Helsingin puistoihin on ilmestynyt pedattuja penkkejä

Asunnottomien yö -tapahtuma järjestetään tulevana sunnuntaina.

Törmäsitkö keskiviikkoaamuna erikoisen näköiseen puistonpenkkiin?

Helsingin kaupungin puistoihin on pedattu petejä puistonpenkeille osana Vailla vakinaista asuntoa -yhdistyksen (VVA) kampanjaa tuoda asunnottomuus näkyvämmäksi.

”Asunnottomuutta kokevat ihmiset halutaan sulkea oman elämänpiirin ulkopuolelle ajatuksella: ”Poissa silmistä, poissa mielestä”. Esimerkiksi asunnottomuutta kokevien palveluiden tai asumisyksiköiden sijoittaminen niin sanottujen tavallisten ihmisten asuinalueille kaatuu valitettavan usein naapuruston vastustukseen”, toiminnanjohtaja Sanna Tiivola Vva ry:stä kertoo tiedotteessa.

Suomessa 4 341 ihmistä on vailla vakinaista asuntoa. Heistä yli puolet on pääkaupunkiseudulla. Yksistään Helsingissä on Vva:n mukaan yli 1 500 asunnotonta.

Puistoihin tuodut petivaatteet ovat osa Sänky ilman kotia -teosta. Toteutukseen on haettu inspiraatiota asunnottomilta itseltään, jotka ovat kirjoittaneet teoksiin liittyviä tekstejä.

”Missä mä lepään, kun pitää pysyä liikkeellä että saa perustarpeet täytettyä. Ostareilta, kauppakeskuksista ja puistonpenkeiltäkin tullaan häätämään, heti”, eräässä tekstissä kirjoitetaan.

Pedatut puistonpenkit ovat osa rahankeräyskampanjaa, joka huipentuu tulevana sunnuntaina järjestettävään Asunnottomien yöhön.

Tapahtuman teemana on tänä vuonna yhteiskunnasta syrjäytyminen ja syrjäyttäminen.

”Kun kohtuuhintaisia asuntoja ei ole tarpeeksi eikä yhteiskunnassa asumista toteuteta käytännön tasolla ihmisoikeutena vaan sananpartena, huono-osaisimmat jäävät ulkopuolelle. Mitä kauemmin ihminen on asunnottomana, sitä vaikeampaa on päästä asuntomarkkinoille”, Tiivola kertoo tiedotteessa.