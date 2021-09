Käytännössä valmista. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Kalasataman toiseen pilvenpiirtäjään, Loistoon, torstaina 30. syyskuuta. Talon 249:stä asunnosta kuutta vaille kaikki on myyty, ja kuusi vielä myymätöntäkin varattu.

Maanantaina tehtiin viimeisiä ehostuksia. Toisaalla siivottiin, toisaalla kiinnitettiin loppuja valaisimia. Vastaanottoaulassa puolijulkista taideteosta seinälle ripusti taiteilija Inni Pärnänen. Jokaiseen Kalasataman torniin tulee oma taideteos.

Inni Pärnänen ripusti maanantaina Kesä-nimistä taideteosta Loiston aulaan. Teoksen materiaalina on suomalainen Grada-koivuvaneri.

Teoksen nimi on Kesä.

”Kesän tunnelma on aika suurelle osalle ihmisistä sellainen, jossa mieli lepää. Tässä on haettu sitä, miten katse vain viipyilee jossain ja aika voi kulua jonkin visuaalisen kautta”, Pärnänen sanoo.

SRV:n asumisen palveluiden kehityspäällikkö Lotta Toivonen kertoo, että taloon tulee ”digitaalinen palvelukokonaisuus”, johon kuuluu muun muassa mahdollisuus varata talossa olevia yhteistiloja. Sitä kautta voi myös ostaa kotisiivouksen, remonttipalveluita, ikkunanpesua tai koiran ulkoilutusta.

Toivosen mukaan ajatuksena on tarjota asukkaille ”tunti lisää päivässä”.

Tämän kaiken hän kertoo toimittajalle niin sanottuna hissipuheena. Ensimmäisestä kerroksesta 30. kerroksen terassitasanteelle Suomen nopeimmalta asuintalohissiltä kestää 29 sekuntia.

Loiston ulkotasanne 30. kerroksessa. Takana yhteiseen juhlatilaan kuuluva kesäkeittiö ja sen taustalla oikealla Majakan vastaava ulkotasanne.

Terassi on pitkälti samanlainen kuin viereisessä Majakassa. Sen ulkotasanne näkyy noin 40 metrin päässä pari kerrosta ylempänä.

”Arkkitehdin [Pekka Helin] ajatus on, että terassit muodostavat yläilmoissa oman kaupunkitilansa, sitten kun kaikki kahdeksan tornia ovat valmiita”, Toivonen sanoo.

Näkymiä ulkotasanteelta pääsevät katselemaan kaikki. Yhteistiloista koostuvassa 30. kerroksessa on isot saunatilat, ulkoporeallas sekä juhlatila.

Loiston 30. kerroksen isossa saunatilassa on myös kylpyamme.

Ylhäältä hahmottaa hyvin myös valmistuvan tornikokonaisuuden muodon. Vielä rakentamattomien tornien alut ovat puolisuunnikkaina Redin päällä.

Saunoja asunnoissa on vähennetty, mutta yhteissaunoja tornissa on kuusi. Uutta on maksullinen vierasyksiö, jonka asukkaat voivat varata omille vierailleen enintään kolmeksi yöksi. Lisäksi on tavaralainaamo, jakamistalouden suosio kasvaa Toivosen mukaan koko ajan.

Loiston vierashuone sijaitsee viidennessä kerroksessa. Ulosvuokraus on kielletty.

Vierashuoneen mainitsee myös talon tuleva asukas Matias Joensuu, 30. Alun perin Etelä-Pohjanmaalta kotoisin oleva Joensuu on tähän asti muuttanut parin vuoden välein eri asuntoon, nyt voisi kuulemma pysyä paikallaan pidempään.

”Aiemmin ei ole itsellä kunnon näköaloja ollut, niin otettiin sitten kerralla kunnolla”, Joensuu sanoo.

Hänen 28. kerroksessa sijaitsevan asuntonsa ikkunoista avautuu näkymä Verkkosaareen, Vanhankaupunginlahdelle sekä pitemmälle itään ja kaakkoon. 74,5-neliöiseen asuntoon 28. kerroksessa muuttaa myös 12-vuotias tytär ja tyttöystävä.

Näillä kerroskorkeuksilla asuntojen neliöhinnat lähestyvät 10 000:tä euroa.

Matias Joensuu tutkaili kaakkoon avautuvia maisemia 28. kerroksessa sijaitsevan kolmionsa ikkunoista.

Strategiakonsultointia työkseen tekevä Joensuu kiinnostui omien sanojensa mukaan Loistossa taloyhtiön tarjoamista palveluista. Myös palvelut ja kulkuyhteydet Kalasatamassa vaikuttivat.

Huonekorkeus tässä kerroksessa on 2,9 metriä. Asunnon valoisimmassa nurkassa on 6,5 neliön viherhuone. Tyttöystävä on kuulemma suunnitellut siihen työpistettä ja tuo mukanaan ”noin 50 kasvia”. Ehkä nojatuolikin mahtuisi.

Joensuu oli maanantaina kolmatta kertaa katsomassa tulevaa kotiaan. Ulkotasanteella hän pääsi piipahtamaan maanantaina ensimmäistä kertaa.

Matias Joensuun 28. kerroksen kolmion päähuoneen yhdellä reunalla on keittiö.

Näkymä Loiston 28. kerroksen ikkunasta Itäväylälle ja pidemmälle itään.

Loisto valmistuu aikataulussa. Hanke on ”kaiken kaikkiaan mennyt hyvin” ja rakentamisessa on tapahtunut paljon kehitystä verrattuna Majakan työmaahan, sanoo SRV:n asuntoliiketoiminnan johtaja Jorma Seppä puhelimitse.

”Rakentamisen tuotantoon, aikataulun ja aikataulun hallintaan on haettu tehokkuutta ja siinä on onnistuttu. Nyt rakenteilla olevassa kolmannessa tornissa, Lumo Onessa, kehitystyötä on viety yhä eteenpäin.”

Kalasatamaan tulee yhteensä kahdeksan tornia, jotka SRV rakennuttaa. Sepän mukaan SRV pyrkii oppimaan ja kehittymään ”Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen” projektin aikana.

Majakan julkisivu sai kesken rakentamisen kolme vuotta sitten ankaraa arvostelua, kun siitä tuli harmaa, vaikka rakennusluvassa se oli määrätty valkoiseksi. Loiston julkisivu on Majakkaan verrattuna hyvinkin valkoinen.

Sepän mukaan kritiikkiä on kuunneltu, mutta hänen mukaansa tarkoitus ei ollut tehdä kaikkien tornien julkisivuista samanlaisia. Keskenään erilaisilla julkisivulla on haluttu elävöittää kokonaisuutta, joka voisi muuten olla varsin monotoninen.

”Lähtökohtaisesti tornien julkisivut ovat keskenään erilaisia, pikemminkin sukua toisilleen kuin täysin samanlaisia. Ja kauempaa katsottuna tornit tulevat näyttämään enemmän yhdeltä kokonaisuudelta.”

Sekä Loisto että Lumo One olivat keväällä otsikoissa, kun ensimmäisen rakennustyömaalta sadan metrin korkeudesta putosi maahan ovi ja toisesta pala vaneria.

”Ymmärrämme, että nämä ovat olleet erittäin ikäviä ja vaarallisia tilanteita ja ne on otettu vakavasti”, Seppä sanoo.

Hänen mukaansa tornityömailla on sittemmin otettu käyttöön joka työpäivän aluksi riskien arviointi työpisteillä. Myös työmaan valvontaa on tehostettu.

Seuraavan tornin rakentamisen on tarkoitus alkaa tämän vuoden puolella. T7-nimellä kulkeva torni sijoittuu Redin lounaispäätyyn. Lumo Onen tapaan sekin aiotaan toteuttaa vuokra-asuntoina. Sepän mukaan sijoittajien kiinnostus on ollut ”erittäin suurta”.

Hänen mielestään se osoittaa, miten poikkeuksellisia hankkeita Kalasataman tornit Suomessa ovat.

”Korkealle ja korkeatasoiselle rakentamiselle on kysyntää.”

Horisontiksi nimetystä tornista taas on tulossa toimistopilvenpiirtäjä. Tilojen vuokraus on käynnissä, valmistumisajankohdaksi on suunniteltu vuotta 2024. Päätöksiä rakentamisen aloittamisesta ei kuitenkaan ole tehty, Seppä sanoo.

”Pitää sanoa, että korona on lisännyt tiettyjä epävarmuuksia. Kohteeseen kohdistuu paljon kysyntää, mutta tällä hetkellä on ymmärrettävää, että vuokraajillakin on hankaluuksia tehdä pidemmän aikavälin sitoumuksia.”

Sepän mukaan SRV:n tavoitteena on, että loppuja torneja voidaan ottaa vuorotellen suunnitteluun ja aloittaa seuraava hanke markkinatilanteen mukaan.

T7:ää seuraava tornihanke on tavoitteena saada liikkeelle ensi vuoden aikana.