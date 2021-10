Rikosoikeuden professori pitää poliisin antamia rikosnimikkeitä ongelmallisina.

Ympäristöliike Elokapinan perjantainen mielenosoitus Valtioneuvoston linnan portailla päättyi rauhanomaisesti, mutta sen jälkipyykkiä setvitään vielä pitkään.

Tapausta ovat kommentoineet julkisuudessa ja sosiaalisessa mediassa niin mielen­osoittajat, poliisit kuin poliitikot.

Poliisi kertoi lauantaina, että tasavallan presidentti ja ministerit siirrettiin mielenosoituksen aiheuttaman turvallisuusuhan takia Valtioneuvoston linnasta vaihtoehdoista reittiä. Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö kuitenkin kommentoi HS:lle poistuneensa paikalta kuten aina ennenkin.

Sunnuntaina Helsingin poliisi kertoi Ylelle arvioineensa väärin Elokapinan mielenosoituksen aiheuttaman turvallisuusuhan ja epäonnistuneensa tapaukseen liittyvässä viestinnässä.

”Tässä on varmaan käynyt niin, että kun tietoja on vaihdettu, on syntynyt väärinkäsityksiä tai arvioitu eri asteilla se tilanne, apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen sanoo Ylelle.

”Kaikki on ollut rauhallista linnan sisällä eikä konkreettista uhkaa ole ollut.”

Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa näkee, että Elokapinan mielenosoituksissa ja niihin kohdistuneissa reaktioissa tiivistyy sosiaalisen median ajalle tyypillistä väittelyn kärjistymistä ja patoutunutta kärsimättömyyttä, jota pitkä koronavirusepidemia on vain lisännyt.

”Reaktiot ovat niin nopeita, ettei aitoa keskustelua edes synny. Kommentit liikkuvat kuin pingispallo, johon tulee joka lyönnillä lisää kierteitä”, Hallamaa luonnehtii.

Hänen mielestään Elokapinasta on tullut väylä, jonka avulla eri osapuolet purkavat syvää turhautumistaan ja kyllästymistään keinojen vähyyteen.

”Mielenosoittajien ja poliisien nokittelu on hyvin tavallista. Molemmat haluavat kuvata tapahtumia siten, että ne oikeuttavat omat toimet. Ei edes yritetä purkaa kierrettä vaan luodaan narratiivia, jossa vastapuoli maalataan uhkaksi.”

Hallamaa katsoo, että Elokapina on erittäin tärkeällä asialla, mutta tehtävä on vaikea.

”Monet asiat ovat mielettömän vaikeita ja monimutkaisia, ja kun niistä halutaan tehdä yksinkertaisia, ei oikein jää tilaa keskustelulle. Silloin helposti mielenosoittajienkin puolella aletaan puhua poliisivaltiosta tai poliisikapinasta.”

Triangelin kolmas osapuoli on media, joka otsikoillaan ja lööpeillään muokkaa keskustelua.

”Mielenosoitukset toimivat ihan eri logiikalla kuin poliittiset päättäjät, jotka vaivalloisesti miettivät, mitä eri keinoja on käytettävissä, mitkä ovat niiden vaikutukset ja kenen maksettavaksi kaikki koituu.”

Hallamaa näkee, että vastakkain ovat nopea ja hidas: mielenosoitukset ja vastuullisten päättäjien tylsä toiminta.

”Ihmisillähän on valtava tarve osallistua. Ei haluta, että luonto tuhoutuu. Mutta monet ihmiset haluavat myös kieltää asiantilan, ja silloin raivo kohdistuu niihin, jotka pitävät ilmastonmuutosta esillä.”

Hallamaa ajattelee, että Elokapina on katsottu hyödylliseksi vastustajaksi, koska se ei ole etabloitunut ryhmä ja siihen voi projisoida omia mielikuvia.

Riskinä on, että kiivaassa keskustelussa itse asia eli ilmastonmuutos jää sivuasiaksi ryhmien välisessä kamppailussa. Siinä tapauksessa Hallamaan mielestä kaikki häviävät.

” Rikosnimike törkeästä julkisrauhan rikkomisesta on herättänyt keskustelua julkisuudessa, koska siihen vetoaminen on melko harvinaista.

Elokapinan mukaan heidän tarkoituksensa ei koskaan ollut pyrkiä rakennukseen sisään.

Perjantaisessa mielenosoituksessa poliisi otti kiinni yhteensä 52 mielenosoittajaa ja ilmoitti, että heitä epäillään tässä vaiheessa niskoittelusta, törkeästä julkisrauhan rikkomisesta ja kokouksen estämisestä. Nimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio arvioi, että oikeuskäytännössä julkisrauhan rikkomisia esiintyy jonkin verran, mutta teon törkeitä muotoja harvemmin kuin kerran vuodessa.

Käytännön esimerkki julkisrauhan rikkomisesta voisi olla tuomioonsa tyytymätön henkilö, joka tunkeutuu oikeustalolle protestoimaan kohtelustaan.

Törkeäksi julkisrauhan rikkomista voi luokitella, jos viranomaisten tiloihin on tunkeuduttu aseistautuneena ja siten, että uhka väkivallasta tai omaisuuden vahingoittamisesta on mahdollista.

Toinen tapa luokitella teko törkeäksi on, jos tekijä rikkoo julkisrauhaa tietyissä rikoslaissa luetelluissa tiloissa. Sellaisia ovat esimerkiksi eduskunnan, valtio­neuvoston tai tasavallan presidentin tilat tai vieraiden maiden suurlähetystöt.

Nuotio ei muista, että tähän jälkimmäiseen määritelmään olisi oikeuskäytännössä ikinä vedottu.

”Joka tapauksessa törkeä julkisrauhan rikkominen edellyttää sitä, että perus­muotoinen julkisrauhan rikkominen on toteutunut. Määrittävä elementti rikoslaissa on tämä tunkeutuminen. Sana aika lailla viittaa siihen, että ollaan menossa sellaiseen tilaan, johon ei saisi mennä”, Nuotio pohtii.

Hän muistuttaa, ettei Valtioneuvoston linna ole yleisölle avoin paikka. Tulijaa ovat ulko-ovien jälkeen vastassa pleksiovet, joista vartija päästää sisään.

”Ei se ole kuin yliopiston ovi, josta vain kävellään sisään.”

Nuotio pitää selvänä, että Valtioneuvoston linnan portaat ovat avointa tilaa, johon kuka tahansa voi mennä ja istahtaa. Hän ei ole kuullut, että portaat olisi määritelty erikoiseksi tilaksi.

Poliisi siirtää mielenosoittajia pois Valtioneuvoston linnan edustalta 8. lokakuuta.

Nuotio luonnehtii julkisrauhaa eräänlaiseksi virastorauhaksi, jonka tarkoituksena on suojata julkisen vallan mahdollisuus toimia.

”Julkisrauhan rikkominen on ikään kuin rinnakkaissäännös kotirauhan rikkomiselle. Idea on molemmissa samantapainen. Kotirauhaa rikkoo, jos tunkeutuu jonkun kotiin, eikä suostu lähtemään, vaikka käsketään.”

Kotirauhan rikkomiseksi voidaan joissain tilanteissa tulkita myös sellainen käytös, joka tapahtuu kodin ulkopuolella, esimerkiksi meluaminen tai häiriköinti porraskäytävässä.

Perusmuotoisesta julkisrauhan rikkomisesta tuomittu voi saada sakkoja tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Törkeästä julkisrauhan rikkomisesta tuomittu voidaan tuomita jopa kahdeksi vuodeksi vankeuteen.