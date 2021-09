Helsingin Sanomat haastatteli kaupungilla liikkuneita maskin käytöstä. Moni aikoo pitää maskeista kiinni vielä jatkossakin.

Torstaina moni huokaisi helpotuksesta, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi muuttaneensa valtakunnallista maskisuositusta. Jatkossa maskia kehotetaan käyttämään oman harkinnan mukaan.

Lue lisää: THL:n maski­suositus muuttuu: Maskia kehotetaan käyttämään oman harkinnan mukaan, suositus säilyy julkisessa liikenteessä

Heti tiedotustilaisuuden jälkeen varsinaista maski­vallankumousta ei Helsingin keskustassa ollut nähtävissä.

Torstai-iltapäivänä usean ohikulkijan kasvoilla oli edelleen maski. Monet olivat matkalla juniin tai tulossa iltapäivän kauppareissulta.

HS kysyi kaupungilla liikkuneilta, aikovatko he jatkaa maskin käyttöä – ja jos aikovat, millaisissa tilanteissa.

Joensuussa asuva Sanna Rehn aikoo käyttää maskia jatkossakin ainakin junissa ja sisätiloissa.

Sanna Rehn

”Tuolla kun kadulla kävelee, ja jos siinä ei hirveää ruuhkaa ole, niin sitten en käytä maskia. Asun Joensuussa ja siellä ulkona maskia tulee käytettyä harvemmin kuin täällä.

Varsinkin kun terveydenhuollon puolella työskentelee ja sitä on puolitoista vuotta käyttänyt, niin on alaston olo, jos ei käytä. Siihen on nyt niin tottunut.

Junassa ja sisätiloissa ei osaisi olla ilmankaan.”

Milla Kostamo on käyttänyt maskia myös koulussa.

Milla Kostamo

”En ainakaan itse ajatellut vähentää [maskin käyttöä].

Vaikka on jo kaksi rokotusta niin kyllä silti ajattelin käyttää. Jotenkin rupeaa itseä ahdistamaan, jos on ilman maskia julkisissa.

Käytän jatkossakin maskia julkisilla paikoilla sisällä, joukkoliikenteessä ja koulussa, koska siellä on niin paljon porukkaa.”

Vesa Mäenpää aikoo jatkossa vähentää maskin käyttämistä.

Vesa Mäenpää

”Varmaan pääasiassa käytän paikoissa, joissa käyttö on pakollista.Työpaikalla toki myös. Siellä mennään työpaikan sääntöjen mukaan.

Muuten niin vähän kuin on mahdollista.”

Visiiri on ollut Tuula Sysimiehelle maskia mieluisampi vaihtoehto. Hän aikoo käyttää visiiriä myös jatkossa.

Tuula Sysimies

”Mieluummin käytän visiiriä kuin maskia. Välillä olen käyttänyt maskiakin, mutta kuulolaitteen kanssa sitä on vaikea käyttää.

Kyllä käytän jatkossakin mielelläni, kun menen kauppakeskuksiin ja paikkoihin, joissa on enemmän ihmisiä. Etätyösuositus kun loppuu 15. päivä, niin väkeä tulee enemmän joukkoliikenne­välineisiin. Flunssakausikin on tulossa.

Olisi kyllä hyvä, että ihmiset käyttäisivät maskeja edelleen.”

Pia Männikkö aikoo käyttää maskia jatkossa varsinkin julkisessa liikenteessä matkustaessaan.

Pia Männikkö

”Totta kai nyt pitäisi uskaltaa luottaa rokotuksiin, mutta kyllä varmasti jonkinlainen siirtymäaika tässä tulee ainakin itsellä olemaan. Esimerkiksi bussissa haluan käyttää maskia, jos on vieruskaveri.

Olen monella tapaa koronan riskiryhmää. Olen tottunut olemaan omissa oloissa ja aika vähän julkisilla liikkunut muutenkin koko tämän ajan.

Ei sitä nyt aivan wuhuu vielä olla.”