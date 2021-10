Yksittäisiä ihmisiä hoidettu esimerkiksi rokotusten jälkeen ilmenneiden sydänlihastulehdusten vuoksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) erikoisaloille on hakeutunut vain vähän potilaita hoitoon koronavirusrokotteesta tulleiden oireiden tai haittojen vuoksi, kertoo Hus tiedotteessaan.

Husin tiedossa ei ole, miten ihmisiä on hakeutunut kuntien oman terveydenhoidon pariin mahdollisten koronavirusrokoteoireiden vuoksi.

Sairaanhoitopiirin alueella on annettu yli 2,4 miljoonaa koronavirusrokoteannosta.

Husin päivystyksiin on hakeutunut hyvin vähän potilaita rokotusreaktioiden vuoksi. HUS Akuutissa on ollut kesän aikana yksittäisiä potilaita, joilla on ollut allerginen reaktio rokotuksen jälkeen ja heidät on saatu hyvin hoidettua.

Edellisen 30 vuorokauden aikana Meilahden yhteispäivystyksessä on hoidettu yhtä lievästi oireilevaa potilasta, joka oli saanut koronarokotuksesta allergisen reaktion.

Sydän- ja keuhkokeskuksessa on hoidettu yksittäisiä potilaita parin viikon aikana rokotusten jälkeen ilmenneiden sydänlihastulehdusten vuoksi. Heidän hoitojaksonsa ovat olleet yleensä vain muutamia päiviä.

”Sekä koronavirustauti että koronavirusrokotukset lisäävät sydänlihastulehduksen riskiä”, sanoo tiedotteessa linjajohtaja Jyri Lommi.

Myös Husin lasten yksiköissä on hoidettu joitakin yksittäisiä potilaita, joilla on ollut lieviä sydänlihastulehdukseen sopivia oireita ja löydöksiä koronavirusrokotteen jälkeen. He ovat parantuneet levolla. Yhdelläkään ei ole ollut vakavaa tautia.

Husin Iho- ja allergiasairaalassa on tutkittu koronarokotuksen saaneita potilaita erilaisten oireiden vuoksi. Selviä rokotusallergioita näiden tapausten joukossa on ollut erittäin vähän.