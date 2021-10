Ullanlinnan kattojen yllä on meneillään remontti, johon ei ole ollut helppo löytää osaajia – ”Ei Virostakaan löytynyt”

Helsingissä on eri vaiheissa useampia kirkkokorjauksia. Toistaiseksi seurakuntayhtymä on saanut hankkeilleen toteuttajat. Johanneksenkirkon korjaus vaatii tekijöiltä erityisosaamista.

Kirkkokorjaus on vaativaa erikoistyötä. Tämän osoittaa myös Helsingin Johanneksenkirkko. Vuonna 1891 valmistuneen rakennuksen julkisivukorjauksessa tehdään paljon erityisosaamista edellyttävää koristekorjausta ja käsityötä.

Tällaisen työn osaajista ei ole runsaudenpulaa. Heitä ei myöskään saa suoraan koulun penkiltä. Pääurakoitsija IKJ Rakennuksen työpäällikkö Jouni Soramäki sanoo, että alasta innostuneita tekijöitä kasvatetaan ottamalla taloon nuoria ihmisiä mestarin oppiin.

Hän itse on ollut esimerkiksi korjaamassa Savitaipaleen kirkkoa sekä Helsingissä tuomiokirkkoa ja Kallion kirkkoa.

”Asenne ja innostus on tärkeää. Kokemus karttuu työtä tekemällä. Sitä kautta tulee korjauksen vaatima erityisammattitaito.”

Suomessa on hyvää kirkkokorjauksen osaamista, mutta piirit ovat pienet, kertoo Helsingin seurakuntayhtymän hankepäällikkö Kai Heinävaara. Tekijät ovat täystyöllistettyjä, ja samat ammattilaiset siirtyvät yleisesti hankkeesta toiseen.

Korjauksia on nyt paljon eri vaiheissa Helsingissä. Heinävaara on tyytyväinen siihen, että hankkeille on saatu hyvät toteuttajat. Hän sanoo kuitenkin, että tarjousten määrä on vaativissa kirkkokohteissa laskenut viime vuosina kiivaan rakentamisen takia.

Vilhelm Helander (vas.), Raimo Laeslehto, Jouni Soramäki ja Kai Heinävaara Johanneksenkirkon edustalla.

Hankkeen arkkitehti Vilhelm Helander on seurannut pitkään restaurointialaa. Hän sanoo, että hankkeisiin saa kyllä osaajia, jos on halua etsiä parhaat voimat. Se vaatii rakennuttajan tahtoa.

Joskus pitää katsoa rajojen ulkopuolelle. Soramäki kyseli Johanneksenkirkon julkisivun tiiliverhouksen 1800-luvulla yleisen makkarasaumauksen osaajaa ulkomaita myöten. Työssä pitää osata käyttää erityistä saumarautaa.

”Ei Virostakaan löytynyt. Onneksi saimme asian tehtyä lopulta omalla porukalla.”

Heinävaara kertoo, ettei seurakuntayhtymä ole tehnyt suoraan urakkasopimusta ulkomaisen yrityksen kanssa. Suomalaisten toteuttajien alihankkijoina niitä kyllä on.

Yksi ongelma työvoiman saannin kannalta on Soramäen mukaan se, että Johanneksenkirkon kaltaisia vaativia kirkkokorjauksia ei jatkuvasti ole tarjolla. Siksi IKJ korjaa myös muita julkisia arvokohteita.

Kirkkoja korjataan seurakuntayhtymän Heinävaaran mukaan tyypillisesti 30–40 vuoden välein. Edellinen Johanneksenkirkon julkisivukorjaus tehtiin 1990-luvun alussa.

Helander kehuu tapaa, jolla Suomen runsaimmin muotoiltua uusgoottilaista kirkkoa on korjattu.

”Korjausta on tehty hyvin tarkasti alkuperäisiä muotoja kunnioittaen ja ylläpitäen. Se ei ole ihan tavallista. Tämä lisää rakennuksen arvoa.”

Kunnostustyö alkoi seitsemän vuotta sitten vahinkojen kartoituksella. Työ oli jo melko kiireellinen, koska osa julkisivun betonipatsaista ja koristeista oli halkeillut vaarallisesti.

Suunnitteluun toi Heinävaaran mukaan omat kiemuransa se, että vaikka Johanneksenkirkon alkuperäiset rakennuspiirustukset olivat arkistossa, rakennusta ei ollut toteutettu aivan niiden mukaan.

Työssä käydään läpi ja tarvittaessa korjataan kirkon kaikki koristeetkin.

Korjauksen suunnittelua ja dokumentointia varten piti saada todellisuutta vastaava kuvaus rakennuksesta. Siksi siitä tehtiin ensin fotogrammetrinen dronekuvaus. Sillä tavalla kaikista julkisivuista saatiin mittakaavassa olevat valokuvat.

Tällä kertaa korjataan Johanneksenkirkon julkisivut ja tornit koristeineen.

Etelän puoleisen julkisivun ja tornin korjaus valmistuu syksyn aikana. Parhaillaan rakennustelineitä pystytetään pohjoiselle julkisivulle ja tornille. Sen kunnostus alkaa vuodenvaihteessa ja kestää ensi vuoden elokuulle.

Remontissa korjataan koristeiden ja patsaiden lisäksi muun muassa tiilimuurausten saumaukset, valurauta- ja puuikkunat, puuovet ja parvekkeet.

Helsingin Johanneksenkirkon korjaus vaatii erityisammattitaitoa. Kuvassa Jaakko Ahola asentaa fiaalin alaosan muottia valukuntoon.

Johanneksenkirkon julkisivukorjauksessa korjataan ja tarvittaessa uusitaan kaikki pienoistornit eli fiaalit.

Vaurioituneita julkisivutiiliä vaihdetaan vanhasta purkutalosta saatuihin tiiliin. Uusina oikean kokoisia ja värisiä tiiliä ei ole saatavilla.

Lisäksi korjataan kuparipeltikattojen taitoksia ja viisimetrisiä pienoistorneja eli fiaaleja. IKJ:n Soramäki sanoo, että joitain tiili- ja betonirakenteisia fiaaleita on uusittu kokonaan liian huonokuntoisina. Suurin osa pystytään korjaamaan paikan päällä.

Joitain pienoistorneja on myös ankkuroitu kiinni rakennukseen, koska ne ovat olleet juurestaan poikki. Silloin ne pääsevät heilumaan tuulessa ja riskinä on jopa kaatuminen.

Julkisuudessa ovat olleet paljon esillä kirkon tornien näyttävät betoniset petopatsaat eli gargoilit. Ne tervehtivät vieraita kurkistamalla irti julkisivusta.

Gargoileja on nyt korjattu useampia urakassa paikan päällä. Yksi on jouduttu uusimaan kokonaan. Joitakin patsaita on jo aiemmin suojattu päältä lyijylevyillä.

Arkkitehti Vilhelm Helander sanoo, että gargoili on alun perin toiminut goottilaisessa arkkitehtuurissa vedenheittäjänä. Sadevesi on kulkenut sen selän uran tai suun kautta.

Osa Johanneksenkirkon patsaistakin toimii sellaisina. Osa on puhtaasti koristeita.

Veistoskoristelua on muissakin suomalaiskirkoissa. Johanneksenkirkko on Helanderin mukaan ainoa, jossa niillä on näin näkyvä rooli.

Joitain isompia koristekorjauksia on tehty koristekorjausurakoitsija Entisöinti Athenen työpajalla. Suurin osa korjauksista tehdään työmaalla korkeuksissa historiallisen rakennuksen ehdoilla.

Sääsuoja suojaa tuulelta, mutta välillä koristekorjauksen työskentelytila on Heinävaaran mukaan ollut julkisivun muotojen takia vähissä. Esimerkiksi joidenkin piiloon jäävien ja lisättävien kuparipellitysten korjauksissa oli ajoittain rakenteiden takia ahdasta.

”Lopputulos on hyvän ammattitaidon seurauksena ensiluokkainen!”

Patsasmuotitkin otetaan ylhäällä. Tämä on hyvä esimerkki kirkkokorjauksen vaatimasta erityisosaamisesta. Vanhoja muotteja ei ole säilynyt.

Työn aikana korjataan myös kaikki ikkunat.

Maalausvalvonta Laeslehto oy:n omistaja, maalarimestari Raimo Laeslehto sanoo, että muotin otto pitää tehdä huolella ja se vie aikaa.

Ensin kohteesta korjataan kalkkilaastilla rikkoumat ja palautetaan sen vanhat muodot. Sitten se maalataan, jotta betoni ei ime muottiainetta. Sen jälkeen siihen sivellään muottisilikonia.

Patsaan ja silikonimuotin päälle tulee vielä kipsikapat. Kipsimuotti irrotetaan, vanha patsas piikataan pois ja raudoitukset uusitaan uutta varten. Lopuksi tilalle valetaan paikalla uusi betonipatsas.

Seurakuntayhtymän Kai Heinävaarasta ammattitaitoa vaatii se, että monimuotoisesta kipsimuotista saa sellaisen, joka myös lähtee vielä valun jälkeen irti ja vieläpä oikeassa muodossa.

Arkkitehti Vilhelm Helanderin mukaan on melko yleistä, että muotti otetaan virheellisesti rappauslistan tai betonista tai kipsistä valetun koristeen rikkinäisestä tai kuluneesta kohdasta. Silloin väärä muoto toistuu koko talossa. Hän tähdentää, että muodot on tarkistettava ennen valua.

Maalausvalvonta Laeslehto suunnitteli ja valvoo Johanneksenkirkon maalauksia ja koristekorjauksia yhdessä Ideastructuran rakennesuunnittelija Teemu Kuosmasen, arkkitehtien Vilhelm Helanderin ja Jaakko Penttilän sekä Museoviraston kanssa. Hankkeen rakennuttamisessa ja valvonnassa on mukana myös Ahma Insinöörit.

Maalarimestari Raimo Laeslehto on Helsingin mestarikillan puheenjohtaja. Killassa vaalitaan alalle tulijoiden opettamista ja hiljaisen tiedon siirtämistä.

”Aina siellä on niitä helmiä. Esimerkiksi tällä Johanneksenkirkon työmaalla on paljon nuoria tekijöitä, jotka ovat olleet jo alalla. Käsityön taito on heillä huikea”, Laeslehto sanoo.

Sopiva rakennusalan tai esimerkiksi konservaattorin koulutus koristekorjaukseen on tärkeä, mutta IKJ:n Soramäen mukaan myös tulijan oikea asenne ja innostus tarkkuutta vaativaan työhön ratkaisee. Kiinnostusta pitää olla likaiseen betonikorjaustyöhön.

Varsinkin koristekorjauksessa pitää hänestä olla myös taiteellista silmää ja kykyä hahmottaa koristeet kolmiulotteisina eli lopullisessa muodossaan. Se auttaa muottien teossa.

Korjauksen suunnittelu käynnistyi tekemällä kirkosta aluksi ajantasaiset kuvat.