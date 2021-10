Lähes kaikki potilaista ovat edelleen rokottamattomia. Harvat yksittäiset kaksi rokotusta saaneet koronapotilaat tehohoidossa ovat olleet sellaisia, että heidän tilaansa on vaikuttanut merkittävästi jokin muu vakava sairaus.

Teho-osastoilla olevien koronapotilaiden määrä on lähtenyt uuteen nopeaan kasvuun Uudellamaalla ja koko Suomessa.

”Aika vesirajassa aletaan taas olla”, kertoo tehohoidon ylilääkäri Tero Varpula Jorvin sairaalasta Espoosta.

Lähes kaikki potilaista ovat edelleen rokottamattomia. Harvat yksittäiset kaksi rokotusta saaneet koronapotilaat tehohoidossa ovat olleet sellaisia, että heidän tilaansa on vaikuttanut merkittävästi jokin muu vakava sairaus.

Tilanne ei myöskään näytä hellittävän nopeasti: sairaanhoitopiirin asiantuntijat arvioivat, että rokottamattomien aikuisten sairastuminen koronatautiin aiheuttaa vielä pitkään ruuhkaa teho-osastoilla.

”Mikään muu ei ratkaise tilannetta kuin mahdollisimman suuri rokotekattavuus”, Varpula sanoo.

Maanantaina Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueen teho-osastoilla oli 16 koronapotilasta ja sairaalahoidossa yhteensä 69.

Loppukesästä Hyks-alueen tehohoitopotilaiden määrä pysytteli pitkään alle viidessä, mutta viime viikkoina on taas nähty uusi kasvu potilasmäärissä. Erityis­vastuu­alueeseen kuuluvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lisäksi Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala.

Tehohoidossa olevien koronapotilaiden keski-ikä on laskenut viime viikkoina muutamalla vuodella, nyt se on Uudellamaalla alle 55 vuoden. Ehdottomasti suurin osa potilaista on edelleen 30–70-vuotiaita.

Toisin kuin esimerkiksi viime talvena, koronapotilaita on hankalampi lähteä siirtämään muualle Suomeen. Näin on siksi, että tehohoidossa heidän määränsä kasvaa parhaillaan koko Suomessa.

Enää ei haluttaisi myöskään toimia samoin kuin pandemian alkuvaiheessa, kun pakon sanelemana siirrettiin muihin sairauksiin liittyviä isoja leikkauksia tulevaisuuteen. Kun yhteiskunta avautuu ja ihmiset liikkuvat enemmän, myös erilaisten onnettomuuksien määrä kasvaa.

”Tästä meillä on erityinen huoli. Rokottamattomien ihmisten koronaryppäitä on vielä pitkään ympäri Suomen. On todella vaikea päätös, jos muusta hoidosta joudutaan uudelleen supistamaan”, sanoo Varpula.

Varpula siis vetoaa ihmisiin, että he menisivät ottamaan rokotteen. Hän myös muistuttaa, että pandemia ei ole vielä ohi.

Pandemian aikana syntynyt muiden sairauksien hoitovelka on edelleen mittava.

Kiireettömään tutkimukseen ja hoitoon Husin poliklinikalle pitkään jonottaneiden määrä oli elokuun lopun tilastoissa hiukan suurempi kuin vuotta aiemmin. Paikkaa vuodeosastolla pitkään odottaneiden määrä sen sijaan pieneni vuoden 2020 vastaavasta ajasta.

Elokuun lopussa paikkaa vuodeosastolla oli Husin alueella odottanut pidempään kuin puoli vuotta reilut 3 000 ihmistä. Määrä on kolmanneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli kolme kuukautta vuodeosastolle pääsyä odottaneita oli Husissa lähes 20 000. Eniten jonottajia oli kirurgiaan ja silmätauteihin liittyen.

Pääsyä kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odotti elokuun lopussa lähes 30 000 ihmistä. Heistä yli 6 000 oli ollut jonossa yli kolme kuukautta.

Hus pyrkii purkamaan jonoja esimerkiksi tarjoamalla enemmän etävastaanottoja. Esimerkiksi Peijaksen sairaalan päivystyksessä Vantaalla kokeillaan nyt video­vastaanottoa osalle potilaista.