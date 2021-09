Lausunto oli yksimielinen.

Vantaan kesäkuinen koronarokotekampanja oli hyvän tavan mukainen, linjasi Mainonnan eettinen neuvosto (Men) tällä viikolla.

Kyse oli Vantaan kaupungin mainoskampanjasta, jolla kannustettiin nuoria aikuisia ottamaan koronavirusrokote. Mainostus toteutettiin Instagramissa. Siellä kaksi sosiaalisen median vaikuttajaa kampanjoi rokotteen ottamisen puolesta kesäkuun 18. ja 19. päivä kaupallisessa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Menin mukaan se sai lausuntopyyntöjä lukuisilta yksityishenkilöiltä. He katsoivat muun muassa, että kampanja on ”asiaton ja vastuuton, koska rokotteilla on ehdollinen myyntilupa”.

Vantaan kaupunki perusteli kampanjaa terveysturvallisuudella. Kampanjan kohderyhmään kuuluvien 20–24-vuotiaiden piirissä koronavirustartunnat olivat kampanjan aikana kasvussa.

”Sekä valtioneuvosto että maan tärkeimmät terveysviranomaiset, kuten sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ovat linjanneet, että koronarokotteen ottaminen edistää ja turvaa suomalaisten terveyttä”, Vantaa vastasi Menille. Vantaa ei myöskään mainostanut tiettyä koronavirusrokotetta, vaan rokotusta koronavirusta vastaan yleisesti.

Men päätti yksimielisesti, että kampanja ei ollut hyvän tavan vastainen.

Men pyysi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta lausuntoa asiasta. Fimea kertoi muun muassa, että ”myyntiluvan tai ehdollisen myyntiluvan saanut lääke ei ole kokeellinen tai tutkimaton”.

Fimea katsoi myös, että kuntien aloitteesta toteutettu koronarokotekattavuutta edistävä viestintä ei ole lääkelain tai -asetuksen tarkoittamaa lääkkeen markkinointia, vaan terveysviestintää.

””Neuvosto totesi lausuntonsa lopussa, että koronarokotteita koskevaa faktapohjaista informaatiota on helposti saatavilla esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla. Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuston mukaan rokotteet ovat yksi tehokkaimmista keinoista tartuntatautien torjumiseksi”, Menin pääsihteeri Paula Paloranta kertoo tiedotteessa.

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja markkinoinnin hyvän tavan mukaisuudesta. Se voi ottaa kantaa myös yhteiskunnallisiin kampanjoihin, jos niissä on käytetty markkinoinnin keinoja. Menin toiminnasta vastaavat Mainonnan neuvottelukunta ja Keskuskauppakamari.