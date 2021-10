Kaupunkiympäristölautakunta palautti alueen suunnitelmat valmisteltavaksi uudelleen niin, että puiston ja tapahtuma-alueen lisäksi saadaan lisää asuntoja ja työpaikkoja.

Ympäristöjärjestö Dodo ry puuhasi vanhojen veturitallien alueelle yleistä saunaa vuonna 2019. Järjestö on ollut mukana ideoimassa Veturitallinpihan tulevaisuutta.

Pasilan Veturitallinpihasta ei ehkä tulekaan sellaista väljää keidasta kuin virkamiesten laatimissa suunnitteluperusteissa maalailtiin.

Kaupunkiympäristölautakunta palautti yksimielisellä päätöksellä alueen suunnitelmat takaisin valmisteluun niin, että alueelle rakennettaisiin sittenkin enemmän.

Palautuspäätöksessä sanotaan, että pitää tavoitella kantakaupungille tyypillistä rakennustiheyttä, mutta niin että alueen kulttuuriarvot otetaan huomioon.

Halutaan siis edelleen säilyttää vanhat veturitallit. Tarkoitus on myös yhä, että tallien liepeillä olisi puistoa ja kulttuuripalveluita, erityisesti yömyöhään jatkuville keikoillekin sopiva tapahtumapaikka.

Sen lisäksi poliitikot tahtovat lisää asuntoja ja työpaikkoja. Väljyydestä ei siis ole luovuttu, mutta se ei saa jatkua läpi koko alueen.

”Kun kyseessä on näin laaja eli kahdeksan hehtaarin suunnittelualue näin keskeisellä paikalla, on tutkittava voisiko sen alueen reunoille rakentaa enemmän kuin nyt on suunniteltu”, kuvailee apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr).

Veturitallinpihalla saisi siis edelleen olla myös tiloja oleilla rauhassa ja alue suunniteltaisiin edelleen erityisesti kävellen saavutettavasti. Ihan koko suunnittelualuetta ei tähän kuitenkaan annettaisi, koska Pasilaan halutaan edelleen esimerkiksi lisää toimitiloja.

Ajatuksena on myös, että suunnittelemalla uusia alueita näin ei tarvitse puuttua arvokkaisiin luonto- ja viheralueisiin toisaalla.

