Elokapina katkaisi liikenteen Pitkällä­sillalla – Poliisi on antanut mielen­­osoittajille käskyn poistua

HSL neuvoo matkustajia ohittamaan mielenosoituksen metrolla.

Ympäristöliike Elokapina on noin kuuden aikaan keskiviikkoiltana katkaissut liikenteen menemällä ajoradalle Pitkälläsillalla lähellä Helsingin keskustaa.

Seitsemän jälkeen illalla Helsingin poliisi kertoi antaneensa mielenosoittajille poistumiskäskyn. Jos sitä ei totella, poliisi voi alkaa ottaa mielenosoittajia kiinni.

Tätä perustellaan poliisin johtokeskuksesta sillä, että liikennehaitta on merkittävä ja liikenne pahasti ruuhkautunut.

Paikalla oleva HS:n toimittaja Katja Kuokkanen kertoi mielenosoituksen juuri alettua, että sillan molemmissa päissä istui tiellä kymmeniä mielenosoittajia. Keskellä soitetiin puhallinsoittimilla musiikkia.

Bussit eivät pääse sillan yli vaan jättävät matkustajansa kyydistä ja kääntyvät pois, myös ratikoita on jumissa kiskoilla.

Mielenosoittajia Pitkänsillan pohjoispäässä.

Autoliikennettä ajamassa kiertoreittiä Pitkänsillan eteläpäästä Hakaniemen sillalle.

HSL:ltä kerrotaan, että keskustaan matkalla olleet bussit käännetään nyt Hakaniemessä ympäri. Rautatientorilta ei lähetetä matkaan linja-autoja lainkaan, eli itään tai koilliseen päin pyrkivän kannattaa ohittaa mielenosoitus metrolla ja pyrkiä bussin kyytiin esimerkiksi Sörnäisissä.

Mielenosoitus sotkee myös raitioliikennettä linjoilla 3, 6 ja 7. Ne kiertävät nyt Helsinginkadun kautta.

Joukkoliikenteessä tilanne alkoi sen verran yllättäen, että alkuun esimerkiksi bussien kuljettajatkaan eivät saaneet tietoa mahdollisista poikkeusreiteistä. Ainakin yksi linja-auto jäi myös kiertoreitillä jumiin, kun alueella tehdään mittavia tietöitä.

Elokapina lupaa, että pelastusajoneuvot päästetään mielenosoituksesta läpi.

Elokapinan mukaan paikalla on 250 mielenosoittajaa, joiden joukossa on elokapinalaisten lisäksi 25 tutkijaa eri yliopistoista Suomesta. Poliisi arvioi määrän hieman pienemmäksi, mielenosoittajia on heidän mukaansa 100–200.

”Liikenteen katkaisu Pitkälläsillalla on reaktio nykyisen hallituksen haluttomuudelle tunnistaa ilmastokriisi hätätilaksi ja ryhtyä hätätilanteen mukaisiin nopeampiin päästövähennyksiin”, liike perustelee mielenilmaustaan tiedotteessa.

Poliisille oli ennakkoon ilmoitettu Elokapinan aiemmin keskiviikkona järjestämästä rauhallisesta tilaisuudesta Pikkuparlamentin puistossa. Tilanne tuli siksi osittain yllätyksenä. Ensimmäisen tunnin ajan poliisi ohjasi liikennettä mutta ei aktiivisesti toiminut mielenosoituksen lopettamiseksi.