Tilaisuudessa soi kaupungin tiedotteen mukaan haitarimusiikki, ja sadalle ensimmäiselle kävijälle järjestetään pientä tarjoilua.

Helsinki-huussi on kaupungin oma kuivakäymälämalli. Käymälöitä tullaan Helsingin mukaan rakentamaan ulkoilualueille ja paikkoihin, joissa tarvitaan käymälää, mutta joihin vesivessan rakentaminen ei ole mahdollista.

Ensimmäisessä uudessa kuivakäymälässä on kaksi huussitilaa, pisoaari sekä vaja huoltotarvikkeille. Tarjolla on kuiviketta, vessapaperia, roskakorit sekä piirroskuvalliset ohjeet käymälän oikeaoppiseen käyttöön. Huussi on esteetön.

Helsinki-huussin suunnittelussa on kaupungin mukaan kiinnitetty erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen ja maisema-arvoihin. Puusta rakennetussa kuivakäymälässä on viherkatto, ja pintakäsittely on tehty ekologisilla maaleilla.

Rakennuksen harmaa sävy saa sen kaupungin mukaan sopeutumaan ympäröivään luontoon. Rakennuksen on suunnitellut NRT arkkitehdit Oy.

Huussijätökset kompostoidaan HSY:n Metsäpirtin kompostikentällä mullaksi yhdessä puhdistamolietteen kanssa. Säiliöön ei tule heittää mitään maatumatonta.

Huussien ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunki.

Helsinki-huussia pilotoidaan aluksi kolmessa kohteessa. Seuraavat huussit tulevat Uutelaan ja Vasikkasaareen.

Pilotoinnilla haetaan tietoa huussien käytöstä, toimivuudesta ja kustannuksista. Kolmen pilottihuussin jälkeen tarkastellaan, missä kaikkialla on tarvetta kuivakäymälöille. Tavoitteena on Helsingin mukaan rakentaa huusseja suosittuihin retkeilykohteisiin eri puolille kaupunkia.

Retkeilijöiden määrä Helsingin lähiluontokohteissa on kaupungin mukaan ”lisääntynyt huimasti”.