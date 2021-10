Vantaan Timo Aronkytö katsoo, että uusia keinoja pitäisi keksiä parissa viikossa.

Koronaepidemia on jälleen kärjistynyt syksyn edetessä, kun tartunnan saaneiden määrä tehohoidossa on kasvanut.

Samaan aikaan rokotekattavuuden kasvu etenee verkkaisesti. Rokottamattomia on edelleen paljon, ja epidemia onkin nyt paljolti rokottamattomien epidemia.

Ovatko kuntien keinot loppuneet, kun ihmisiä ei saada riittävällä tahdilla rokotuksiin?

”Rokotusten kangertelun edessä ei todellakaan nosteta käsiä pystyyn”, vakuuttaa Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Daniel Sazonov (kok).

Hänen mukaansa on vielä jäljellä keinoja, joilla rokotuskattavuutta saadaan paremmaksi. Lähtökohtana on, että ajanvaraus ja rokotuksessa käyminen on tehty sujuvaksi.

Muun muassa lähiöihin ja kauppakeskuksiin on myös tuotu rokotuspisteitä, joihin voi tulla ilman ajanvarausta.

”Ne toimivat, ja niitä kannattaa jatkaa”, Sazonov sanoo.

Pop up -rokotuspisteillä on annettu Helsingissä viime aikoina yhteensä 500–1 200 rokotetta viikossa.

Sazonov pohtii myös, että ehkä rokottajat voisivat jalkautua vaikkapa suurille työpaikoille.

”Kun rokotteen ottaminen tehdään mahdollisimman vaivattomaksi, saadaan rokotekattavuutta paremmaksi siinä joukossa, jossa rokotteen ottaminen on ollut kiinni viitseliäisyydestä.”

Ruotsissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että 20 euron palkkion maksaminen lisäsi rokotusten ottamista. Kannattaisiko palkkiota kokeilla myös Helsingissä?

Sazonov karsastaa ajatusta mutta ei tyrmää sitä kokonaan. Hänen mielestään olisi silti varsin outoa, että kansalaisvelvoitteen noudattamisesta maksettaisiin palkkio.

”Nyt suomalaisille tarjotaan kaksoisrokote kustannuksitta, jotta he saavat suojaa vaarallista kulkutautia vastaan. Maailmassa on satoja miljoonia ihmisiä, jotka ottaisivat koronarokotteen heti, jos sen saisivat.”

Sazonovin mielestä palkkion maksamistakin voidaan kyllä pitää mielessä, sillä rokotuskattavuuden riittävän tason saavuttaminen on erittäin tärkeää.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö ei pidä palkkion maksamista mahdollisena yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi.

”Voitaisiinhan sitä leffalippujakin jakaa, mutta sitten niitä pitäisi antaa niillekin, jotka ovat jo rokotteen saaneet. Ämpäreitä on jaettu, mutta siinä varmaan on ideana, etteivät kaikki niitä kuitenkaan halua.”

Myös Vantaa on panostanut helposti lähestyttäviin pop up -rokotuspisteisiin muun muassa oppilaitoksissa ja ostoskeskuksissa. Viestintää on kehitetty koko ajan. Vieras­kielisiin ryhmiin ollaan yhteydessä, ja rokotustietoa on jaettu kaikissa mahdollisissa kanavissa.

”Keinot ovat olleet toimivia, mutta jotain vielä tarvittaisiin lisää, ja se pitäisi keksiä parin viikon sisällä”, Aronkytö sanoo.

Rokotekattavuuden parantamisessa pitäisi Aronkydön mielestä perehtyä rokottamattomuuden syihin: onko kyse haittavaikutuksien pelosta vai kenties välinpitämättömyydestä?

”Haittavaikutuksia pelkäävät ovat perehtyneet asiaan ja löytäneet omasta mielestään järkeviä syitä olla ottamatta rokotetta. Heidän aktiivinen viestintänsä vaikuttaa näihin välinpitämättömiin, jotka ajattelevat, että tässähän on syytä epäillä rokotusta”, Aronkytö kiteyttää.

Hän muistuttaa, että Suomessa yleisesti käytettyä Pfizerin rokotetta on annettu maailmalla noin miljardille ihmiselle. Tämän pitäisi herättää luottamusta myös suomalaisissa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) laski viime viikolla, että rokottamattomien koronahoito maksaa yhteiskunnalle noin miljardi euroa.

Hus lähtee oletuksesta, että kaikki rokottamattomat ihmiset saavat koronatartunnan ennemmin tai myöhemmin ja osa heistä päätyy sairaalaan.

”Laskelma on tehty siten, että kaikki 600 000–700 000 rokottamatonta saavat tartunnan. Entä jos he sairastuvat seuraavan vuoden aikana? Sitä ei meidän sairaala­kapasiteettimme kestä”, Aronkytö sanoo.

Häntä harmittaa, että rokotusinnon heikentyessä Suomi on oikeastaan samassa pisteessä, josta lähdettiin puolitoista vuotta sitten epidemian alussa. Rokotekattavuuden pitäisi kasvaa yli 12-vuotiailla 80–90 prosenttiin, jotta yhteiskunnan voimavarat riittävät kaikkien sairastuneiden hoitoon.

Espoossa on jo valmisteltu koronarokotusten järjestämistä isoilla työpaikoilla.

Espoon terveyspalveluiden johtaja Markus Paananen sanoo, että lähiviikkoina rokotuksia voidaan järjestää esimerkiksi rakennustyömailla ja Aalto-yliopiston opiskelijoiden parissa.

”Me tiedämme, että nuorissa ikäluokissa ja vieraskielisten keskuudessa on parantamista rokotuskattavuudessa. Käytämme niitä tietoja, mitä meille on kertynyt, ja kohdistamme rokotuksia sen mukaisesti.”

Massarokotusten päättyessä ja isojen rokotuskeskusten sulkiessa ovensa Espoossa vapautuu henkilökuntaa näihin kohdennettuihin rokotuksiin.

Sazonovin mielestä myös koronapassin edellyttämä lainsäädäntö pitäisi saada valmiiksi ja koronapassi käyttöön siten, että esimerkiksi ravintolat voisivat edellyttää sitä asiakkailtaan.

”Uskon että näillä keinoilla rokotus­kattavuutta saataisiin ylöspäin, kun vielä rokotuksen saa vaivattomasti.”

Sazonovin mielestä olisi käytettävä myös sellaisia keinoja, jotka luovat painetta rokotteen ottamiseen. Hän pitää tärkeänä, että lainsäädäntö antaisi työnantajalle mahdollisuuden saada tietyissä ammateissa tietoa siitä, onko työntekijä rokotettu.

”Ei ole hyvä, jos esimerkiksi vanhainkodissa työskentelevä voi olla rokottamaton.”