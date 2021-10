Perävaunulliset rekat jylisevät Kehä III:lla, mutta kivenheiton päästä löytyy suomalaisen luonnon uhanalainen aarre – Vantaan metsissä pulppuaa yhä luonnon­lähteitä, joita vain harva on nähnyt

Ojitus ja rakentaminen ovat tärvelleet valtaosan suomalaisista lähteistä.

Nyt ollaan melko kaukana runebergilaisesta maisemasta.

Kun HS etsii vantaalaista lähdettä, näky ei ole yhtä idyllinen kuin kansallisrunoilijalla. Perävaunulliset rekat jyrisevät Kehä III:lla, ja Pakkalan uudet asuinrakennukset häämöttävät lepikon takana. Märällä polulla tulee vastaan koiranulkoiluttajia.

Luonnonsuojelun asiantuntija Aki Janatuinen Uudenmaan ely-keskuksesta haravoi maastoa. Tukevat saappaat jalassaan hän kahlaa vettyneessä heinikossa, kunnes edellisen päivän sadelätäköiden joukosta löytyy se oikea: yksi Vantaan komeimmista allikoista eli avoimista lähdelammikoista.

Tuulensuunlähde on kuin onkin tallella, vaikka Janatuinen ei ollut siitä etukäteen varma. Lähteet ovat erittäin uhanalaisia koko maassa, mutta pääkaupunkiseudulla kiivastahtinen rakentaminen on niille erityinen uhka.

Vantaalaisista lähteistä kuuluisin, Hakkilanharjun Valkoinenlähde, elää enää vain kadunnimistössä ja ihmisten muistoissa. Sen päälle rakennettiin 1950-luvulla vedenottamo.

Vedenottamoja tehtiin, jos lähteestä purkautui vettä erityisen paljon. Valkoinenlähde oli niin antelias, että enimmillään eli kesäkuussa siitä virtasi maan pinnalle pohjavettä 25 litraa sekunnissa. Muissa lähiseudun lähteissä virtaama oli muutamia litroja sekunnissa.

Valkoisenlähteen jääkylmä vesi pulppusi mäntyjä kasvavan hiekkakummun alapuolella, ja vesi virtasi purona Keravanjokeen. Valkoinen väri viittaa tässä yhteydessä veden kirkkauteen.

Valkoiseltalähteeltä haettiin vettä lähitaloihin, ja lähteen vieressä oli pieni tuohilippo juomista varten. Erityisesti kesäisin vierailijat sammuttivat janoaan vedellä, jonka vakiolämpö oli 4–5 astetta.

Vantaan kaupunginmuseon arkeologi Andreas Koivisto kertoo mummonsa noutaneen lähteestä teevettä perheelle. Mummo muisti myös, että lähteen reunamilla kasvoi rentukoita.

Vantaan kaupunginmuseon kokoelmista löytyy yksi kuva Valkoisestalähteestä ennen kuin sen päälle rakennettiin tiilinen pumppaamorakennus. Tuntematon kuvaaja on ikuistanut iloisen seurueen lähteen töyräällä joskus 1920–1930-luvulla.

Ylioppilaita ja muuta väkeä Valkoisenlähteen äärellä. Kuva on arviolta 1920–1930-lukujen vaihteesta.

Kun muualla Suomessa talousmetsien, soiden ja peltomaiden ojitus vaarantaa lähteitä, Vantaalla teiden, työpaikkojen ja asuntojen rakentaminen möyhentää ympäristöä perustavanlaatuisesti.

Tuulensuunlähde on säilynyt likimain luonnontilaisena, koska Vantaa on alkanut vaalia kaupunkipurojaan. Lähteen vesi virtaa Pakkalanpuroon eli entiseen Krakanojaan. Se on yksi niistä puroista, joihin taimen nousee kutemaan juuri näihin aikoihin.

Pakkalanpuron kulkureitti on rauhoitettu puistoksi.

”Kaupunkipurot ovat lähes kokonaan lähdeperäisen pohjavesivirtauksen varassa. Jos lähteet kuivuisivat, kaupunkipuroissa ei riittäisi vettä ympäri vuoden. Vesi myös lämpenisi liikaa, jolloin kalat ja muu eliölajisto kärsivät”, Janatuinen sanoo.

Janatuinen kuvasi Tuulensuunlähteen yksitoista vuotta sitten, kun hän kartoitti Vantaan virtavesiä eli puroja, noroja ja ojia. Kartoitus tehtiin kesällä, jolloin Tuulensuunpuiston maasto oli kuivaa.

Kesäkuumalla allikossa näkyi ikään kuin savukiehkuroita, kun pohjavesi purkautui useasta kohdasta lähteen pohjassa. Lokakuussa tällaista kiehuntaa on mahdotonta havaita, koska ympäröivä maasto lainehtii vedestä muutenkin.

Runsas pintavesi on sekoittunut lähteeseenkin, eikä Janatuinen suosittele sen veden juomista.

Kesällä Tuulensuunlähteestä pursuaa seitsenasteista vettä, vaikka ilma olisi huomattavasti lämpimämpää.

Jääkylmä vesi onkin helpoin tapa tunnistaa oikea lähde erilaisten lammikoiden joukosta. Toinen hyvä tuntomerkki on ikivihanta kasvusto eli helteiden keskellä vihreänä hohtava sammal.

Tuulensuunlähteen ympärillä kasvaa heiniä ja sammalia, jotka hyötyvät kosteasta kasvupaikasta.

Koska Janatuisen virtavesikartoituksen pääkohteena olivat purot, se ei ole kattava selvitys vantaalaisista lähteistä tai lähteiköistä. Siitä puuttuu esimerkiksi Josvaholmin korven lähteikkö Reunan kylässä. Se on yksi niistä luontokohteista, joita seudun kiivas rakentaminen uhkaa.

HS on kirjoittanut lähteiköstä aiemmin jutuissa, joiden aiheina ovat olleet Kehä IV ja Vantaan uusi yleiskaava.

Esimerkki rakentamisen vaikutuksesta löytyy Lahden moottoritien itäpuolelta Hakunilasta, jossa Kaskelan vanhan bussivarikon alueelle on noussut uusia asuintaloja. Siisti nurmikko johtaa Kaskelan lähteelle, joka ihme kyllä on edelleen olemassa, tosin hieman muuttuneena.

Vielä kymmenen vuotta sitten Janatuinen kuvaili Kaskelan lähdettä halkaisijaltaan noin 40-senttiseksi allikoksi, johon purkautui huomattavan kylmää vettä. Allikosta löytyy yhä vesiperhosen toukkia ja pikkuruisia äyriäisiä, kuten purokatkoja.

Lahdenväylä kulkee Kaskelassa korkealla penkereellä, ja lähteen tuntumaan näyttää ilmaantuneen uusia kivenlohkareita, joita peittää jo vihreä sammal.

Vihantaa sammalkasvustoa Janatuinen pitää hyvänä merkkinä lähteen läheisyydestä. Kaskelassakin viileää pohjavettä purkautuu nyt sammaleisen kivenlohkareen alta.

”Monien lähteiden ääreltä löytyy uhanalaisia putkilokasveja ja harvinaisia sammalia, jotka hyötyvät lähteen mikroilmastosta. Lähde on tasalämpöinen, eli se hönkii viileyttä kesällä ja lämpöä viileään vuodenaikaan. Talvella lähteet on helppo tunnistaa, koska ne pysyvät sulina”, Janatuinen sanoo.

Metsähallituksen erikoissuunnittelija Jari Ilmonen kirjoittaa parhaillaan yhteenvetoa suomalaisista lähteistä. Hän on käynyt vuosien aikana tutkimassa noin kolmesataa lähdettä.

Jokisen yleisarvosana lähteiden tilasta on synkeä. Hän arvioi, että suomalaisista lähteistä ehkä prosentti on säilynyt luonnontilaisena ja noin kymmenen prosenttia likimain luonnontilaisen kaltaisina.

”Ojitus on ollut merkittävin tekijä lähteiden tuhoutumisessa. Oja on vedetty joko lähteen vierestä tai sitten suoraan sen halki. Olen nähnyt aika synkkiä tapauksia, missä syvän ojan pohjalta pulppuaa lähde”, Ilmonen sanoo.

Hän luonnehtii lähteitä erämaan keitaiksi.

”Onhan ihan huippua, kun sellaisesta voi juoda vettä.”

Eläin- ja kasvilajistoltaan arvokkaimpia ovat tihkupintaiset lähteet, joita maallikot eivät välttämättä tunnista lähteiksi, koska niistä puuttuu kirkas lähteensilmä. Tihkupintaisen lähteen – ja allikkolähteenkin – voi tunnistaa siitä, että pohjaveden mukana noussut rautasakkauma on värjännyt maan punaiseksi.

Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman yksi teema on lähteiden ja muiden pienvesien kunnostus. Vuoteen 2030 ulottuvan ohjelman tavoitteena on vaalia luonnon monimuotoisuutta ja hillitä ilmastonmuutosta. Helmi-ohjelmassa puroja on kunnostettu etenkin Kainuussa ja lähteitä Pohjois-Savossa.

Lähteiden kunnostus ei tarkoita niiden ruoppaamista tai rantatöyräiden siistimistä, kuten usein ajatellaan.

Helmi-ohjelman parissa työskentelevä Aki Janatuinen luonnehtii kunnostusta nimenomaan pienvesien luonnontilaisuuden vaalimiseksi. Hänen vastuualueenaan ovat Uudenmaan pienvedet ja rantaluonto.

Suomalaisten lähteiden tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta niitä on merkitty napapiirin eteläpuolisen Suomen maastotietokarttaan noin 33 000. Valistunut arvaus on, että lähteitä olisi 100 000–200 000.

Yksi erikoisimmista vantaalaisista lähteistä löytyy Hakunilasta, Kehä III:lta Vanhalle Lahdentielle laskeutuvan rampin kainalosta.

Hakunilaa halkova kaupunkipuro Kormuniitynoja alittaa putkitettuna rampin ja kiertyy kohti kehätietä. Isojen hopeapajujen katveessa puron törmästä pulppuaa lähde.

Virtavesikartoituksen yhteydessä Janatuinen luonnehti tämän Hiirakkorinteen lähteen vettä todella kirkkaaksi.

Tätäkin vantaalaista lähde-elämystä säestää rekkojen jyly Kehä III:lla.