Kaupunki | Joukkoliikenne

Isä pelasti viime hetkellä kolmevuotiaan lapsensa Helsingin metrossa – Vaarallinen ominaisuus aiotaan nyt poistaa järjestelmästä

Helsingin metrojunissa on vaarallinen puute: jos kuljettaja painaa väärien ovien avausnappulaa, myös kuilun puoleiset ovet avautuvat. Turvallisuusjärjestelmän hankkiminen on aiheuttanut ristivetoa HKL:ssa, mutta nyt hanke on edennyt.

Helsingin Itäkeskuksessa metrolaituri on kulkusuuntaan nähden eri puolella kuin useilla muilla asemilla. Syksyllä 2018 poika oli pudota Itäkeskuksessa junasta, kun kuljettaja avasi vääränpuoleiset ovet.

Helsingin ja Espoon metroa vaivaavaan vakavaan turvallisuusuhkaan on löytymässä ratkaisu. Varsinkin vanhimmissa metrojunissa on vaaratilanteisiin johtanut puute: jos kuljettaja painaa väärien ovien aukaisunappia, ovet avautuvat myös metrokuilun puolella. HKL valmistautuu nyt kilpailuttamaan järjestelmän, joka ratkaisisi turvallisuusongelman. HKL:ssa on vuosia puitu, pitäisikö ovien väärästä avautumisesta syntyvien riskitilanteiden estämiseksi hankkia turvajärjestelmä vai ei. Keskustelua turvajärjestelmän tarpeesta on osaltaan pitänyt yllä esimerkiksi syksyllä 2018 Helsingin Itäkeskuksessa tapahtunut vaaratilanne. Kolmivuotias poika oli Itäkeskuksessa pudota metrosta radalle. Kuljettaja oli avannut vahingossa metron väärän puolen ovet. Poika oli horjahtanut kohti auki levähtänyttä ovea. Pojan isä ehti kuitenkin napata kiinni pojasta. HKL totesi tuolloin isän estäneen suuren vahingon. Tapausta luonnehdittiin ”erittäin vaaralliseksi”. HKL:n liikennöintiyksikön johtajana toiminut Arttu Kuukankorpi vahvisti tuoreeltaan HS:lle, että vaaran aiheutti kuljettajan sormen lipsahtaminen väärälle ovenavausnapille. Kuukankorpi totesi HS:lle, etteivät virhetilanteet ole harvinaisia. Vaaratilanteita ovilla estävä turvajärjestelmä on herättänyt ristivetoa HKL:n sisällä, ja hankkeen valmistelu on kestänyt vuosia. HS on nähnyt osan sähköpostiviestinvaihdosta, jossa HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski marraskuussa 2019 pohtii turvaratkaisun kannattavuutta suhteessa riskiin ihmishengen menetyksestä. Sähköpostien aihe oli tutkintaraportti metronovien avaamisesta väärältä puolelta. Viestissään Lehmuskoski nimesi järjestelmän hinta-arvioksi 700 000 euroa. Samassa viestissä hän kirjoitti, että jos järjestelmä päädyttäisiin tekemään, sen hinnan tulisi olla alle 500 000 euroa. ”Muussa tapauksessa yhteiskunta saavuttaisi suuremmat hyödyt käyttämällä saman rahasumman johonkin toiseen esimerkiksi turvallisuutta parantavaan aiheeseen”, Lehmuskoski kirjoitti. Nyt Lehmuskoski pyytää HS:ia tarkistamaan hankkeen tilanteen HKL:n kalustopäällikkö Heidi Heikkilältä. Lehmuskoski sanoo, ettei tiedä, missä vaiheessa turvajärjestelmä on. Hän puntaroi, että hänen tietääkseen sitä ei ole tehty. ”Onko se tarkoituksenmukainen investointi vai onko tarkoituksenmukaisempaa käyttää raha muuhun?” Lehmuskoski kysyy. Liikenne- ja viestintäviraston erityisasiantuntija Hanna Strömmer kertoo, että julkisella sektorilla ihmishengen laskennallinen arvo on tieliikenneonnettomuudessa nyt 2,6 miljoonaa euroa. Lehmuskoski korostaa, että metroa on liikennöity noin 40 vuotta, eikä henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta ole tullut. ”Kun verorahoja on käytössä rajallisesti, täytyy huolellisesti arvioida, mikä on fiksuin tapa käyttää rahaa”, Lehmuskoski sanoo. HKL:n kalustopäällikkö Heidi Heikkilä kertoo, että turvajärjestelmän suunnittelua on jatkettu. Valmistelussa ei hänen mukaansa ”ole päädytty siihen, ettei järjestelmää tehtäisi vaan tehtiin aiempaa tarkemmat riskilaskelmat”. On siis tutkittu, mitä ovien väärältä puolelta avaamisen estävä järjestelmä saisi maksaa, jotta se säästäisi tarpeeksi henkiä suhteessa muihin turvallisuusjärjestelyihin Helsingissä. Kun hankesuunnitelmaa laadittiin, ensimmäinen hinta-arvio oli Heikkilän mukaan 1,5 miljoonaa euroa. Sen jälkeen on kuitenkin Heikkilän sanoin haastettu turvajärjestelmiä toimittavia tahoja siitä, ”millainen järjestelmä olisi rakennettavissa käytössä olevalla summalla”. Kyseinen hinta-arvio olisi noin 500 000 euroa. HKL valmistautuu kilpailuttamaan järjestelmän. Samalla, kun uutta järjestelmää on etsitty, on Heikkilän mukaan korostettu metronkuljettajien koulutuksessa ovien käytön turvallisuutta. Metron oviin on lisätty tarroja, jotka kieltävät nojaamasta oviin. Kun vanhoja junia peruskorjataan, ovien avauspainikkeita muutetaan niin, että ohjaus toimii samalla tavalla erilaisissa junissa.