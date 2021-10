Helsingin rikospoliisin uusi johtaja Markku Heinikari ei ollut vielä ehtinyt virallisesti aloittaa töitään, kun puhelin jo soi soimistaan.

Syynä puhelujen tulvaan olivat tuoreet rikosepäilyt, joiden vuoksi poliisi vaati viime viikolla kahta nuorta miestä vangittavaksi varsin harvinaisella rikosnimikkeellä: henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu.

Lomailu loppui siihen, ja työt lähtivät käyntiin kertarysäyksellä.

Seuraavien päivien aikana Heinikari päätyi lehtien sivuille ja televisiokameroiden eteen kertomaan pääkaupunkiseudun katu­jengeistä, joiden yhteenoton poliisi oli onnistunut estämään.

Tilanne näyttäytyi viestinnällisenä jättipottina. Heinikarin mukaan ulostuloa ei kuitenkaan ollut tarkoituksellisesti ajoitettu juuri pestin alkamiseen vaan kyseessä oli puhdas sattuma.

Oli miten oli, ainakin uusi johtaja noteerattiin näkyvästi.

Jengeistä puhuttaessa Heinikari on luonteva valinta nokkamieheksi. Hänen uransa poliisissa on pääosin keskittynyt juuri järjestäytyneen rikollisuuden, huume­maailman ja jengien tutkimiseen.

Ennen nykyistä pestiään Heinikari työskenteli runsaan vuoden Helsingin poliisissa ammattimaisen rikollisuuden tutkinnan toiminnanjohtajana. Käytännössä työ oli järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnan vetämistä ja kehittämistä.

Poliisi on pitänyt nuorten miesten katujengejä silmällä jo jonkin aikaa. Porukoissa on nähtävillä väkivaltaista käyttäytymistä ja aseitakin, mutta järjestäytyneempi toiminta on ollut vielä vähäistä.

”En sanoisi, että nämä katujengit ovat järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta siellä on yksittäisiä henkilöitä, joilla on yhteyksiä jr-puoleen”, Heinikari kertoo.

Kuka? Markku Heinikari 45-vuotias Helsingin poliisin rikostutkintayksikön johtaja ja rikosylitarkastaja.

Valmistui poliisiksi vuonna 1999. Hallintotieteiden maisteri Tampereen yliopistosta.

Asuu perheensä kanssa Espoossa.

Harrastaa lenkkeilyä ja kitaransoittoa.

Sen sijaan pääkaupunkiseudulla toimii useita ulkomailta tulleita rikollisryhmiä, jotka ovat viime vuosina saaneet yhä enemmän jalansijaa muun muassa huumekaupasta.

Heinikari näkee, että katujengit voivat olla näille ryhmittymille otollista maaperää katukaupan pyörittämiseen.

”Aikaisemmin nämä ulkomaiset rikollis­ryhmät järjestivät lähinnä maahan­tuontia, mutta nyt todella monella on myös levitystoimintaa.”

Nähtävissä on myös, että pääkaupunki­seudulla vaikuttavat ulkomaalaisten rikollisryhmät saavat apua ulkomailta. Britanniasta ja Ruotsista saapuu väkeä auttamaan huumeiden siirtämisessä tai väkivaltajutuissa ja palaa sen jälkeen kotimaahansa.

Heinikarin työhuoneen seinät hohtavat viileää maalarinvalkoista, koska aikaa sisustamiseen ei ole vielä löytynyt.

Takaseinällä on rivissä kolme ruuvia, joiden kannattelemat taulut lähtivät työhuoneen edellisen käyttäjän Jonna Turusen mukana suojelupoliisiin. Aiemmin työhuonetta on käyttänyt myös Helsingin huumepoliisin päällikkönäkin toiminut Jari Aarnio.

Yhteensattuma on lähes symbolinen, kun ottaa huomioon Heinikarin roolin Aarnion virka- ja huumerikostuomioihin johtaneessa niin sanotussa tynnyrijutussa.

Vuonna 2012 Heinikari toimi keskus­rikos­poliisissa (krp) rikos­ylikonstaapelina, kun hänet pyydettiin päätutkijaksi hasiksen maahantuontijuttuun eli tynnyrijuttuun. Tutkintaan liittyi paljon poliisin hankkimia televalvontatietoja, joiden analysointiin kaivattiin Heinikarin osaamista.

Tutkinnassa tapahtui läpimurto, kun Heinikari huomasi, että useat huumeiden salakuljetuksesta epäillyt olivat pitäneet yhteyttä tuntemattomiin kännykkä­numeroihin, jotka paikantuivat usein Pasilaan.

Paikannustietoja analysoimalla Heinikari pystyi yhdistämään niin sanotun Pasilan miehen käyttämät puhelimet Aarnioon. Tästä muodostui keskeinen näyttö Aarnion huume- ja virka­rikos­oikeuden­käynnissä.

Päätutkijalle tynnyrijuttu oli vuosia kestänyt oppikoulu rikostutkinnan syvimpään päätyyn.

Tynnyrijuttu kesti lisätutkintoineen ja oikeusprosesseineen yli seitsemän vuotta, aina Helsingin hovioikeuden vuonna 2019 antamaan tuomioon.

”Se oli oikeastaan juttu, jossa kaikki meni vaikeimman kautta. Jokaiseen asiaan jouduttiin kääntämään kaikki mahdolliset kivet. Se oli oman osaamisen kannalta käänteentekevä tutkinta”, Heinikari kertoo.

Paine tutkinnan eteenpäin viemiseksi oli poliisin sisällä todella kova. Sen lisäksi painetta tuli mediasta – olihan kyseessä yksi näkyvimmistä korruptiojutuista, joita poliisista on koskaan paljastunut.

Heinikarin mukaan tutkinta tuntui varsinkin alkuvaiheessa hurjalta. Kaikki poliisitkaan eivät heti uskoneet tutkinnassa esiin tulleita epäilyjä.

Tutkinta löi syvän haavaan jo valmiiksi toisistaan etäällä pysytelleiden krp:n ja Helsingin poliisin suhteeseen. Välit pysyivät vuosia vähintäänkin jäisinä.

Yhteistyö eri poliisilaitosten ja keskusrikospoliisin kanssa on Markku Heinikarin mielestä erittäin tärkeää.

Tynnyritutkinta oli Heinikarille näytön paikka, josta hänet muistetaan varmasti koko uransa ajan.

Jo partiopoliisina Espoossa toimiessaan Heinikari tiesi, että hänen päämääränään oli päästä huumerikostutkintaan. Häntä kiinnostivat salaiset pakkokeinot ja työ, jossa jokainen johtolanka pitää kaivaa itse.

Krp:ssä Heinikari sanojensa mukaan hurahti televalvontatietojen ja muiden salaisen tiedonhankinnan tuloksena saatujen tietojen penkomiseen. Samasta aihepiiristä hän teki myös pro gradu -tutkielmansa Tampereen yliopistoon, jossa hän opiskeli hallintotieteitä.

”Se, että pystyy paljastamaan rikoksia, tarkoittaa, että täytyy päästä kärryille ihmisen elämästä. Tiedonhankintaa tehdään rikoksen selvittämiseksi, ja siksi on pakko päästä syvälle, jotta pystyy erottamaan, milloin ja missä se rikos on tehty.”

Kun Heinikari puhuu tästä salapoliisityöstä, hänen ääneensä tulee innostunut sävy.

”Ei ole mitään mielenkiintoisempaa työtä kuin rikostutkinta. Toivoisin, että mahdollisimman moni rikostutkija kokisi tutkintaan samanlaisen palon kuin itse olen kokenut.”

Heinikarin edeltäjä Jonna Turunen ehti johtaa Helsingin poliisin rikostutkintaa vuodesta 2015 asti. Mikä muuttuu uuden johtajan aikana?

Suuria rakenteellisia muutoksia ei ole näköpiirissä, Heinikari arvioi. Nyt pitää panostaa päivittäisrikostutkinnan sujuvoittamiseen entisestään.

Heinikari kuulostaa ylipäätään suurten linjojen johtajalta, joka haluaa viedä maaliin isompia hankkeita, kuten sähköisen esitutkintapöytäkirjan kokonaisvaltaisen käyttöönoton.

Muutoksia saattaa kokea myös poliisin näyttäytyminen ulospäin. Heinikarin toiveena on pitää poliisin viestintää keskitettynä niin, että tieto tutkinnoista kulkisi esimerkiksi median suuntaan pääosin viestinnän kautta.

”On tärkeää, että kerrotaan, mitä verorahoilla on tehty ja millainen turvallisuustilanne on. Sillä on kuitenkin rajansa, mitä voi kertoa käynnissä olevista tutkinnoista. Kun puhutaan rikosasioista, käräjäoikeudet ja hovioikeudet ovat ne paikat, joissa nämä asiat käsitellään.”

” ”Poliisilla on velvollisuus käyttäytyä hyvin myös vapaa-ajalla, mutta siitä jokaisella on oma vastuu.”

Heinikari on kulkenut pitkän matkan espoolaisesta koirapartion poliisista valtakunnalliseen huumerikostutkintaan ja yhteen Suomen merkittävimmistä poliisipesteistä Helsingin rikospoliisin johdossa.

Rikostutkintayksikön johtajana Heinikarin alaisuudessa on yli 500 työntekijää. Alaisiltaan hän edellyttää nuhteetonta käytöstä ja yhteisen linjan noudattamista.

”Poliisilla on velvollisuus käyttäytyä hyvin myös vapaa-ajalla, mutta siitä jokaisella on oma vastuu. Minulla on aika nollatoleranssi asiattomalle käytökselle, ja edellytän, että esimiehet puuttuvat alaistensa tekemisiin.”

Jos Heinikari saisi itsevaltaisesti päättää, mihin Helsingin poliisi käyttäisi määrärahojaan, hän lisäisi resursseja päivittäisrikostutkintaan. Samaan hengenvetoon hän kuitenkin sanoo, ettei resurssien lisääminen yksin riitä vaan pitää myös huolehtia, että tutkinta- ja johtamisjärjestelyt ovat kunnossa.

”Se on sellainen vallitseva virsi, että puhutaan, kuinka paljon juttuja on eikä ehditä kaikkea tekemään.”

Heinikarin toiveissa on, että poliisissa pystyttäisiin nostamaan keskiöön tutkittavat tapaukset ja näkemään niiden merkitys.

”Ettei vain hautauduta niiden määrien alle vaan nostetaan entistä enemmän iloa siihen tekemiseen.”