Äänestyksessä on jaossa 8,8 miljoonaa euroa. Ehdotuksia on liki 400, mutta joukkoon ei mahdu ulkoavaruudesta tulevien matkustajien tapaamispaikkaa.

Helsingissä on runsaasti keinuja lapsille, mutta nyt Kallioon halutaan keinuja kaikenikäisille.

Helsinkiläiset voivat jälleen vaikuttaa oman asuinalueensa kehittämiseen. Ensi viikolla avautuu verkkoäänestys niistä 396 ideasta, joita kansalaiset ovat kehittäneet oman lähiympäristönsä parantamiseksi.

Tällä kertaa Omastadi-äänestyksessä on jaossa 8,8 miljoonaa euroa, jolla voi tehdä hyvin paljon asioita.

Edellisen kierroksen tapaan kansalaiset ovat ideoineet hyvin paljon liikuntaan liittyviä parannuksia. Kuntoportaita, trampoliineja, uimalaitureita ja ulkoliikuntapaikkoja on ehdotettu eri puolille kaupunkia.

Omastadin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka arvioi, että kolmasosa ehdotuksista liittyy ulkoiluun ja liikuntaan.

”Vartiosaaren sähkölautan tapaisia aivan uusia avauksia ei nyt tullut. Kaikkein villein ehdotus eli tapaamispaikka ulkoavaruudesta tuleville matkustajille ei päässyt äänestykseen”, Verkka sanoo.

Äänestyksessä on vain asioita, jotka kuuluvat kaupungin tehtäviin. Helsingillä ei ole velvoitetta hoitaa suhteita ulkoavaruuteen.

Ehdotukset on jaettu suurpiireittäin. Eteläisessä Helsingissä ehdolla ovat muiden muassa kelluva tekopesä Töölönlahden linnuille, Eiranrannan uimarannan varusteleminen ja Töölön Messeniuksen aukion muuttaminen terassi- ja oleskeluaukioksi.

Läntisessä suurpiirissä äänestäjät voivat pohtia matonpesupaikan perustamista tai lampaiden tuomista kesätöihin viheralueelle. Pohjoisessa suurpiirissä voi miettiä, kannattaisiko katutaidetta Oulunkylän aseman tienoolle.

Keskisessä suurpiirissä on ehdotettu Keskuspuiston kylttien parantamista, keinujen tuomista Kallioon ja kävelykatukokeilua Flemininginkadulle.

Vantaanjoki on tärkeä koillisen suurpiirin asukkaille, ja joen rannalle on ehdotettu kunnollisia levähdyspaikkoja. Pukinmäessä on pohdittu sadan hengen amfiteatterin rakentamista.

Itä-Helsingissä asukkaita saattaa innostaa idea karja- tai lammaslaumasta laiduntamassa Uutelassa tai boulderointiseinästä Myllypuron urheilupuistossa.

Äänestys alkaa 6. lokakuuta ja jatkuu aina lokakuun 28. päivään.

Suurpiireillä on rahaa jaossa asukasmäärää vastaavalla osuudella. Viime kierroksesta poiketen yksi ehdotus ei voi kahmia koko suurpiirin rahapottia.

Ajatus on, että kaksi eniten ääniä saanutta ehdotusta melko todennäköisesti toteutetaan, ja jäljelle jäävää rahasummaa sovitellaan niiden ehdotusten kesken, jotka mahtuvat jäljelle jäävään rahapottiin.

”Jos suurpiirillä on käytettävissään miljoona euroa, ja kaksi kalleinta ehdotusta vie 700 000 euroa, loput 300 000 euroa jaetaan niille ehdotuksille, jotka mahtuvat tuohon summaan”, Verkka sanoo.

Edellisessä äänestyksessä menestyneet ehdotukset on melkein kaikki toteutettu. Vain Vattuniemen uimalaiturin rakentaminen on vielä kesken.

