Helsingin poliisilla on tutkittavana useita törkeitä pahoinpitelyitä ja tapon yrityksiä, jotka liittyvät poliisin mukaan nuorten katujengeihin.

Poliisin mukaan pääkaupunkiseudulla tilanne on kärjistynyt loppukesästä ja syksyllä.

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla toimii tällä hetkellä vajaat kymmenen katujengiä, joihin kuuluu karkeasti arvioituna noin 100 nuorta. Näin kertoo Helsingin rikospoliisin johtajaksi vastikään nimitetty Markku Heinikari.

”Olemme seurailleet pidemmän aikaa viitteitä nuorison jengiytymisestä. Nyt loppukesästä ja syksystä tilanne on mennyt selvästi huonompaan suuntaan”, Heinikari kertoo.

Hän puhui asiasta aiemmin Ylelle ja MTV:lle.

Poliisi on jo aiemmin ilmaissut huolensa nuorten lisääntyneestä teräaseiden käytöstä. Nyt kynnys myös ampuma-aseiden käyttöön on madaltunut.

”Meillä on ollut syksyn aikana pääkaupunkiseudulla muutamia ampumistapauksia, joissa voidaan katsoa että sivullisiakin on ollut vaarassa”.

Jengeihin kuuluu pääosin noin 20-vuotiaita nuoria miehiä, mutta mukana on myös joitakin alaikäisiä.

Poliisin näkökulmasta tilanne kaduilla on mennyt nopeassa ajassa huonompaan suuntaan.

Aiemmin ryhmittymiin ei ole viitattu suoraan jengeinä. Miksi poliisi päätyy juuri nyt puhumaan nimenomaan katujengeistä?

”Tämä perustuu poliisin omiin havaintoihin tilanteen kehittymisestä. Näissä ryhmissä ei ole näkyvissä selkeää hierarkiaa, eikä ole täysin yksiselitteistä, missä menee raja katujengiin kuulumisen kanssa. Ryhmien keskeisten henkilöiden ympärillä on runsaasti muita henkilöitä, jotka eivät liity millään tavalla väkivallantekoihin tai muihin rikoksiin”, Heinikari kertoo.

Katujengit ovat poliisin käsityksen mukaan esimerkiksi Helsingissä leimaantuneet hyvin vahvasti tiettyihin kaupunginosiin. Ilmiöön liittyy kiinteästi roadman-kulttuuri sekä rap-musiikki, jonka sanoituksissa ihannoidaan väkivaltaa ja luodaan vastakkaisasettelua jengien välille.

Riidanlietsontaa jatketaan sosiaalisessa mediassa, mutta nokittelu ei jää vain sanalliselle tasolle.

”Se näyttää näiden ryhmien osalta siirtyvän suoraan reaalimaailmaan”, Heinikari sanoo.

Pääkaupunkiseudun poliisilaitoksilla on tällä hetkellä tutkittavana useita katujengeihin liittyviä törkeitä pahoinpitelyitä ja tapon yrityksiä.

”Se, että poliisi katsoo henkilön kuuluvan katujengiin ei muodosta poliisille mitään uutta toimivaltaa, vaan kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti”, Heinikari sanoo.

Viime perjantaina poliisi otti kiinni kymmenkunta nuorta miestä, joita epäillään törkeän henkeen ja terveyteen liittyvän rikoksen valmistelusta. Käytännössä kyse oli poliisin mukaan kahden ryhmän suunnitellusta yhteenotosta, jonka poliisi toiminnallaan esti.

”Valtaosa näihin jengeihin liittyvistä henkilöistä on maahanmuuttajataustaisia nuoria miehiä, ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia. Mukana on myös muita, mutta suurimmalla osalla on maahanmuuttajataustaa.”

Vaikka poliisi puhuu nyt suoraan katujengeistä, Heinikari näkee edelleen selvän eron niiden ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä.

”Järjestäytyneen rikollisuuden ryhmien osalta väkivallanteot liittyvät useimmiten rikolliseen bisnekseen. Katujengeissä väkivaltaan on nähtävissä moninaisia motiiveja, hyvin vähäpätöisiltäkin vaikuttavia kunnianloukkauksia tai kaverin kunnian puolustamista.”

Heinikarin mukaan ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu nyt entisestään ja moniviranomaisyhteistyöhön tulisi panostaa yhä voimakkaammin.

”Meidän tulee huolehtia myös siitä, että kenttäpartioilla ja rikostutkinnalla on riittävä resurssi pitämään turvallisuustilanne hyvänä.”

