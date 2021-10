Toisen aseen opiskelijat voivat saada koronarokotteen toisen annoksen pääosin omassa oppilaitoksessaan keskiviikosta alkaen. He voivat myös hakea toisen annoksen rokotuspisteiltä tai pop-up-rokotuspisteiltä.

Helsingin tarkoituksena on, että opiskelijat saavat toisen annoksen pääosin omassa oppilaitoksessaan.

Helsingissä aloitetaan keskiviikkona toisen koronarokoteannoksen antaminen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille, kaupunki tiedottaa.

Tarkoituksena on, että opiskelijat saavat toisen annoksen pääosin omassa oppilaitoksessaan. He voivat myös hakea rokoteannoksen rokotuspisteeltä tai pop-up-rokotuspisteeltä.

Rokotteita tarjotaan oppilaitoksissa kaikille opiskelijoille. Ensimmäisissä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa rokotuksia annetaan 13.–15. lokakuuta, ja rokotukset jatkuvat viikolla 43. Oppilaitoksissa tapahtuviin rokotuksiin ei tarvitse varata aikaa.

Mikäli opiskelija on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa rokotuspisteellä, toinen annos on mahdollista saada oppilaitoksessa siinä tapauksessa, jos rokotusten välissä on kuusi viikkoa.

Opiskelijalla on mahdollisuus saada nyt myös ensimmäinen rokoteannos, jos hän ei ole rokotetta vielä saanut.

”Vasta toisen annoksen myötä koronarokotteen suojateho nousee erinomaiselle tasolle. Toivomme siksi, että nuoret käyvät ahkerasti ottamassa toisen annoksen. Oppilaitoksissa rokotteen saa nyt todella helposti”, johtava ylilääkäri Timo Carpèn sanoo tiedotteessa.

”Rokotteen suoja varmistaa sen, että he voivat jatkaa opiskelua lähiopetuksessa ja osallistua tärkeisiin tapahtumiin.”

Myös rokotuspisteille 16–19-vuotiaat voivat mennä rokotettavaksi ilman ajanvarausta. Jos huoltaja haluaa tulla mukaan, rokotus annetaan rokotuspisteellä.

Ikäryhmän rokotekattavuus ensimmäisen rokoteannoksen osalta on Helsingissä 78 prosenttia.

Lasten ja nuorten rokotuksissa käytetään Pfizerin ja Biontechin tai Modernan rokotteita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemällä linjauksella alle 30-vuotiaat miehet ja pojat saavat Pfizerin ja Biontechin rokotteen.

Mikäli alle 30-vuotias mies on saanut ensimmäisen rokoteannoksen Modernan rokotetta, hän saa toisen rokoteannoksen Pfizerin ja Biontechin rokotetta.