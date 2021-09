Väestönkasvu keskittyy erityisesti alueille, joissa on käynnissä suuria rakennusprojekteja.

Helsingin kaupunki julkaisi perjantaina väestöennusteen, jonka mukaan Helsingin väkiluku ylittää 700 000:n rajapyykin vuoden 2028 aikana.

Ennusteen mukaan Helsingin väkiluku on vuoden 2036 päätteeksi 754 285. Vuoden 2020 lopussa Helsingissä asui 656 920 ihmistä, eli väkiluvun ennustetaan kasvavan noin 14,8 prosenttia seuraavien 15 vuoden aikana.

Koko Helsingin seudulla asuu ennusteen mukaan 15 vuoden kuluttua 1 781 688 ihmistä, mikä tarkoittaa 16,9 prosentin kasvua.

Helsingin kaupunginkanslian asiantuntija Pekka Vuoren mukaan ennustettu kasvu tulee keskittymään erityisesti alueille, joissa on tällä hetkellä meneillään isoja rakennushankkeita.

Esimerkiksi Kalasataman projektialueella väkiluvun uskotaan kasvavan seuraavien 15 vuoden aikana 16 000 asukkaalla. Alueeseen lasketaan Kalasataman lisäksi Sompasaari, Hanasaari, Hermanninranta ja Kyläsaari.

Pasilan väkiluvun uskotaan kasvavan vuoteen 2036 mennessä 13 800 asukkaalla.

Nämä kaksi vastaavat yhdessä lähes kolmanneksesta koko Helsingin kasvusta.

Pasilan ja Kalasataman lisäksi kasvavia ja nousevia alueita Helsingissä ovat Kruunuvuoren­ranta, Laajasalo, Jätkäsaari, Vuosaari, Malmin lentokentän alue, Hernesaari ja Lauttasaari.

Vuoren mukaan koronapandemian vaikutukset on ennusteen perusvaihtoehdossa huomioitu siten, että Helsingin muuttovoitto palautuu vuonna 2023 takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle.

”Helsingin kasvun on ennustettu tänä vuonna olevan vain 2 000 asukasta, mikä on niin matala, että viimeksi ehkä 15 vuotta sitten on ollut tällaisia lukuja”, Vuori sanoo.

2010-luvulla Helsingin väestönkasvu on ollut keskimäärin 7 000 asukasta vuodessa.

Perusennusteen lisäksi tutkijat ovat laskeneet myös hidastuvan ja nopean kasvun vaihtoehdot, joilla pyritään kuvaamaan etenkin koronaviruspandemiaan liittyviä epävarmuuksia.

”Tämä on jo lähtökohtaisesti melko konservatiivinen ennuste, koska elämme edelleen koronarajoitusten kanssa”, Vuori huomauttaa.

Väestönkasvun suurimpina lähteinä ovat ennusteen mukaan maahanmuutto ja muualta Suomesta Helsinkiin ihmisiä houkuttelevat työmarkkinat.

Lähiseudulta muuttoliikettä ei juuri ole odotettavista. Itseasiassa ennuste arvioi, että Helsinki kärsii lähiseudun kuntiin jopa muuttotappioita, mikä osaltaan selittää Helsingin seudun hieman pääkaupunkia suuremman kasvutahdin.

Maahanmuuton seurauksena suomenkielisen väestön osuus laskee. Näin käy myös Helsingin ruotsinkieliselle väestölle, mutta ei aivan samoissa määrin kuin suomalaisten.

Ruotsinkielisen väestön kokonaismäärän odotetaan kasvavan vuoteen 2036 mennessä hieman yli 39 000 asukkaaseen, eli noin 6,4 prosenttia nykyisestä.

”Ruotsinkielisten määrä väheni pitkään, mikä johtui väestön ikärakenteesta. Se painottui suomalaisia enemmän vanhempiin ikäluokkiin”, Vuori sanoo.

Toinen syy on se, että ruotsinkielisiä lapsia syntyy suhteellisesti enemmän.

”Kaksikielisissä perheissä jos toinen vanhempi on ruotsalainen, niin silloin siitä tulee yleensä myös lapsen äidinkieli”, Vuori valaisee.

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n johtavan asiantuntijan Timo Aron mukaan Helsingin väestöennusteessa silmiinpistävintä on väestönkasvun suuruus verrattuna koko Suomen väestökehitykseen.

”Kyllä tässä on tapahtumassa valtava polarisaatio, kun iso kuva kuitenkin on, että Suomen kokonaisväestö kääntyy laskuun 2030-luvun aikana ensimmäistä kertaa ja se on valtavan iso muutos”, Aro sanoo.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaisemassa väestöennusteessa Suomen väkiluku on vuonna 2040, 5 525 528, kun se viime vuoden lopussa oli 5 533 792.

Laskeva väestönkasvukäyrä on seurausta Suomen väestön ikääntymisestä. Vaikka Helsinki on muusta Suomesta poiketen kasvavalla uralla, kasvaa yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kaupungissakin yli 29 000:lla.

Tilannetta ei ennusteen mukaan muuta edes viime aikoina kasvuun kääntynyt syntyvyys.

Osana ennustetta kaupunki antoi myös vuoteen 2060 ulottuvan pitkän aikavälin ennusteen, jonka mukaan Helsingissä olisi tuolloin 870 000 asukasta.

Lähivuosien väestökehitystä on helpompi ennakoida, koska monet suuret rakennusprojektit ovat jo käynnissä.

Vuoren mukaan Helsingin ennustettavuutta lisää rakentamisen hyvä suunnittelu.