Vaikka liikkeen tavoitteita ei katsoisi omakseen, pitäisi muistaa, että mielen­osoittaminen on ”aiempien sukupolvien kovalla hinnalla lunastama oikeus”, sanoo filosofi Henrik Rydenfelt.

Voiko kansalais­tottelemattomuuteen pohjaava toiminta kääntyä jopa edistämäänsä asiaa vastaan?

Tutkija Henrik Rydenfeltilla ei ole suoraa vastausta.

Rydenfelt on etiikkaan ja yhteiskunta­filosofiaan erikoistunut käytännöllisen filosofian ja viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa.

”Verkon keskusteluissa vaaditaan, että hallituksen tai poliisin pitäisi puuttua kovin ottein mielenosoitukseen, joka arvostelee hallituksen politiikkaa ja toimia. Tämä on täysin käsittämätön ajatus.”

Vaikka mielenosoittajien aikeita ei katsoisi omakseen, Rydenfelt kehottaa katsomaan isompaa kuvaa.

”Mielenosoittaminen ei ole kiva mahdollisuus, vaan aiempien sukupolvien kovalla hinnalla lunastama oikeus. Ei tarvitse mennä rajoilta kovin kauaksi nähdäkseen, mikä on vaihtoehto.”

Kansalaistottelemattomuuden keinoja käyttävä Extinction Rebellion -verkosto toimii kymmenissä maissa. Sen toiminta jakaa mielipiteitä muuallakin. Aktivistit ovat liimanneet itseään kiinni rakennuksiin, muodostaneet ihmisketjuja poliitikkojen kotien ympärille, järjestäneet taiteellisia performansseja, maalanneet hallitus­rakennuksia veren väriseksi ja estäneet liikennettä.

Elokapina aloitti mielenosoituksen Mannerheimintiellä Eduskuntatalon kohdalla keskiviikkona kello 18. Poliisi totesi mielenilmauksen ”olennaisesti lainvastaiseksi” ja otti kiinni yli sata ihmistä.

Liikenteen estäminen oli poliisin mukaan syynä kiinniotoille Mannerheimintiellä Eduskuntatalon edustalla keskiviikkona. Putkaan vietiin yli sata mielenosoittajaa, jotka eivät suostuneet tottelemaan poistumis­käskyjä.

Rydenfelt huomauttaa, että Elokapina pyrkii vaikuttamaan demokraattisesti valittuihin päättäjiin ja jos toiminta rikkoo yhteisiä sääntöjä, liikkeen edustajat ottavat seuraukset vastaan. Tällainen toiminta kuuluu ”osana demokratian työkalupakkiin”.

”Jos on valittava kumpaan suuntaan erehdytään – tuotetaanko liikenteelle haittaa vai rajoitetaanko mahdollisuutta kritisoida valtaapitäviä – erehtyisin mieluummin ensimmäiseen suuntaan.”

Miksei Elokapina käytä edustuksellisen demokratian kanavia kuten pane vireille kansalais­aloitetta ilmastohätätilasta, jolloin siitä voitaisiin keskustella eduskunnassa 50 000 allekirjoituksen jälkeen? Tämä kysymys nousee toistuvasti esiin.

”Eivät nämä poista tarvetta sille, koska kanavat eivät välttämättä toimi tai ne eivät toimi riittävän nopeasti tietyissä kysymyksissä. Se on vähän sama kuin Rosa Parksille olisi sanottu, että sinullahan on äänioikeus, tai Gandhille olisi sanottu, että onhan teillä jotkin aluevaalit tulossa, eikö se riitä”, Rydenfelt sanoo.

Sen takia tarvitaan osallistumisen ja aktivismin erilaisia muotoja. Järjestelmä voi muuten olla liian hidas tai pettää ihmiset.

”Ilmastokysymyksen kohdalla voidaan aika perustellusti sanoa, että Suomen ja minkä tahansa muun maan edustuksellisen demokratian päättäjät ovat meidät pettäneet, kun eivät ole ottaneet asiaa tarpeeksi vakavasti tarpeeksi nopeasti.”

Saman näkemyksen esitti Twitterissä tällä viikolla politiikan tutkija Johanna Vuorelma.

Rydenfeltin mukaan tuskin yksikään poliitikko haluaa vallan lopettaa mielen­osoitukset tai kontrolloida niitä.

”Tuskin sitä haluaa myöskään poliisi.”

Tällä kertaa poliisi tulkitsi merkittävällä ajoväylällä alkaneen mielenosoituksen ”olennaisesti lainvastaiseksi” yritettyään sitä ennen osoittaa sille vaihtoehtoista paikkaa.

Mutta kuten ylikomisario Heikki Porola keskiviikkona muistutti, poliisi ei ole mielen­osoitusta vastaan eikä sen puolesta. Poliisi on paikalla vain valvomassa lain toteutumista ja turvaamassa myös mielenosoittajien oikeudet.

Vastakkainasettelu mielenosoittajien ja poliisin välillä onkin pitkälti keino­tekoinen ja julkisen keskustelun luoma, Rydenfelt sanoo. Osin tämä johtuu siitä, että nämä neuvottelevat keskenään mielenilmauksen järjestämisen tavasta ja paikasta. Toinen syy on, että Elokapinan toiminnasta tekee kansalaistottelemattomuutta poliisin rooli, sen käskyt ja ohjeistus.

Viime vuoden lokakuussa poliisi käytti OC-sumutetta Elokapinan rauhanomaista mielenilmausta vastaan Kaisaniemenkadulla. Mielenosoittajat olivat istuneet ajoväylälle poliisin kanssa sovitun vastaisesti. Nyt kuutta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisista sekä pahoinpitelyistä. Kysymys on siitä, oliko voimankäyttö liiallista.

Kansalaistottelemattomuus on toimintaa, jossa kansalainen rikkoo lakia tai määräystä tavoitteena lain tai säädöksen muuttaminen. Lisäksi sen edellytyksenä pidetään väki­vallattomuutta. Mielenosoituksen järjestäminen ja siihen osallistuminen sen sijaan on laillista toimintaa, ei kansalais­tottelemattomuutta, vaikka se aiheuttaisi häiriötä liikenteelle.

”Vasta kun poliisin antamia ohjeita ja määräyksiä ei noudateta, voidaan syyllistyä lainvastaiseen tekoon. Perimmiltään oikeuden on arvioitava, että onko syyllistytty vai ei, ja vasta siinä vaiheessa se on kansalais­tottelemattomuutta, jos on”, Rydenfelt sanoo.

Elokapina hakee näkyvyyttä, ja poliisin kiinniotoilla se sitä saa.

”Jos ajatellaan liikenteelle aiheutuvaa haittaa, niin mielenosoittajia on helppo ymmärtää: he eivät halua siirtää mielenosoitusta paikkaan, jossa se ei näy, kuulu eikä aiheuta keskustelua. Tiedämme, että joka perjantai Eduskuntatalon portailla on ollut Fridays for Future -mielenosoitus samasta ilmasto­aiheesta eikä se tunnu tuovan asiaa julkiseen keskusteluun eikä saa tällaista näkyvyyttä”, Rydenfelt sanoo.

Voiko Elokapinan radikaali aktivismi kääntää suuret massat kohti ilmastotietoisuutta?

Vaikka keskustelu Elokapinasta lipsahtaa usein sen ajamien tavoitteiden vierestä puhumiseksi, Rydenfeltin mielestä radikaali liike on onnistunut herättämään keskustelua ilmastonmuutoksesta.

Kansalaistottelemattomuus on historiallisesti ollut tehokas keino yhteiskunnallisten muutosten aikaansaamiseksi: se saa näkyvyyttä.

Tästä on Suomessakin esimerkkejä, Rydenfelt muistuttaa. 1900-luvun alussa suomalaiset osallistuivat sankoin joukoin niin sanottuihin kutsuntalakkoihin, joissa käytännössä kieltäydyttiin palveluksesta Venäjän armeijassa. Se oli monien pappien ja lääkärien tukemaa kansalais­tottelemattomuutta.

” Kansalaistottelemattomuuden varsinaisen vaikutuksen arvioiminen on mahdotonta.

”Voidaan kysyä, olisiko Suomella ollut mahdollisuutta itsenäistyä 1917, jos tätä liikettä ei olisi ollut ja venäläistäminen olisi jatkunut.”

Kansalaistottelemattomuuden varsinaisen vaikutuksen arvioiminen on kuitenkin mahdotonta, koska ei ole olemassa vaihtoehtoista historiaa. Mitä olisi käynyt, jos mustien ihmisoikeustaistelijaksi noussut Rosa Parks ei olisi kieltäytynyt poistumasta väärältä bussinpenkiltä? Emme voi tietää.

Rydenfeltin mielestä on vaikea nähdä, että mielenosoitukset tai edes niiden muuttuminen kansalaistottelemattomuudeksi haittaisi ilmastoagendaa ja nopeampia toimia päästöjen vähentämiseksi.

”En tiedä onko tosissaan ihmisiä, jotka tämän vuoksi laittavat autonsa yöksi tyhjä­käynnille tai polttavat kivihiiltä tynnyreissä kotona protestoidakseen tätä protestia.”

Miksi liike sitten voi aiheuttaa joillekin voimakasta ärtymystä?

Tutkija selittää sitä sillä, että toiminta voi polarisoida ilmastotoimista käytävää keskustelua niin, että se identifioituu tietyn porukan kansalaisaktivismiin. Se taas ärsyttää muulla tavalla poliittisesti suuntautuneita. On kuitenkin varsin pitkälle vedetty päätelmä, että joku jättäisi siksi kannattamatta ilmastotoimia, joita muuten kannattaisi, Rydenfelt arvioi.

”Asia lienee lähinnä päinvastoin. Eli tästä haetaan tekosyitä olla kannattamatta sitä, mitä muutenkaan ei kannateta.”

Palataan vielä kansalaistottelemattomuuteen ja sen suhteeseen lainsäädäntöön, jota on tavallista hankalampaa hahmottaa Elokapinan tapauksessa.

Rosa Parks istui suoraan väärälle penkille ja yritti sillä vaikuttaa rotuerottelun lakkauttamiseen. Elokapinan kohdalla ei ole heidän asiaansa liittyvää kieltoa, jota tietoisesti rikottaisiin tarkoituksena sen kumoaminen. On vain viitteellinen yhteys fossiilienergialla kulkevan liikenteen häiritsemisellä ja tiukempien ilmastotoimien vaatimisella, Rydenfelt sanoo.

”Pikemminkin tässä yritetään jossain määrin itse rakentaa puuttuvaa kieltoa, joka mielenosoittajien mielestä olisi pitänyt olla voimassa jo pitkään, kun monesti aiemmin on rikottu olemassa olevaa kieltoa, joka halutaan poistaa.”

