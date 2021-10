Poliisin mukaan valtiojohtoa "ei voida tuoda sekavan mielenosoitusjoukon keskelle".

Helsingin poliisi on antanut poistumiskäskyn Valtioneuvoston linnan eteen kokoontuneelle Elokapinan mielenosoittajajoukolle. Poliisin mukaan väkijoukko on tunkeutunut Valtioneuvoston linnan alueelle siten, että kulku rakennuksen sisään tai ulos on estynyt.

Poliisin mukaan mielenosoittajat ovat aiheuttaneet turvallisuusuhan, jolla on pyritty vaikuttamaan valtioneuvoston meneillään olevaan istuntoon. Poliisi korostaa, että valtioneuvoston rakennukset nauttivat erityistä julkisrauhan suojaa, jolla turvataan valtion päätöksentekokykyä.

Valtioneuvoston sisällä olevien henkilöiden liikkumisen kontrollointia voidaan ylikomisario Jarkko Lehtisen mukaan pitää tietyssä mielessä jopa väkivallan uhkana. Poliisin mukaan tilanne on kuitenkin rauhallinen.

Poliisi kantoi mielenosoittajia pois Valtioneuvoston linnan edestä perjantaina.

Mielensoittajia Valtioneuvoston linnan edessä perjantaina.

Ympäristöliike Elokapina lukittautui aamupäivällä Helsingissä Valtio­neuvoston linnan edustalle tukkien pääsisäänkäynnin. Mielenosoittajia oli kerääntynyt poliisin mukaan myös Ritarikadun puolelle.

Poliisi kertoi aikovansa antaa mielenosoittajille poistumiskäskyn ja ottaa tarvittaessa kiinni niskoittelevat henkilöt.

Poliisi totesi, ettei se hyväksy Valtioneuvoston linnan uloskäyntien miehittämistä ja valtiojohtoon vaikuttamista.

Valtioneuvoston turvallisuusasiantuntijan Mika Tikkasen mukaan mielenilmaisu rajoittaa kulkua Valtioneuvoston linnaan, mutta muuten toiminta jatkuu normaalisti. Hän sanoo, että toimivaltaisen viranomaisen eli poliisin asia on hoitaa tilannetta.

Elokapina kertoi Twitterissä, että se on Valtioneuvoston linnan etu- ja takaovella.

HS:n paikanpäällä oleva kaupunkitoimittaja Marja Salomaa kertoo noin kello 15:20, että tilanne Valtioneuvoston linnalla on rauhallinen. Senaatintorin puolella Valtioneuvoston linna portailla oli tässä vaiheessa enää poliiseja.

Linnan takaoven puolella Ritarihuoneen puistikossa paikalla oli useita poliiseja ja noin 40–50 elokapinan mielenosoittajaa.

Kaksi mielenosoittajaa roikkui Ritarihuoneen puistikossa putkista rakennetussa telineessä. Poliisi poisti kiipeilijät Pelastuslaitoksen henkilönostimen avulla ja purki telineen.

Elokapinan tiedotteessa mielenilmaisua kuvattiin rauhanomaiseksi. Mielenosoittajien kerrottiin pitävän kulkuväylät avoinna eikä pyrkimyksenä ole meno rakennukseen sisään, kun poliitikkoja odotetaan paikalle.

Ylikomisario Lehtisen mukaan valtiojohtoa "ei voida tuoda sekavan mielenosoitusjoukon keskelle".

”Poliisi ei arvioi tilannetta samalla tavalla kuin Elokapina. Poliisi katsoo, että tässä pyritään vaikuttaman valtiojohdon toimintaan, eikä sen turvallisuus olisi normaalitoiminnalla taattu.”

Lehtisen mukaan poliisi katsoo, että kyseessä on Elokapinan yritys vaikuttaa valtiojohdon kokouskäytäntöihin.

”Osa paikalle tulleista henkilöistä – mielenosoitus ei ole nyt oikea sana – on lukittautunut eri keinoin sekä Valtioneuvoston linnan edessä että takana. He pyrkivät näin estämään poistamisensa paikalta. Poliisi purkaa nämä lukittautumiset ja poistaa heidät paikalta.”

Ylikomisarion mukaan tilanne on kuitenkin ollut rauhallinen "kaikilta osin".

”Elokapina ja poliisi ovat kumpikin rauhallisesti paikalla. Poliisi on myös varmistanut, että valtiojohto on turvassa.”