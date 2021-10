Asuntosijoitusyhtiö Kojamo osti ammattikorkeakoulu Metropolian käytössä olleet kiinteistöt jo vuonna 2017 osana laajempaa kauppaa.

Helsingin Kampissa Eerikinkadun, Albertinkadun ja Kalevankadun välissä sijaitsevaan, historiallisesti arvokkaaseen Kottarainen-kortteliin saattaa tulevaisuudessa kohota uusia asuinkerrostaloja.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistaina kokouksessaan asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa lisärakentamisen. Lopullisesti kaavamuutoksesta päättää kaupunginvaltuusto.

Grafiikka uuden rakentamisen sijoittumisesta Kottarainen-korttelissa. Vaaleanvihreät alueet havainnollistavat, mihin uudet rakennukset tulisivat.

Kottarainen-kortteli sijaitsee lähellä Hietalahdentoria. Korttelissa on kuusi rakennusta: Kolme puutaloa on rakennettu asunnoiksi 1840-luvulla, ja punatiilinen entinen panimorakennus on 1800-luvun lopulta. Kaksi niin ikään punatiilistä, arkkitehti Onni Tarjanteen suunnittelemaa entistä oppilaitosrakennusta on vuosilta 1925 ja 1933.

Korttelin rakennukset ovat toimineet viimeksi ammattikorkeakoulu Metropolian käytössä.

Asuntosijoitusyhtiö Kojamo eli entinen VVO osti tontin vuonna 2017 Helsingin kaupungilta osana laajempaa kiinteistökauppaa. Siihen kuuluivat myös Metropolian Hietalahdentorin laidalla sijaitseva silloinen päärakennus sekä ammattikorkeakoulun Agricolankadun, Onnentien, Tukholmankadun ja Sofianlehdon toimipisteet.

Kottarainen-kortteli on tarkoitus muuttaa asuin-, liike- ja toimitilakäyttöön. Korttelin sisäpihalta purettaisiin rakennuksia, ja niiden tilalle on tarkoitus rakentaa kaksi asuinkerrostaloa.

Uutta asuntokerrosalaa on 11 340 kerrosneliötä, ja toimitilakerrosalaa on 6 225 kerrosneliötä. Asukasmäärän lisäys on noin 250.

Osa vanhoista rakennuksista, kuten Kalevankadun puutalot, suojeltaisiin asemakaavalla.