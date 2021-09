Husin valtuusto valitsee uuden johtajan 7. lokakuuta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) toimitusjohtajan valinnasta on tullut jännitysnäytelmä.

Husin hallitus asettui maanantaina selkein äänin 11–6 Matti Bergendahlin taakse, mutta valinta saattaa edelleen heilahtaa toiseen suuntaan Husin valtuustossa 7. lokakuuta.

Kokoomus pitää Bergendahlin selvimpänä valttina juuri sitä, mitä vasemmistopuolueissa eniten epäillään.

Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho (kok) sanoo, että kaikilla kolmella kärkihakijalla on vahvuutena se, että he tuntevat hyvin yliopistosairaalat. Kaikki ovat lääketieteen tohtoreita.

”Erottavaksi tekijäksi muodostui, että Bergendahlilla on monipuolista kokemusta laaja-alaisten konsernien johtajana. Hän on siis selkeimmin ollut myös talousvastuussa eri yrityksissä.”

Tätä kokemusta Urhon mukaan tarvitaan erityisesti nyt, kun edessä on sote-uudistus, jonka myötä Husin omistajiksi tulevat uudet hyvinvointialueet ja Helsinki.

Edellinen toimitusjohtaja Juha Tuominen jäi elokuussa työkyvyttömyyseläkkeelle. Uusi johtaja on etsitty nopeasti, mutta prosessi on Urhon mukaan edennyt muuten täysin samoin kuin Husissa aina. Enemmistö yksinkertaisesti piti Bergendahlia hallituksessa pätevimpänä.

Husin valtuuston sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän puheenjohtaja Maija Anttila taas perustelee Husin koronaepidemian, sote-uudistuksen ja henkilöstöpulan takia kokemalla murrosvaiheella sitä, miksi nykyinen johtajalääkäri ja väliaikaisesti toimitusjohtajan tehtäviä hoitava Markku Mäkijärvi olisi paras.

”Hänellä on parhaat yhteistyötaidot ja hänet tunnetaan hyvänä henkilöstöjohtajana”, sanoo Anttila. Mäkijärvi on selvinnyt hyvin johtamisesta aikana, jona Hus on antanut suurimman vastuun koronapandemian hoidosta Suomessa.

Anttila lisää, että kyse on myös luottamuksesta, jota Mäkijärvellä siis hänen mukaansa on.

Matti Bergendahl on toukokuusta 2020 asti johtanut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä, joten hänelläkin on kokemusta merkittävän sairaanhoitopiirin luotsaamisesta poikkeuksellisen haastavina aikoina.

Anttila ei kuitenkaan luottamuksen puutteesta puhuessaan viittaa tähän, vaan Bergendahlin vuosiin kiinteistöjätti Realia Groupin, terveysjätti Mehiläisen ja sen emoyhtiö Ambean johdossa.

Ambeaa syytettiin Bergendahlin kaudella vanhusten huonosta hoidosta Ruotsissa. Lisäksi hän johti Mehiläistä silloin kun yritys jäi reilu vuosikymmen sitten kiinni veronkierrosta Suomessa ja sai myöhemmin tuomion hallinto-oikeudessa. Bergendahlia ei toki henkilökohtaisesti ole syytetty mistään.

Realian kohdalla puolestaan meneillään on parhaillaan prosessi markkinaoikeudessa, jossa selvitetään onko se ollut mukana kartellissa. Realia on kiistänyt syytökset.

Sekä verojen välttelystä että vanhusten kelvottomasta kohtelusta ovat ryvettyneet monet muutkin yksityiset toimijat.

Uuden toimitusjohtajan ehtii valita vielä Husin vanha valtuusto, kesän kuntavaalituloksen pohjalta nimitetyt päättäjät aloittavat vasta myöhemmin.

Hallituksessa jokaisella on yksi ääni. Valtuustossa äänet jakautuvat valtuutettujen kesken sen perusteella, millainen kunkin kunnan maksuosuus on. Helsingin ja muiden suurten kaupunkien poliitikoilla on eniten ääniä.

Istuvassa valtuustossa kokoomuksella on äänistä takanaan 30, Sdp:llä 27 ja vihreillä 23 prosenttia. Loput jakautuvat pienempien poliittisten ryhmien ja yliopiston kesken.

Hallituksessa kokoomus ja yliopiston edustajat asettuivat kokonaan Bergendahlin taakse, Sdp taas Mäkijärven.

Vihreiden äänet jakautuivat kaksi Bergendahlille ja yksi Mäkijärvelle.

