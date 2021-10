Ylen haastattelema apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoisen mukaan poliisi epäonnistui Valtioneuvoston linnalla tapahtuneeseen mielenilmaukseen liittyneessä viestinnässä.

Helsingin poliisi kertoo arvioineensa väärin Elokapinan mielenosoituksen aiheuttaman turvallisuusuhan Valtioneuvoston linnalla ja lisäksi epäonnistuneensa tapaukseen liittyvässä viestinnässä.

Asia selviää Ylen tekemästä apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoisen haastattelusta.

Kopperoisen mukaan valtioneuvoston turvallisuushenkilökunta on tehnyt tilanteesta erilaisen vaarallisuusarvion kuin paikalla ollut poliisi.

Kopperoisen mukaan poliisin käsitys on nyt, että tilanne linnan sisällä on ollut rauhallinen, eikä konkreettista uhkaa ole aiheutunut.

”Ulkopuolella toimineet poliisit ovat tehneet omat havaintonsa ja linnan sisällä olevat henkilöt omansa. Tässä on varmaan käynyt niin, että kun tietoja on vaihdettu, on syntynyt väärinkäsityksiä tai arvioitu eri asteilla se tilanne”, Kopperoinen sanoo haastattelussa.

Helsingin poliisi kertoi julkaisemassaan tiedotteessa, että Valtioneuvoston linnan turvallisuushenkilökunta olisi perjantaina ohjannut rakennuksessa olevat henkilöt ulos vaihtoehtoisten reittien kautta.

Myöhemmin muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö kuitenkin kertoi, että poistui mielenosoituksen aikaan valtioneuvoston linnassa tavallista reittiä.