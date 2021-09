HS kysyi, miltä tuntuu paluu normaaliin pitkän rajoitusajan jälkeen. Mäkelänrinteen uimahallissa uimahyppääjät harjoittelevat jälleen, ja lähistöllä Messukeskuksessa valmistaudutaan puolentoista vuoden hiljaiselon päättymiseen.

Jännitystä on ilmassa Helsingin Messukeskuksessa, jossa päästään taas järjestämään suuria tapahtumia puolentoista vuoden tauon jälkeen.

Paluun normaalimpaan arkeen aloittaa perjantaina lääkealan ammattilaistapahtuma Farmasian päivät, jonne odotetaan noin kahtatuhatta kävijää.

Lokakuun lopulla on vuorossa ensimmäinen iso yleisötapahtuma kirjamessut.

”Tätä on odotettu kovasti. Olemme todella, todella iloisia, ja asiakkailta kuulee ihan samaa”, sanoo Messukeskuksen markkinointi- ja viestintäjohtaja Maria Mroue.

Edelliset, vuonna 2019 järjestetyt kirjamessut rikkoivat kaikkien aikojen kävijäennätyksen yli 90 000 vierailijalla.

”Nyt ohjelma on jopa hiukan laajempi. Meillä on muun muassa uusi äänikirjalava, ja ohjelmaa on runsaasti.”

Viimeiseksi isoksi tapahtumaksi ennen koronapandemiaa jäi hotelli- ja ravintola-alan Gastro Helsinki -messut maaliskuussa 2020. Se jouduttiin keskeyttämään koronarajoitusten tultua voimaan.

Pitkä poikkeusaika on ollut yksi suomalaisen messuhistorian pahimmista kriiseistä. Silti se on myös opettanut: saanut kehittämään uutta, jota voidaan hyödyntää vastakin, Mroue sanoo.

”Emme ole jääneet tuleen makaamaan. Väliajalla tapahtumia on järjestetty virtuaalisesti ja hybridinä.”

Tyhjiksi jääneille messuhalleille on saatu korvaavaa käyttöä. Tiloissa on esimerkiksi lätkitty padelia, osallistuttu korkeakoulujen valintakokeisiin ja pistetty koronarokotteita olkavarsiin.

Padelhalli on jo poistettu käytöstä, mutta koronapiste säilyy käytössä toistaiseksi.

Nyt Messukeskuksen varauskirja täyttyy jo vauhdilla, Mroue sanoo.

”Ensi vuosi tulee olemaan kaikkien aikojen tapahtumavuosi. Sinne on siirtynyt paljon tapahtumia. Tulossa on myös joitakin kansainvälisiä kongresseja.”

Osaan ihmisistä koronapandemia on kuitenkin jättänyt syvät jäljet, ja siirtymä tavalliseen arkeen huolettaa.

Mrouen mukaan terveysturvallisuuteen kiinnitetään huomiota Messukeskuksessa vielä rajoitusten poistuttuakin suunnittelemalla kulkureittejä ja hyödyntämällä automaattisia hanoja wc-tiloissa. Ilmanvaihto on säädetty siten, että ilmaa ei kierrätetä, vaan korvausilma on aina puhdasta.

Messukeskus sai viime keväänä ensimmäisenä pohjoismaisena tapahtumatoimijana covid-19-sertifikaatin.

”Messukäynti toimenpiteillämme on jopa turvallisempaa kuin asiointi kauppakeskuksessa.”

”Aivan ihanaa päästä hyppäämään”, sanoo uimahyppääjä

On se jännittävää, myöntää uimahyppääjä Liisa Kähkönen. Hänkin on tehnyt paluun normaaliin pitkän tauon jälkeen. Toisin sanoen paluun ponnahduslaudalle.

Aikuisena uimahypyt aloittanut Kähkönen on harrastanut lajia jo 10 vuotta. Lajin viehätys ei ole kadonnut mihinkään.

Uimahyppyseura Härvelin uimahyppääjä Liisa Kähkönen suoritti eteenpäin hypyn taittaen Mäkelänrinteen uimahallissa keskiviikkona.

”Kyllä laudalla aina jännittää.”

Erityisen paljon jännittää silloin, kun harrastuksessa on ollut pitkä tauko. Uimahypyissä pieni virhe voi aiheuttaa mahalaskun veteen, mikä ei ole vaarallista, mutta voi olla kivuliasta.

Klassinen eteenpäin hyppy taittaen lähtee silti Kähköseltä napakasti ja varmasti, vaikka hyppyjä on saanut harjoitella vasta muutaman kuukauden.

Koronarajoitusten vuoksi moni laji jäi kokonaan tauolle yli puoleksi vuodeksi kuluneen ja viime vuoden aikana.

Tarkkuutta ja tasapainoa vaativissa lajeissa kuten uimahypyissä pitkä tauko voi haitata muistiin palauttamista, uimahyppyseura Härvelin valmentaja Marja Salonius sanoo.

Salonius tietää, mistä puhuu, sillä hän on hypännyt uimahyppyjä jo 50 vuotta. Hän on tällä hetkellä Suomen vanhin kilpaileva naisuimahyppääjä.

” ”On ollut ihanaa nähdä, kuinka taidot palautuivat.” – Marja Salonius

Saloniuksen pitkään historiaan lajin parissa on mahtunut taukoja ennenkin. Silti kevään tauko tuntui pitkältä ajalta.

”Kyllähän se oli aivan ihanaa päästä hyppäämään”, Salonius sanoo.

”Kaikki hyppääjät ajattelivat, että eivät he enää osaa mitään. Mutta minä tiesin, etteivät ne taidot unohdu. On ollut ihanaa nähdä, kuinka taidot palautuivat.”

Uimahyppyseura Härvelin uimahyppääjä Liisa Kähkönen suoritti taaksepäin hypyn suorin vartaloin Mäkelänrinteen uimahallissa.

Pahimman koronakurimuksen aikana Kähkönen ja Salonius pitivät omaa hyppykuntoaan yllä etäyhteydellä toteutetuissa yhteisissä kuivaharjoituksissa, joissa jumpattiin ja harjoitettiin hyppyjä mielikuvien avulla.

Nyt on kuitenkin sellainen olo, että on palattu takaisin normaaliin.

”Saa nähdä tuttuja ihmisiä taas harjoituksissa. Kaikki tuntuu samanlaiselta kuin ennenkin”, Salonius sanoo.

Kun uimahallit ovat nyt auki, on aika asettaa itselleen uusia tavoitteita.

Kähkösellä seuraava tavoite on kolmen metrin laudalta suoritettu voltti taaksepäin suorin vartaloin. Se vielä vähän jännittää.

”Kun ikää on enemmän, niin kaikki kilpailevat lähinnä itseään vastaan. Kyse on itsensä voittamisesta.”