Käpylässä vuosikymmeniä toiminut Old Sophie -ravintola on pitkään pitänyt perjantaisin ja lauantaisin karaokea. Pandemia rajoituksineen pani lopun laulamiselle, mutta nyt karaokea saisi taas järjestää.

Ravintoloitsija Imran Naveedilla on kuitenkin ongelma: karaokevetäjistä tuntuu olevan huutava pula.

”Kolmisen kuukautta olen nyt etsinyt”, Naveed kertoo.

Old Sophien asiakkaat kyselevät viikonloppuisin karaoken perään, mutta Naveed joutuu tuottamaan heille pettymyksen. Hän aikoo vielä saada karaoken pyörimään Old Sophiessa, mutta sopivan vetäjän etsiminen on ollut vaikeaa.

”Tällä hetkellä on hirveän vaikea saada ylipäätään mitään ravintolatyöntekijöitä. Ala on niin epävarma ala nykyään. Ne, jotka vaihtoivat koronan aikana alaa, eivät halua palata.”

”Ikävä kyllä”, Naveed huokaa.

Ohjelmatoimisto Popmasterin toimitusjohtaja Antti Kälkäinen vahvistaa Naveedin havainnon: karaokevetäjät ovat tällä hetkellä kiven alla.

”Alalta on lähtenyt paljon porukkaa ja uusia ei ole tullut”, Kälkäinen sanoo.

Popmaster välittää DJ- ja karaokeammattilaisia juhliin, tapahtumiin ja ravintoloihin.

Kälkäisen mukaan normaalioloissa, eli ennen koronapandemiaa, Popmasterilla työskenteli vakituisesti noin 100 ihmistä. Tällä hetkellä aktiivisesti työskentelee noin 50 ihmistä.

Karaoke on kärsinyt ravintolarajoituksista paljon. Täyssulkujen sekä aukiolo- ja asiakaspaikkarajoitusten lisäksi voimassa oli keväällä niin sanottu tanssi- ja laulukielto. Osan baareista sulki ovensa tanssi- ja laulukiellon ajaksi kokonaan.

Kielto purettiin kesäkuussa, mutta se tuli uudestaan voimaan elokuussa. Lokakuun alusta alkaen Helsingin ja pääkaupunkiseudun ravintoloissa on taas saanut laulaa karaokea.

Moni karaokeammattilainen ehti kuitenkin vaihtaa alaa, Kälkäinen sanoo. Osa karaokevetäjistä on Kälkäisen mukaan ollut työttöminä ja moni on lähtenyt tekemään muita töitä.

”Meidän firman onni on toisaalta ollut se, että meillä on paljon yksityisasiakkaita. On ollut häitä ja kaikennäköisiä viisikymppisiä, jotka ovat työllistäneet osaa porukasta.”

Työntekijäpula tuli konkreettisesti esiin heinäkuussa, kun Kälkäinen aloitti Popmasterin toimitusjohtajana. Tanssi- ja laulukielto oli tuolloin juuri poistunut.

”Kun normaalisti tehdään työvuorolista kuukaudeksi tai pariksi kuukaudeksi eteen päin, niin silloin vielä koko alkuviikko soiteltiin työntekijöitä saman viikonlopun keikoille.”

Karaokevetäjissä on normaalistikin paljon vaihtuvuutta, sillä alalla ei useimmiten työskennellä usein kovin pitkäaikaisesti.

”Tämä on usein johonkin elämän ajanjaksoon liittyvä työ. Meillä on töissä esimerkiksi paljon opiskelijoita, mutta on myös useampia, joille tämä on päätyö.”

Popmasterilla työskennelleiden DJ- ja karaoketyöntekijöiden tuntipalkka oli vuonna 2019 keskimäärin 22,75 euroa.

Kälkäinen kertoo, että Popmaster etsii nyt aktiivisesti uusia karaokevetäjiä ympäri Suomen. Pahin työvoimapula ei edes ole pääkaupunkiseudulla.

”Pääkaupunkiseutu ei ole suurin ongelma-alue. Kun mennään esimerkiksi Itä-Suomeen, niin välimatkat ravintoloiden välillä ovat niin pitkät, että vetäjiä on todella vaikea löytää.”