Moni koronapassiin käyttöön liittyvä yksityiskohta on vielä avoinna. Passi tulee todennäköisesti käyttöön viikonloppuna.

Digitaalinen koronatodistus eli koronapassi saatetaan hyväksyä eduskunnassa perjantaina. Jos tartuntatautilakiin tehtävät muutokset hyväksytään, koronapassi otetaan käyttöön jo viikonloppuna.

Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu ovat tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu aamuseitsemästä puoleenyöhön, ja ne saavat olla auki aamuviidestä yhteen.

Lue lisää: Eduskunta hyväksyi laki­esityksen sisällön korona­passin käyttöön­otosta, keskustelu jatkui iltamyöhään

Koronapassin käyttöönotto tarkoittaa, että esimerkiksi pääkaupunkiseudun yökerhoissa voi juhlia aamuun asti jo tästä lauantaista lähtien. Niissä ravintoloissa, joissa asiakkailta vaaditaan koronapassia, on mahdollista jatkaa juhlimista pikkutunneille. Jos ravintola ei vaadi asiakkailtaan koronapassia, voimassa olevat rajoitukset säilyvät.

Matkailu- ja ravintolapalveluita edustavan Maran toimitusjohtaja Timo Lappi kertoi HS:lle viime viikolla uskovansa, että koronapassin käyttöönotto kiinnostaa yöravintoloiden yrittäjiä.

HOK-Elannon ravintoloiden toimialajohtaja Henriikka Puolanne kertoo, että koronapassi on tarkoitus ottaa käyttöön lauantaina noin viidessätoista ketjun ravintolassa.

”Anniskeluaikaan, aukioloaikaan ja asiakaspaikkamääriin liittyvät rajoitukset poistuvat, kun koronapassin ottaa käyttöön. Asiakas tekee toki itse päätöksen siitä, haluaako käyttää passia ja nauttia sillä tavoin illasta pidempään.”

Alkoholia voi jatkossa myydä jälleen jopa aamuneljään asti, jos luvat sen sallivat.

Ravintola-alaa ja etenkin anniskelupainotteisten ravintoloiden toimintaa on rajoitettu monin tavoin puolentoista vuoden ajan.

Alaa koskevat muutokset on tehty Puolanteen mukaan hyvin nopealla tahdilla. Muutokset ovat vaatineet alalla työskenteleviltä paljon.

”Koronapassin käyttöönotto vaikuttaa esimerkiksi työvuorojen suunnitteluun: ne tehdään uusiksi pika-aikataululla. Lauantaita varten ei ole vielä tarkkoja ohjeita, vaan moni asia on auki. Olemme sen illan jälkeen paljon viisaampia.”

Ravintola-alan rajoitukset ovat myös lisänneet alan työvoimapulaa. Puolanne kertoo, että työntekijät ovat vaihtaneet alaa koronaepidemian pitkittyessä.

”Työvoimapulaa on koko maassa. Se on ymmärrettävää, sillä korona-aika on ollut henkilökunnalle ja koko ravintolatoiminnalle äärimmäisen kuormittavaa. Rajoituksetkin ovat vaihtuneet näiden kuukausien aikana yli neljätoista kertaa meidän toimialueellamme eli pääkaupunkiseudulla.”

Pääkaupunkiseudun merkittäviin toimijoihin kuuluu myös ravintolayhtiö Noho Partners.

”Suhtaudumme koronapassin käyttöönottoon positiivisesti, vaikka se nostattaakin tunteita”, sanoo Noho Partnersin toimitusjohtaja Aku Vikström.

Hän on ihmetellyt, miksi yökerhot on nostettu koronatartuntojen riskin kannalta ykköspaikoiksi.

”En tiedä, ovatko yökerhot tartuntariskeiltään vaarallisempia kuin muut paikat, joissa liikkuu ihmisiä. Jos niin on, koronapassin käyttäminen on hyvä asia, jos vaihtoehtona on se, että yökerhojen ovet pysyvät kiinni.”

” Moni ravintola ilmoittaa olevansa valmis toimimaan nopealla aikataululla.

Noho Partnersin yökerhoista neljä on ottamassa lauantaina koronapassin käyttöönsä. Yhtiöllä on ravintoloita myös Tanskassa, jossa koronapassi on jo ollut käytössä.

”Koronapassi on toiminut käytännössä aika helposti. Se on puhelimeen ladattava sovellus, joka tarkistetaan ravintolan ovella.”

Vikström kertoo, että tulevasta viikonlopusta odotetaan vilkasta.

”Ihmisillä on tarve päästä toistensa seuraan viihtymään ja viettämään iltaa.”

Osa ravintoloista kertoo koronapassin käyttöönotosta verkkosivuillaan. Moni ilmoittaa olevansa valmis toimimaan nopealla aikataululla.

Esimerkiksi Hämeentiellä sijaitseva yökerho Kaiku kertoo olevansa avoinna lauantaina kello 22–4.30, jos passi saadaan silloin käyttöön.

Koronapassin käyttöönotosta ja sen myötä normaaleihin aukioloaikoihin siirtymisestä kertovat muun muassa Kasarmikadulla sijaitseva tunnettu yökerho Kaarle XII ja Sörnäisten rantatien kupeessa sijaitseva Merikerho-baari.

Merikerho kertoo Facebook-sivuillaan ottavansa koronapassin käyttöön jo perjantain ja lauantain välisenä yönä, kun vuorokausi vaihtuu lauantain puolelle.

Osa koronaepidemian vuoksi ovensa sulkeneista yökerhoista ei ilmoittanut vielä torstaina viikonlopun muutoksistaan.