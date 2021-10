Vuoden 2021 aikana Suomessa on tehty 36 elävän luovuttajan munuaisensiirtoa.

Elävien luovuttajien munuaisensiirrot ovat lisääntyneet koronapandemiasta huolimatta, tiedottaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus).

Vuonna 2019 voimaantullut lakimuutos mahdollistaa munuaisensiirrot elävältä luovuttajalta, joka voi olla ystävä tai anonyymi henkilö. Ensimmäinen munuaisensiirto anonyymiltä elävältä luovuttajalta tehtiin Husissa viime vuonna.

Vuoden 2021 aikana Suomessa on tehty 36 elävän luovuttajan munuaisensiirtoa. Kaikki elinsiirrot Suomessa on keskitetty Husiin.

Anonyymissa luovutuksessa henkilö luovuttaa munuaisen tuntemattoman henkilön hyväksi. Lakimuutoksen myötä Suomi osallistuu pohjoismaiseen munuaisenvaihtojärjestelmään, jossa voidaan etsiä elävän luovuttajan munuaista sellaisille potilaille, joille oma läheinen ei sovi luovuttajaksi, ja joille on usein vaikea löytää sopivaa munuaissiirrettä.

”Munuaisenluovutus on terveelle vapaaehtoiselle turvallinen toimenpide, ja luovuttaja on lain mukaan elinikäisesti erikoissairaanhoidon seurannassa”, kertoo Husin tiedotteessa osastonylilääkäri Ilkka Helanterä Elinsiirto- ja maksakirurgian yksiköstä.

Munuaisensiirtojen ennuste on Husin mukaan erittäin hyvä. Seurannassa on potilaita, jotka ovat saaneet elinsiirron 1970-luvulla, ja pisimpään toiminut munuaissiirre on toiminut jo yli 50 vuotta. Noin 450 potilasta odottaa munuaissiirrettä. Useita potilaita kuitenkin yhä myös kuolee vuosittain siirtoa odottaessaan.