Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä antoi tiistaina uuden alueellisen suosituksensa kasvomaskien käytöstä.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suosittelee maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa niille, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa ja jotka eivät ole sairastaneet viruksen aiheuttamaa tautia kuuden kuukauden sisällä, tiedottaa Helsingin kaupunki. Ryhmä antoi alueellisen suosituksensa tiistaina.

Maskia tulisi ryhmän mukaan käyttää myös matkalla koronavirustestiin ja ennen kuin testitulos varmistuu.

Rokotussuojan tasosta riippumatta maskia suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä sekä julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, uskonnollisissa kokoontumisissa ja ravintoloissa, kertoo tiedote. Myös ulkotiloissa, joissa on pitkäkestoisesti ruuhkaista, on maskin käyttö suositeltavaa.

Suositukset koskevat kaikkia 12 vuotta täyttäneitä.

Kaupungin henkilöstöä koskevat suositukset maskin käytöstä vahvistetaan myöhemmin tällä viikolla.

Lisäksi tiedotteessa kerrotaan, että Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat päättäneet luopua päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten altistumistietojen raportoinnista. Syyksi kerrotaan, että tieto ei ole enää vertailukelpoista aiempaan nähden.

Tähän ovat syynä testausohjeen sekä tartunnanjäljityksen muutokset. Altistustilanteiden raportointi ei siten ole enää tarkoituksenmukaista, kaupunki kertoo.

Altistumisista ollaan edelleen yhteydessä huoltajiin, joille annetaan toimintaohjeita.