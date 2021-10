Vantaan Myyrmäessä olleen kontin luona oli poliisin saapuessa kolme epäiltyä siirtämässä varastettua tavaraa konttiin.

Itä-Uudenmaan poliisi takavarikoi syyskuussa runsaasti anastettua arvotavaraa Vantaan Myyrmäessä olleesta merikontista.

Kontin luota poliisi otti kiinni kolme epäiltyä, joita epäillään nyt törkeästä varkaudesta, varkaudesta, vahingonteosta ja kolmesta kätkemisrikoksesta, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sampsa Aukio.

Poliisi pääsi anastetulla arvotavaralla täytetyn merikontin jäljille neuvokkaan vantaalaismiehen toiminnan ansiosta.

Mies oli asentanut työkalupakkiinsa jäljittimen ja pystyi sitä kautta seuraamaan varastettua pakkiaan Myyrmäkeen. Mies oli seurannut pakin liikkeitä ja jäljittänyt lopulta omaisuutensa alueella olevaan merikonttiin.

Miehen saapuessa paikalle kolme henkilöä oli siirtämässä tavaraa konttiin. Työkalupakin omistaja soitti poliisit. Pian tämän jälkeen Itä-Uudenmaan poliisi otti kiinni kolme henkilöä paikan päältä. Merikontista takavarikoitiin huomattava määrä anastettua omaisuutta, Aukio kertoo.

”Anastetun omaisuuden arvo nousee noin 20 000 euroon. Siellä oli omaisuutta useista eri anastusrikoksista.”

Merikontissa oli muutamia arvokkaita ja melko uusia polkupyöriä, mutta runsaasti myös erilaista rakennustyömailta varastettua tavaraa kuten työkaluja ja rakennustarvikkeita.

Arvokkain yksittäinen kokonaisuus oli rakennustyömaalta viedyt suihkukokonaisuudet, Aukio kertoo.

Aukio kehuu työkalupakkiaan seuranneen vantaalaismiehen ansiokasta toimintaa.

”Erityisonni on se, että asianomistaja on ollut niin noheva, että on osannut laittaa jäljittimen omaisuuteensa. Hänen valveutuneen toimintansa kautta pääsimme käsiksi näin isoon kokonaisuuteen. Hienosti toimittu.”