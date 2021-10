”Torilla tavataan”, arkkitehti Antti Mentula Helsingin kaupunkiympäristöltä huikkaa puhelimeensa.

Hän on juuri sopinut tapaamispaikasta kollegansa Teija Patrikan kanssa.

Ala-Malmin puolella saattaa tulevaisuudessa olla näin vehreää ja viihtyisää. Havainnekuvan oikeassa laidassa näkyy Malmitalo.

Ollaan Malmilla.

Mentula ja kohtaamispaikalle Ylä-Malmin torille saapuva Patrikka ovat innoissaan, syystäkin: Malmin vaiheittain etenevät uudistustyöt ovat alkaneet.

Ylä-Malmin tori on saanut palautetta ankeudestaan. Se peruskorjataan vuosina 2023–2024. Kunnostustyöt alkavat vesialtaasta.

Uutta rakennetaan jo molemmille puolille rataa.

Mentula ja Patrikka kertovat lyhyen kävelykierroksen aikana, mikä Malmilla muuttuu.

Suunnitteluperiaatteet perustuvat vuosina 2018–2020 tehtyyn Malmin keskustavisiotyöhön, jossa alueen asukkaat ja toimijat olivat tiiviisti mukana.

Ylä-Malmin torin laidalla sijaitsevassa vanhassa puisessa rakennuksessa toimi pitkään nuorisotalo.

Konseptissa ideoitiin kaupunkimainen uudistus, jota virkamiehet kutsuvat Sydän-Malmiksi.

”Sen tarkoitus on toimia Ylä- ja Ala-Malmia yhdistävänä keskustakorttelien vyöhykkeenä, joka muodostaa yhtenäisen keskustaytimen”, Mentula kertoo.

Satunnaiselle Malmin-kävijälle suurin muutos näkyy ehkä juna-aseman ympäristön yleisilmeen raikastumisena.

Havainnekuva näyttää, miltä tulevaisuuden Malmi voisi näyttää ilmasta katsottuna.

1980-luku punatiilineen jää näkyville, mutta sen lomaan tulee uutta rakentamista ja paljon vihreää.

Ensimmäiset nosturit ovat käynnissä.

Ala-Malmin puolelta purettiin alkusyksyllä kiinteistö, jossa sijaitsi muun muassa ravintola Tillikka. Sen tilalle tulee vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, katutasoon päivittäistavarakauppa ja pysäköintihalli.

Entistä Tillikan rakennusta vastapäätä toisella puolelle Vanhaa Helsingintietä rakennettavat kaksi asuinkerrostaloa ovat jo kivijalan korkeudessa.

Arkkitehti Antti Mentula on johtanut kaupungin omana työnä valmistunutta Malmin keskustavisio -projektia vuodesta 2018.

Viuhkamaisen kaksoistornirakennuksen toiseen torniin tulee hotellimaista asumista tarjoavan Noli Studiosin tilat, toiseen muita asuntoja.

Ylä-Malmin puolella uutta rakennetaan Askartie 2:ssa, johon tulee asuinkerrostalo sekä katutasoon liiketila ja pysäköintipaikkoja. Alta on purettu pois vanha, yksikerroksinen liikerakennus.

Malmin asukkaat ovat olleet aktiivisesti osallisina koko suunnittelutyön ajan.

Malmitalon takana avautuu Ala-Malmin puisto.

Se on asia, josta sekä Mentula että Patrikka ovat ylpeitä. Mukana oli eri tahoja – asukkaita, yrittäjiä, kaupunki ja Väylävirasto – jotka kaikki halusivat samantyyppisiä muutoksia.

”Ajatukset ja tahtotila olivat kaikilla samansuuntaiset”, Mentula kertoo.

Lähivuosina Malmin juna-asemaa tutkitaan katettavaksi niin, että siitä tulee nykyistä helppokulkuisempi.

”Esimerkiksi Kirkonkyläntien sillan bussiterminaalia laajennetaan jatkossa kiinni nyt rakentuvaan hotelli- ja asuintonttiin ja sen edusaukioon”, Mentula kertoo.

Malmilla on kohteita, jotka ovat vuosikymmenten aikana ehtineet nuhruiseen kuntoon. Muun muassa Ylä-Malmin tori saa usein osakseen arvosteluja ankeasta ulkonäöstään.

Torin keskellä on ruohottunut suihkulähdeallas, josta nousee Seppo Mannisen teräsveistos.

”On totta, että tori on voittopuolisesti harmaa. Vihreää on hyvin vähän. Sitä on tarkoitus nyt lisätä. Torin kaupunkiaukiomaisuus ja perinteinen toritoiminta säilyvät”, Mentula sanoo.

”Konkreettiset, yksittäiset toiveet ja mahdollisuudet niiden toteuttamiseen on pyritty ottamaan huomioon”, Patrikka sanoo.

Asukkaat ja aseman ympäristön toimijat innostuivat erityisesti torin alueen uudistamisesta.

Tältä voisi näyttää Malmin juna-aseman ylikulkusillalla kohdassa, jossa nyt kulkee radan ylittävä kävelyputki.

Patrikka kertoo, että osa viherrakentamiseen liittyvistä toiveista oli hyvinkin yksityiskohtaisia.

”Kaikkia niistä ei ole mahdollista toteuttaa, mutta ne kaikki on käyty läpi ja poimittu mukaan ideoita”, Patrikka sanoo.

Ylä-Malmin torin peruskorjaus on tarkoitus tehdä vuosina 2023–2024. Työt alkavat todennäköisesti altaan kunnostamisella.

Malmi on Mentulan mukaan kuin pieni kaupunki toisen sisällä. Yksi Malmin hienouksista onkin hänen mielestään sen kerrostuneisuus.

”Suuri osa keskustan rakennuksista on rakennettu 1980-luvulla, mutta vanhempiakin rakennuksia on jäljellä. Kerrokset saavat näkyä jatkossakin”, Mentula sanoo.

Kävelyputki ei arkkitehtien mukaan ole enää pitkään nykyisen näköinen. Joitain pieniä, nopeasti toteutettavia muutoksia tehdään jo ensi kesänä.

Ylä-Malmin torin laidalla sijaitseva vanha vaalea puutalo on ehkä Malmin viehättävin. Se on toiminut viimeksi nuorisotilana.

Mansardikattoisen, kolmikerroksisen puurakennuksen lisäksi rakennuskokonaisuuteen kuuluu vuonna 1983 valmistunut teräsbetoni- ja tiilirakenteinen yksikerroksinen pihasiipi.

Rakennus on tilakeskuksen tietojen mukaan toiminut muun muassa asuntoina, apteekkina sekä väistökouluna.

”Sillä ei ole nykyisessä kaavassa suojelumerkintää. Sitä haetaan seuraavalla asemakaavalla”, Mentula kertoo.

Kävelemme katetun ylikulkusillan, kävelyputken, kautta Ylä-Malmilta Ala-Malmille.

Arkkitehdit kertovat, ettei kävelyputki todennäköisesti säily täysin nykyisellään kovin kauaa.

Nostokurjet tanssivat jo Malmin bussiterminaalin yllä. Kuva on otettu Ala-Malmilta.

Ensimmäiset, pienet muutokset näkyvät jo ensi vuonna. Silloin korjataan ainakin rapistunut kävelyputkesta asemalaiturille johtava porraskäytävä.

Malmin asemalta itään päin sijoittuvalta Ala-Malmin torilta pääsee sekä Malmin Nova -kauppakeskukseen että Malmitaloon.

Malmitalon takana on Ala-Malmin puisto. Se on koko kaupungin tasolla ykkösluokan arvopuisto. Puistosta on tullut myös asukaspalautetta. Jotkut asukkaista ovat huomanneet, että puisto on edistänyt häiriökäyttäytymistä.

Arkkitehtien mukaan puiston monipuolinen käyttäjäkunta vähentää häiriökäyttäytymistä.

”Sama pätee oikeastaan kaikkiin julkisiin tiloihin”, Mentula sanoo.

Malmi saa uuden ilmeen lisäksi myös lisää palveluita.

Arkkitehdit Antti Mentula ja Teija Patrikka toivovat, että myös nykyinen Ala-Malmi elävöityy ja tulee jatkossa yhä tiiviimmäksi osaksi yhtenäistä Malmia.

Malmitalon puolelle on suunniteltu koko Koillis-Helsinkiä palvelevaa perhe-, terveys- ja hyvinvointikeskusta.

Myös Malmin sairaalaa laajennetaan, samoin uimahallia.

”Kun mennään ajassa kolme, neljä vuotta eteenpäin, koko alue on eri näköinen ja viihtyisämpi”, Mentula kertoo.