Sote-uudistus ja kalliit keittiöremontit pakottavat miettimään Vantin tulevaisuutta.

Vantaan konsernijaosto pohtii jälleen maanantaina kaupungin oman palveluyhtiö Vantin myymistä.

Kyse on isoista rahoista, suuresta henkilöstömäärästä ja tuikitärkeistä palveluista koulujen, päiväkotien ja sosiaalipalveluiden arjessa.

Vantti työllistää liki 1 000 ihmistä siivouksessa, ateria- ja kiinteistöpalveluissa.

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) esittää Vantin tulevaisuutta linjaavalle konsernijaostolle, että palveluyhtiö pidetään kaupungin omana inhouse-toimijana. Inhouse-toimijana Vantti on voittoa tavoittelematon, eikä se osallistu tarjouskilpailuihin.

Lähtökohtana olisi esityksen mukaan, että Vantti tuottaisi myös jatkossa suurimman osan Vantaan palveluista.

Uusien omistajalinjausten kaksi keskeisintä ajuria ovat sote-uudistus sekä Vantaan laitoskeittiöiden mittava korjaustarve.

Vantaan ja Keravan muodostama hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuonna 2023. Konsulttiyhtiö Deloitten selvityksen perusteella Vantti ei voi jatkaa siivoamista ja ateriapalveluita sosiaali- ja terveystoimen kiinteistöissä vuoden 2023 jälkeen, jollei hyvinvointialue tule osakkaaksi Vanttiin.

Vantin kiinteistöpalveluissa takarajana ovat vuodet 2026-2027, koska ainakin siihen asti uusi hyvinvointialue vuokraa kaupungin kiinteistöjä.

Ateriapalveluissa Vantaata odottaa iso lasku laitoskeittiöiden remonteissa, jos kaupunki haluaa jatkaa Vantin toimintaa nykymenolla. Vantin myynti voisi siirtää nämä keittiöinvestoinnit uudelle toimijalle.

Vantaa yhtiöitti siivous- ja ateriapalvelut vuonna 2012 repivän poliittisen väännön jälkeen. Valtuuston vasemmalla laidalla olisi haluttu pitää keskeiset tukipalvelut kaupungin omassa organisaatiossa. Porvaripuolueet taas suosivat yhtiömallia.

Laitoshuoltaja Malle Eidast siivosi vuonna 2014 Myyrmäessä sijaitsevassa Myyrinkodissa, joka oli tuolloin yksi Vantti-palveluyhtiön kohteista.

Kolme vuotta sitten tehdyssä kustannusvertailuissa ilmeni, että Vantti oli ainakin siivouksessa jäljessä yksityisiä yrityksiä. Aterioita se tuotti edullisemmin kuin kilpailijat.

Konsulttiyhtiö Deloitten tuoreessa yhteenvedossa kustannusero on kaventunut. Tosin Deloitte huomauttaa, että yksikköhintojen vertailu on vaikeaa, koska kohteet ja palvelut vaihtelevat. Kiinteistöpalveluista hintavertailua ei ole.

Linjaristiriita Vantin toiminnasta jatkui Vantin hallituksessa vielä viitisen vuotta sitten niin, että sekä hallituksessa istuneet poliitikot että toimitusjohtaja Liisa Sarjala saivat lähteä. Sarjalaa vastaan nostettu syyte työpaikkakiusaamisesta kaatui oikeudessa.

Vaikka sisäinen kuohunta Vantin sisällä on laantunut, palveluiden laatu on puhuttanut. Sekä siivouksesta että kouluruokailusta on tullut moitteita aika ajoin.

