Roihuvuoren Autotallit oy:lla on kaksi autotallia. Kuvassa oleva suurempi halli sijaitsee Roihuvuorentie 22:ssa, ja se on kaksikerroksinen. Sisällä on noin 90 pysäköintipaikkaa. Päädyssä on rengasliike ja kylmäasema.