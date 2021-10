Espoo uhkaa sulkea kokonaan Tyttöjen talon – ”Jostain ne pysyvät säästöt on saatava”

Kaupunki säästäisi 126 000 euroa vuodessa.

Espoon kaupunki havittelee säästöjä Tyttöjen talon toiminnasta.

Talon toiminta on aikomus siirtää kaupungin omaksi toiminnaksi ja säästää siten vuosittain 126 000 euroa. Leppävaarassa sijaitsevan talon nykyiset työntekijät eivät siis jatkaisi talossa, vaan kaupungin omat nuorisotyöntekijät korvaisivat heidät.

Säästöt ovat osa Espoon kaupungin poliitikkojen jo viime vuonna sopivaa taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmaa, joka on käytännössä säästöohjelma. Siihen sitoutuivat Espoon edellisen valtuuston kaikki suurimmat puolueet vihreitä lukuun ottamatta.

Espoon tarkoitus on toteuttaa aivan samaa tytöille avointa toimintaa, sanoo Espoon nuorisopalvelupäällikkö Merja Nordling.

”Tyttöjen näkökulmasta katsottuna toiminta jatkuu ja se on tärkein asia.”

Taloon siirtyvät työntekijät ovat nuorisotoimen työntekijöitä, jotka siirtyvät yhdeksäksi tunniksi viikossa tytöille tarkoitettuun toimintaan.

”Ei tässä olla heikentämässä näiden tyttöjen palveluita”, Nordling sanoo.

Kaupunki jatkaa kuitenkin vain avointa toimintaa, eikä esimerkiksi lukuisia pienryhmiä, joissa toiminta on ollut osin enemmän sosiaalipalvelun kaltaista.

Myös Tyttöjen talo -nimestä joudutaan luopumaan, sillä se on Loisto setlementin omaisuutta. Tyttöjen taloja on muissakin suurissa kaupungeissa, ja ensimmäinen avasi Helsingissä 1999.

Tosiasiassa säästöpäätös tarkoittaisi, että Tyttöjen taloa ei enää olisi Espoossa, sanovat Loisto setlementin työalajohtaja Henna Kolehmainen ja Espoon Tyttöjen talon vastaava ohjaaja Maikki Arola.

Oleellista talon toiminnassa ovat olleet erilaiset ryhmät, joihin liittyminen on ollut turvallista, Kolehmainen sanoo.

Nyt lopetusuhan alla on kaikki ryhmätoiminta. Talossa on toiminut esimerkiksi vuorovaikutusryhmä, sateenkaarinuorten tukiryhmä ja taideryhmä. Tyttöjen talo on tarjonnut myös palveluita, joita ei saa muualta, esimerkiksi seksuaaliväkivaltakokemuksiin liittyvää nuorten tukitoimintaa tai pakkoavioliiton tai kunniaväkivallan uhan alla elävien nuorten tukitoimintaa.

Lisäksi tytöille suunnatun tukitoiminnan ikähaarukka kapenee. Nuorisotoimintaa kohdistetaan noin 13–17-vuotiaille, kun Tyttöjen talon toimintaa on ollut tarjolla 10–28-vuotiaille.

Nordling korostaa, että kyse on säästöistä, ei epäluottamuksesta toimintaa tähän saakka järjestäneen tahon Loistoa kohtaan.

”He ovat olleet loistavia omassa työssään, mutta jostain ne pysyvät säästöt on saatava.”

Loisto setlementissä kaupungin suunnitelmat aiheuttavat huolta.

”Tyttöjen parissa tehtävästä työstä säästäminen tuntuu erittäin lyhytnäköiseltä ja käsittämättömältä etenkin viimeisimmän kouluterveyskyselyn valossa”, sanoo Kolehmainen.

”Meidän työssä on keskitytty juuri niihin asioihin, jotka nousevat kyselyssä esiin. Sen lopettaminen säästää rahaa ehkä juuri nyt, mutta aiheuttaa kustannuksia sitten myöhemmin.”

Espoon Tyttöjen talo on tavoittanut 700 nuorta vuodessa. 350 nuorta on mukana toiminnassa vakituisesti. Heistä 80 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.

Espoon talouslinjaukset ovat parhaillaan poliitikkojen käsittelyssä. Kaupungin strategiassa kuitenkin todennäköisesti vahvistetaan edellisen kaupunginvaltuuston linjaukset talouden hoidosta ja säästöistä.