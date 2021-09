Vantaa-kortti viuhui keskiviikkoisessa valtuustokeskustelussa.

Tuskin koskaan on Helsingin valtuustossa niin hartaasti pohdittu kuin keskiviikkoisessa kokouksessa, että mitähän ne vantaalaiset aikovat tehdä.

Yhtiöitetäänkö Helsingin kaupungin liikennelaitosta (HKL) Vantaan vuoksi vai HKL:n itsensä vuoksi?

Asia muistutti Otto Meren (kok) sanoin klassista muna-kana-ongelmaa. Kumman pitäisi tehdä päätös ensin: Vantaan ratikasta vai Helsingin HKL:n yhtiöittämisestä.

Yhtiöittämisen kannattajat, muun muassa Sdp:n ryhmän vetäjä Eveliina Heinäluoma, perustelivat muutosta sillä, että sen avulla tasoitetaan tietä seudulliselle raideyhteistyölle, jotta Vantaalla voisi syntyä myönteinen päätös Vantaan ratikasta.

Vantaan on määrä päättää Mellunmäestä Hakunilan ja Tikkurilan kautta lentoasemalle johtavan raitiolinjan rakentamisesta vuonna 2023. Äänestyksestä tulee tiukka, sillä HS:n kuntavaalikoneen vastausten perusteella ratikan kannattajilla on niukka enemmistö.

Vantaa ja Espoo ovat selkeästi ilmaisseet, ettei yhteistyö onnistu ainakaan liikelaitoksen kautta. Naapureiden pelko on, että ostamalla palveluita HKL:sta rahoitettaisiin samalla Helsingin kantakaupungin ratikkaa.

Yhtiössä naapurit voivat melko pienellä pääomasijoituksella päästä kiinni raitiovaunuihin ja varikkoon, jotka ovat kalliita investointeja. Ne voivat osallistua päätöksentekoon, ja kirjanpito on avoin osakkaille.

Ne olisivat siis tasaveroisia toimijoita Helsingin kanssa.

HKL:n tilalle tulevan Kaupunkiliikenneyhtiön sopimusluonnoksessa on esimerkkilaskelma, jonka mukaan Vantaa voisi 2,9 miljoonan euron osakesijoituksella saada 33 prosentin osuuden pikaraitiotien kalustoa ja varikkoa hallinnoivasta tytäryhtiöstä.

Investoinnit hoidettaisiin suhteessa kunkin kunnan alueella toimivan linjan kilometreihin. Yhtiö rahoittaisi investoinnit itsenäisesti, ja omaisuus merkittäisiin yhtiön taseeseen. Helsingin kaupunki maksaa yhtiölle infravuokraa.

Vertailun vuoksi yhden ainoan Tampereelle toimitetun raitiovaunun hinta on noin 3,5 miljoonaa euroa. Vantaan liikenteeseen niitä tarvittaisiin parikymmentä. Raitiovaunuvarikko taas maksaa 20–25 miljoonaa euroa.

Vantaalla, missä perussuomalaiset prässäävät jopa raitiotien suunnittelun keskeyttämistä, kaluston ja varikon kalleutta käytetään yhtenä argumenttina koko investointia vastaan.

Paavo Arhinmäki (vas) syytti yhtiöittämisen kannattajia Vantaa-kortin heiluttamisesta tilanteessa, jossa pitäisi keskustella aivan muista asioista: demokratiasta ja henkilöstön tilanteesta.

Vasemmistoliiton edustajat eivät uskoneet perusteluja yhtiömuodon autuudesta muihin toimintamalleihin verrattuna.

Vasemmistoliiton ja perussuomalaisten epäpyhä allianssi herätti huomiota.

Valtuutettu Tuomas Rantanen (vihr) arvioi, että Helsingin vasemmistoliitto ja perussuomalaiset käytännössä avittivat perussuomalaisten agendaa vastustaessaan HKL:n yhtiöittämistä.

Helsingin kaupunginvaltuuston äänestyskartta. Vihreä tarkoittaa äänestäessä puolesta ja punainen vastaan.

Tämän molemmat ryhmät kiistivät. Vasemmistoliiton edustajat vannoivat seudullisen raitioyhteistyön nimiin, kunhan sen muoto olisi jotain muuta kuin salaileva yhtiö.

Sami Muttilainen (vas) sanoi ääneen some-keskustelussa näkyvän epäluulon, että liikelaitosta ollaan vain laittamassa lihoiksi ja myymässä pois.

Otso Kivekäs (vihr) piti ajatusta erinomaisen typeränä ja huomautti, ettei kukaan ole myymässä luonnollista monopolia.

Kivekkään ponnella valtuusto evästi uuden yhtiön tiedotuslinjaa siten, että yhtiöjärjestyksessä täytyy näkyä sama avoimuusperiaate kuin muussakin kaupungin toiminnassa.

Kaupunkiliikenne oy:n yhtiöjärjestysluonnoksessa todetaan, että yhtiö on voittoa tavoittelematon. Sen tarkoituksena on tuottaa julkisia palveluita omakustannushintaan niin sanottuna inhouse-toimijana.

Tämä erottaa sen esimerkiksi Helsingin palveluyhtiö Palmiasta tai Helsingin Bussiliikenteestä, jotka toimivat kilpailluilla markkinoilla.

Kaupunkiliikenne oy ei voi osallistua liikenteen tarjouskilpailuihin, joita Helsingin seudun liikenne (HSL) aikoo järjestää. Raide-Jokerin liikenne kilpailutetaan alkuvuosien jälkeen. HKL hoitaa Raide-Jokerin liikennettä vuoden 2028 elokuuhun saakka.

Henkilöstö palkataan uuteen yhtiöön vanhoina työntekijöitä. Sopimuksissa noudatettaisiin Rautatiealan työehtosopimusta, mikä on käytössä muun muassa Tampereen raitiotiellä.

Tämän jälkeen niin juna-, raitio- kuin myöhemmin myös metroliikenteenkin työntekijät olisivat samassa sopimuksessa, mikä tuo ammattijärjestöille merkittävän painostuskeinon tulevissa työtaisteluissa: mielenilmaukset voisivat seisauttaa kaiken kiskoliikenteen Helsingin seudulla.

Metroliikenne on jäämässä vanhan HKL:n liikelaitokseen, kunnes korvausoikeudenkäynti Siemensin kanssa on saatu päätökseen. Tämä viime vaiheen käänne on hiertänyt henkilöstöä, joka on jopa tehnyt tutkintapyynnön poliisille yhteistoimintalain rikkomisesta, koska asiaa ei käyty läpi.

Valtuustokeskustelussa kriitikot syyttivät valmistelua hätäilystä eikä HKL:n johtokunnan varapuheenjohtaja Sini Korpisen (kok) mainintaa yli kahden vuoden valmistelusta ja 29 yt-neuvottelusta pidetty riittävänä.

Apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen (vihr) mukaan yhtiöittäminen tuli ajankohtaiseksi, koska Länsi-Helsingin pikaraitiotien kalustohankinta on laitettava vireille tänä talvena pitkien toimitusaikojen vuoksi. Samassa yhteydessä olisi järkevä valmistella myös Vantaan ratikan kalustotilausta, koska yhteistilauksella saataisiin miljoonaluokan säästö.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) onkin tuomassa uuden yhtiön osakehankinnan Vantaan kaupunginhallituksen käsittelyyn lokakuussa.

Tämä raivostuttanee vantaalaisia ratikan vastustajia. Osakkeiden merkintä on kuitenkin peruttavissa, jos Vantaan valtuusto tyrmää ratikan rakentamisen vuonna 2023.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi HKL:n yhtiöittämisen äänin 64–21. Vastaan äänestivät vain perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kristillisdemokraattien edustaja.

