Kuutta Helsingin poliisilaitoksen poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisista sekä pahoinpitelyistä. Epäilyt liittyvät vuoden takaiseen Elokapinan mielenosoitukseen Kaisaniemenkadulla, jossa poliisi käytti kaasusumutetta mielenosoittajia vastaan.

Kolme epäiltynä olevaa poliisimiestä käytti tilanteessa OC-sumutetta, ja kolmen muun osalta epäilyt liittyvät voimakeinon käytön käskynantamiseen ja sen hyväksymiseen.

Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan apulaisvaltakunnansyyttäjälle Jukka Rappelle.

Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen muistuttaa, että poliisilla on tapauksessa ollut virkatoimeensa laillinen peruste, henkilöiden poistaminen ajoradalta, mutta voimankäytön epäillään nyt olleen liiallista.

Poliisin osalta OC-sumutteen käyttöä ei ole Tolvasen mukaan oikeudessa käsitelty. Korkeimmasta oikeudesta on kuitenkin yksi ennakkopäätös, jossa vartija käytti sumutetta kiinniotettavaan ja oikeus katsoi, että se oli kiinniottamiseksi tarpeeton toimenpide. Vartija tuomittiin pahoinpitelystä.

Mikäli asia etenee syytteisiin asti, ensimmäinen kysymys on, onko poliisin laillista käyttää OC-sumutetta kadulla paikallaan istuvaa ja väkivallatonta ihmistä vastaan, eli onko tällainen voimakeino ylipäätään sallittu passiivista mutta poliisin mukaan lainvastaisesti toimivaa kansalaista kohtaan, Tolvanen sanoo.

Toinen kysymys on, missä menevät vastuut kenttätyötä tekevien ja esihenkilötyötä tekevien poliisien välillä.

”Mielenkiintoisin kysymys tässä on, että oliko käsky niin ilmeisen lainvastainen, että poliisimiesten olisi täytynyt ymmärtää, että tällaista keinoa ei saa käyttää. Oletus on, että kentällä poliisi voi luottaa, että hänelle annetaan vain laillisia käskyjä”, Tolvanen sanoo.

Tässä riittää tuomioistuimella pohdittavaa, jos asia sinne asti etenee, Tolvanen sanoo.

Poliisi kaasutti Elokapinan mielenosoittajia Unioninkadun ja Kaisaniemenkadun risteyksessä viime syksynä.

Tolvanen muistuttaa, että poliiseja on Suomessa vuosittain syytteessä voimankäyttöön liittyen eri rikosnimikkeillä, ja niistä on annettu myös tuomioita. Lähes aina nämä liittyvät tilanteisiin, joissa kansalainen on pannut fyysisesti vastaan ja poliisi on tuomioistuimen mukaan käyttänyt tilanteessa liikaa voimaa. Usein kyseessä on vahinko, ja myös poliisi on saattanut loukkaantua.

Nyt kyseessä on erilainen tapaus, kun poliisi on voimakeinoin yrittänyt pakottaa kadulla passiivisesti istuvia liikkumaan, Tolvanen sanoo.

”Oikeustieteellisessä kirjallisuudessa on suhtauduttu aika epäillen siihen, että poliisilla olisi oikeus käyttää OC-sumutinta passiiviseen kansalaiseen.”

Tolvasen mielestä on ilmiselvää, että esitutkinta ja sen läpivienti on jo vaikuttanut poliisin toimintaan, eikä passiiviseen vastarintaan enää puututa OC-sumuttimella.

”Jos sieltä tulee vielä syyttäjän tai tuomioistuimen ratkaisu niin se vahvistaa tulkintaa, joka jo tällä hetkellä näyttää vallitsevalta.”

Valtakunnansyyttäjä ratkaisee osaltaan, onko rangaistavuuden raja ylittynyt ja mikä on vastuunjako kenttäpoliisien ja esihenkilöiden välillä. Vaikka todettaisiin, että poliisi käytti liikaa voimaa, se ei välttämättä johda syytteeseen tai tuomioon, koska ”pakkokeinon sallittavuuden ja rangaistavuuden välillä on tietty kynnys”, Tolvanen sanoo.