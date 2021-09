Suurin osa Uudenmaan maakuntakaavaa koskevista valituksista meni hallinto-oikeudessa nurin, lähinnä aiempia luonnonsuojelupäätöksiä poistaneita kaavamääräyksiä koskevia valituksia hyväksyttiin.

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt joukon valituksia, jotka koskivat Uudenmaan maakuntakaavaan merkittyjä kiisteltyjä hankkeita. Niiden kohdalla ei siis enää ole estettä tehdä tarkempia suunnitelmia rakentamisesta tästä syystä.

Nurin meni esimerkiksi valitus Helsingin Vartiosaarta koskevista kaavamerkinnöistä. Maakuntakaavassa Vartiosaari on nyt merkitty tavalla, joka sallii sekä saaren rakentamisen että sen säilyttämisen virkistysalueena. Oikeuden päätös siis antaa Helsingin poliitikoille vapaammat kädet päättää asiasta.

Myös Kulosaaren tiivistämisrakentamisen salliva kaavamerkintä jäi voimaan.

Nurin meni niin ikään Helsingin ja Tallinnan välisen tunnelin linjauksesta tehty valitus.

Tunnelia suunnitellut Finest Bay Area Development on ollut tyytymätön siihen, että kaavassa tunneli on linjattu Helsingin eikä Espoon kautta, mutta Helsinki-linjaus jää siis nyt kaavaan. Tallinnaan Espoon kautta vievää tunnelia on havitellut Peter Vesterbacka kumppaneineen.

Niin sanottuun tunnin junaan liittyvät kaavamerkinnät jäävät myös voimaan. Oikeus hylkäsi valitukset esimerkiksi Espoon Histan ja Myntinmäen sekä Lohjan Lempolan kaavamerkinnöistä.

Myöskään Espoon Mankin ja Kirkkonummen Luoman raideliikenteen varikkoaluetta koskevaa kaavamerkintää koskeva valitus ei mennyt läpi.

Sen sijaan oikeus kumosi kaavapäätöksiä niiltä osin, kuin niillä oli kumottu aiemmissa maakuntakaavoissa olleita luonnonsuojelumerkintöjä. Näistä valittaneet luonnonsuojeluyhdistykset siis voittivat juttunsa ja suojelupäätökset jäävät voimaan. Tällaisia alueita on paljon eri puolilla Uuttamaata.

Hallinto-oikeus kumosi myös päätöksen kaavamääräyksestä, jossa asetettiin rajoja vähittäiskaupan suurille yksiköille pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Uudenmaan ely-keskus valitti kaavamääräyksestä, jossa arvioitiin, että vasta yli 10 000 neliön kokoisilla kaupoilla on seudullista merkitystä. Raja olisi ollut niin ylhäällä, että kaavalla ei olisi käytännössä ollut merkitystä, kun ratkaistaan suurten kauppojen paikkoja.

