Nyt kannattaa hakeutua rokotukseen, sanoo terveysasemien johtajalääkäri.

Helsingissä Messukeskuksen rokotuspiste suljetaan ja siirretään Kannelmäkeen, jossa uusi piste avaa ovensa 18. lokakuuta, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan. Messukeskuksessa viimeinen toimintapäivä on 15. lokakuuta.

Myös Kannelmäen rokotuspisteeseen saa mennä ilman ajanvarausta, mutta halutessaan voi myös varata ajan. Kannelmäen piste avataan osoitteessa Kaustisenpolku 6 A.

”Messukeskus on toiminut rokotuspisteenä erinomaisesti, mutta valitettavasti emme enää saaneet jatkettua tilan vuokrasopimusta”, sanoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen tiedotteessa.

Lukkarisen mukaan nyt kannattaa hakeutua rokotukseen, jos rokotetta ei ole vielä ottanut. Helsingissä koronarokotteen saa yli kymmenestä pisteestä eri puolilla kaupunkia.

Pop up -pisteissä on käynyt 500–1 200 ihmistä viikossa. Niitä on muun muassa kirjastoissa ja kauppakeskuksissa.

Tartuntamäärät ovat tällä hetkellä kasvussa, ja covid-19-tauti leviää erityisesti rokottamattomien keskuudessa. Myös nuoria aikuisia joutuu toisinaan tehohoitoon.

Rokottamattomat 12−79-vuotiaat ovat joutuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan korona­virus­tartunnan vuoksi sairaalahoitoon 14 kertaa niin usein kuin saman ikäryhmän kaksi kertaa rokotetut.

Syyskuussa sairaalahoitoon joutuneista 74 prosenttia oli rokottamattomia.

Helsinkiläiset ovat ottaneet rokotuksia hieman vilkkaammin kuin ihmiset muualla Suomessa.

”Tällä hetkellä Helsingissä ensimmäisen annoksen on saanut 12 vuotta täyttäneistä ja tätä vanhemmista 85 prosenttia ja molemmat annokset 78 prosenttia. Koko maan osalta rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 84,5 prosenttia ja molempien annoksien osalta 74,1 prosenttia”, tiedotteessa todetaan.