Kilpailu vuokralaisista on saanut vuokranantajat lykkäämään vuokrankorotuksia tai jopa laskemaan vuokria.

Pääkaupunkiseudulle on viime vuosina rakennettu paljon uusia asuntoja, joista monet ovat menneet sijoittajille ja eteen päin vuokralle. Kuva Kivistöstä, jonne on rakennettu tuhansia uusia asuntoja.

”Kun ennen Kalliossa avasi oven ja huusi, että täällä on asunto vapaana, niin siihen muodostui jono.”

Näin kuvailee Helsingin aiempaa vuokramarkkinatilannetta Fiksuvuokrauksen toimitusjohtaja Henri Haaksiala. Fiksuvuokraus on vuokrauspalvelu, joka toimii julkaisualustana vuokranvälitysyhtiöiden ilmoituksille ja vuokralaisten hakemuksille.

Haaksialan kuvailema pitkään jatkunut vuokrien nousu ja kova kilpailu vuokra-asunnoista on kuitenkin pääkaupunkiseudulla tasaantunut. Suomen Vuokranantajien tuoreen barometrin mukaan vuokranantajien odotukset tulevasta ovat parantuneet ympäri Suomea, mutta pääkaupunkiseudulla asunnon vuokraaminen on vaikeutunut.

Vuokrien nousun hidastuminen on näkynyt koko koronaepidemian ajan ja kehitys näyttää jatkuvan edelleen. Vuokranantajille se on tarkoittanut joko vuokrasta tai vuokralaisvalinnasta tinkimistä, Haaksiala kertoo.

”Ajatellaan asuntoa, jonka vuokra on ollut esimerkiksi vähän yli 800 euroa. Nykymarkkinassa jos tämä asunto vapautuu, niin hintaa tiputetaankin esimerkiksi 790 euroon.”

Suinkaan kaikki vuokranantajat eivät ole päätyneet laskemaan vuokrapyyntöään, mutta yleistä on Haaksialan mukaan se, että vuokraa ei koroteta.

”Usein sopimuksiin kuuluu vuosittainen korotusehto. Nyt on huomannut, että korotusta ei kuitenkaan tehdä, jotta ei menetetä vuokralaista.”

Tiukentunut kilpailu vuokralaisista on Haaksialan mukaan johtanut siihen, että vuokranantajien on tingittävä myös ideaalistaan siinä, minkälaisen ihmisen he haluavat vuokralaiseksi. Jos ennen vuokranantaja ei ole katsonut hyvällä esimerkiksi opiskelijaa tai ihmistä jolla on maksuhäiriömerkintä, nykyään ei voi enää valita yhtä vapaasti – ellei sitten ole valmis laskemaan asuntonsa hintaa merkittävästi, jolloin kysyntäkin nousee.

Näin tilanteen kuuluisikin olla, Haaksiala sanoo.

”Se on sitä joustoa, jota vuokramarkkinassa kuuluukin olla, mutta viime vuosina sitä ei ole ollut, koska markkina on ollut niin kuuma. Mitä vähemmän yksityinen markkina hyljeksii vuokralaisia, sitä paremmin tuettu asuminen pystyy vastaamaan siihen, että asunnot menevät niitä eniten tarvitseville.”

Vuokramarkkinoiden tasaantumiseen on pääkaupunkiseudulla vaikuttaneet sekä koronapandemia että runsas asuntorakentaminen, sanoo Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Korona on aiheuttanut sekä vuokra-asuntojen kysynnän laskua että tarjonnan nousua. Kun opiskelijat ja työvoima ovat liikkuneet vähemmän, on asuntojen kysyntää myös ollut vähemmän.

Toisaalta tarjontaa on tullut lisää esimerkiksi lyhytaikaisten vuokra-asuntojen puolelta. Kun ihmisten kansainvälinen liikkuvuus on vähentynyt, kalustettuja lyhytaikaisia asuntoja on jonkun verran siirretty tavalliseen vuokramarkkinaan.

Vaikka koronaa ei olisi tullut, vuokramarkkinat olisivat silti tasaantuneet jonkun verran, Rokkanen sanoo.

”Vuokrien nousun hidastumisesta oli merkkejä jo juuri ennen koronaa.”

Rokkasen mukaan taustalla on tarjonnan kasvu. Kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa on viime vuosina rakennettu uusia asuntoja paljon. Helsingin asuntotavoite on ollut 7 000 asuntoa vuodessa, mitä on yhä nostettu 8 000:een.

”Nyt ihan viime vuosina on otettu asuntorakentamisessa kova spurtti, eikä asuntorakentaminen näytä hidastuvan. Työmaat ovat pysyneet käynnissä läpi koronan.”

Myös asuntokauppa käy vilkkaana, ja myyntihinnat koko pääkaupunkiseudulla ovat edelleen kasvussa. Tämä kertoo Rokkasen mukaan siitä, että vuokranantajien arvio tulevasta vuokra-asuntojen kysynnästä on edelleen positiivinen ja vaikeuksien uskotaan olevan tilapäisiä.

Rokkanen ei usko siihen, että pääkaupunkiseudun vuokrataso kokonaisuudessaan lähtisi laskuun.

”Se tarkoittaisi, että Helsingin vetovoima olisi merkittävästi laskenut. Asuntojen hintojen nousu kuitenkin indikoi, että ihmiset uskovat Helsinkiin ja myös kantakaupunkiin.”