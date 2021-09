HS:n laskuri kertoo, miten kaukolämmön hinnankorotus näkyy eri-ikäisissä ja erikokoisissa huoneistoissa.

Helenin kaukolämmön hinnankorotus johtuu muun muassa päästöoikeuksien ja kivihiilen hintojen noususta. Kuvassa on Helenin Hanasaaren voimalan hiilikasa.

Helsingin kaupungin energiayhtiö Helenin kaukolämmön hinnankorotukset tulevat voimaan lokakuun alussa. Kaukolämmön hinta nousee 30 prosenttia viime vuoden syyskauteen verrattuna.

Helen perustelee hinnankorotuksia raaka-aineiden ja päästöoikeuksien hintojen nousulla sekä kiristyneellä energiaverotuksella.

Kuluneen vuoden aikana muun muassa kivihiilen, maakaasun ja päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet. Myös energiaverojen korotus vaikuttaa Helenin kaukolämmön hintaan. Helen tuottaa kaukolämmöstä 46 prosenttia kivihiilellä ja 42 prosenttia maakaasulla.

”Tässä näkyy konkreettisesti se, mitä ilmastonmuutoksen torjunta tarkoittaa. Meidän tapamme tuottaa kaukolämpöä on yksinkertaisesti tullut kalliiksi”, sanoo Helenin myynti- ja asiakkuusjohtaja Anu-Elina Hintsa.

Lue lisää: Helenin kaukolämmön hinta nousee 30 prosenttia, mutta algoritmi näytti vielä suurempaa korotusta

Helen päivittää kaukolämmön hinnan neljän kuukauden välein. Lokakuun alussa voimaan tuleva hinta koskee syyskautta ja on voimassa vuoden loppuun. Hinta pysyy todennäköisesti korkeana myös alkuvuodesta, Hintsa arvioi.

”Meillä on tietyt arviot hinnoista, joiden pohjalta olemme tehneet ennusteita. Nyt näyttää siltä, että vielä alkuvuonna hinta tulee olemaan varsin korkea. Loppuvuodesta näyttää siltä, että pitäisi olla tasaantumista.”

Kaukolämpölaskun suuruuteen vaikuttaa se, kuinka paljon energiaa talon lämmittämiseen kuluu. Esimerkiksi uusissa taloissa lämmönkulutus on yleensä pienempää kuin vanhoissa, ja suuren asunnon lämmittämiseen tarvitaan enemmän energiaa kuin pienen.

”Omilla energiansäästötoimenpiteillä on vaikutusta. Monissa taloyhtiöissä on jo tehty toimenpiteitä, joilla lämmityksen ja lämpimän veden kulutusta on saatu vähennettyä. Näin voi madaltaa koko taloyhtiön kustannuksia”, Hintsa sanoo.

Helenin asiakkaiden kaukolämpölasku koostuu kahdesta osasta: energiamaksusta ja vesivirtamaksusta. Lokakuun alussa voimaan tuleva 30 prosentin hinnankorotus koskee nimenomaan asiakkaiden kulutukseen perustuvaa energiamaksua.

Sen päälle tulee vesivirtamaksu, jolla katetaan kaukolämpöverkon kiinteitä kustannuksia, kuten ylläpito- ja huoltokustannuksia.

Vesivirtamaksun suuruus riippuu rakennustyypistä ja kiinteistön tarvitsemasta lämmöntehosta. Tyypillisesti vesivirtamaksun osuus on noin neljännes kaukolämpölaskusta.

”Vesivirtamaksut ovat pysyneet ennallaan lokakuusta 2019 eikä niissä ole korotuspaineita. Vesivirtamaksuissa kyse on verkoston ylläpidosta. Energiamaksujen korotus ei vaikuta vesivirtamaksuihin”, Hintsa sanoo.

Taloyhtiöissä kaukolämpölasku maksetaan yleensä hoitovastikkeessa, joten hinnankorotukset näkyvät monille kaupunkilaisille todennäköisesti vasta keväällä, kun yhtiökokouksissa päätetään vastikkeiden suuruuksista.