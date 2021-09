Tartunta todettiin vieraskielisillä testatuilla paljon useammin kuin kotimaisia kieliä puhuvilla.

Vieraskieliset hakeutuivat koronaviruspandemian alkuvaiheessa harvemmin virustestiin kuin kotimaisia kieliä – suomea, ruotsia tai saamea – äidinkielenään puhuvat, ilmenee tuoreesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Helsingin yliopiston tutkimuksesta.

Suhteessa heidän määräänsä vieraskielisiä testattiin noin puolet vähemmän kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvia. Ero näkyy kaikissa ikä- ja kieliryhmissä.

Suhteutettuna määrään vieraskielisillä todettiin 64 prosenttia enemmän tartuntoja. Kotimaisia kieliä puhuvista testatuista kolmen prosentin testitulos oli positiivinen, kun vieraskielisillä vastaava prosenttiluku oli kymmenen.

Tutkimusaineisto käsitti 124 240 testausta Husin alueella vuoden 2020 maaliskuusta elokuuhun. Kaikki tuolloin testatut olivat mukana tutkimuksessa.

Tutkimus julkaistiin torstaina Clinical Microbiology and Infection -lehdessä.

Tutkimuksessa myös selvisi, että kahdeksan prosenttia kotimaisia kieliä puhuvista kuoli 90 päivän kuluessa positiivisesta testistä mutta vieraskielisistä vain yksi prosentti. Ero johtuu siitä, että vieraskieliset olivat yleensä nuorempia kuin kotimaisia kieliä äidinkielenään puhuvat. Kun verrattiin alle 65-vuotiaiden kuolemanriskiä ei havaittu eroa ryhmien välillä.

Tutkimuksessa mukana ollut sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Ville Holmberg pohtii, että vieraskielisten vähäisempää hakeutumista selittänee ainakin se, että pandemian alkuvaiheessa tiedotus ei mahdollisesti tavoittanut kaikkia kieliryhmiä kunnolla. Vähäisempi tieto testeistä ja niiden tarpeesta lienee siis vähentänyt hakeutumista testeihin.

Holmberg huomauttaa, että vieraskieliset tekevät useammin epäsäännöllisiä töitä. Hän spekuloi, että jos tulot ovat epäsäännöllisiä ja on epätietoisuutta siitä, saako tulonmenetyksestä kunnon korvausta, on lieväoireisena saattanut olla korkeampi kynnys testiin menoon.

Positiivinen testitulos olisi tiennyt lieväoireisellekin eristystä. Myös hänen perheensä olisi joutunut karanteeniin.

”Jos on vakituinen työ, ja tietää, että tulonmenetyksestä saa kunnon korvauksen, on helpompi jäädä pois töistä”, Holmberg pohtii.

Hän arvelee, että vieraskielisillä on saattanut olla myös epätietoisuutta, miten suomalainen järjestelmä toimii, jos töistä on jäätävä pois sairauden vuoksi. Siis siitä, minkälaisia korvauksia on mahdollisuus saada.