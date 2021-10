Tiistaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoa saivat Husin sairaaloissa 41 potilasta, joista 11 oli tehohoidossa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) alkaa julkaista viikoittain sairaala­hoitoon otettujen koronaviruspotilaiden koronarokotustilanteen, Hus tiedotti tiistaina.

Husin sairaaloissa näkyy tiedotteen mukaan selkeästi se, että suurin osa sairaala­hoitoon joutuneista koronaviruspotilaista on joko täysin rokottamattomia tai potilaat ovat saaneet vain yhden koronarokoteannoksen.

Alueella sairaalahoitoa tarvitsevien koronaviruspotilaiden määrä on kääntynyt nousuun. Suurin osa potilaista on rokottamattomia. Sairaalahoitoa tarvitsevien joukossa on myös kahden koronarokotusannoksen saaneita.

Suurimmalla osalla sairaalahoitoon joutuneista kahden rokotuksen saaneista on jokin sairaus tai sairauteen liittyvä hoito, joka on heikentänyt rokotteen tehoa tai lisännyt vakavan koronavirustaudin riskiä.

”Koronavirusepidemia on nyt rokottamattomien epidemia. Rajoitusten purkamisen myötä rokottamattomat ovat aiempaa suuremassa riskissä saada tartunta ja osa heistä tulee tarvitsemaan sairaalahoitoa”, sanoi ylilääkäri Asko Järvinen tiedotteessa.

Husin verkkosivuilla julkaistaan jatkossa tiistaisin tieto edellisen viikon aikana osasto­hoitoon tulleiden potilaiden rokotustilanteesta.

”Rokottamattomien koronaviruspotilaiden merkitys sairaanhoidon kantokyvylle on kriittinen. Koko epidemian ajalta meille on kertynyt merkittävä määrä hoitovelkaa. Erikoissairaanhoidon resursseja tarvitaan pitkään jonottaneiden potilaiden hoitoon sen sijaan, että hoidamme potilaita, joiden tauti olisi voitu estää toimivalla ja turvallisella rokotteella”, kertoo vastaava johtajaylilääkäri Jari Petäjä tiedotteessa.

Tiistaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoa saivat Husin sairaaloissa 41 potilasta, joista 11 oli tehohoidossa.

”Näin suurella koronaviruspotilasmäärällä alkaa olla jo vaikutusta muiden potilaiden hoitoon. Pyrimme siirtämään tehohoitoa vaativia koronaviruspotilaita muihin sairaan­hoito­piireihin, mutta jos tämä ei onnistu, joudumme pian siirtämään Husin alueen muiden potilaiden leikkauksia, jos he tarvitsevat toimenpiteen jälkeen tehohoitoa”, sanoi Petäjä tiedotteessa.

Husin alueella on noin 455 000 täysin rokottamatonta henkilöä.